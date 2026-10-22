Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ đồng ý với một thỏa thuận hòa bình nhằm đóng băng xung đột dọc theo các chiến tuyến hiện tại, vì đây là một "cách thực tế" để chấm dứt cuộc đối đầu với Nga.

Theo báo Ukrainska Pravda, trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News phát sóng hôm 21/10, ông Zelensky cho biết: "Ngay lúc này, chúng ta cần phải đóng băng cuộc xung đột và tôi nghĩ đây là cách thực tế để chấm dứt cuộc đối đầu này. Chúng tôi coi đó là lệnh ngừng bắn hay 'ngừng giết chóc' như cách Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi. Đóng băng và dừng lại.

Tất nhiên, đây là yêu cầu tối thiểu mà chúng tôi cần từ phía Nga vào lúc này. Sau đó, chúng tôi sẽ làm việc với Tổng thống Mỹ và các đối tác châu Âu để yêu cầu các bảo đảm an ninh. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là hòa bình, cũng như sự an toàn trong hòa bình đó".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc loại bỏ nỗi lo rằng tình trạng chiếm đóng, hành vi gây hấn và giết chóc sẽ quay trở lại ngay cả trước khi chúng kịp chấm dứt. Ông Zelensky cho biết đây chính là lý do Ukraine cần một lệnh ngừng bắn, các cuộc đàm phán hòa bình và những bảo đảm an ninh.

"Vì vậy, cần phải đóng băng xung đột và tiến hành đàm phán. Cần có các bảo đảm an ninh từ Mỹ cùng sự hỗ trợ từ các đối tác để tái thiết cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi cần 9,5 triệu người, những người đã mất nhà cửa và đang ở nước ngoài, quay trở lại Ukraine để sinh sống và xây dựng đất nước của họ”, ông Zelensky cho hay.

Giới chức Nga hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về phát biểu mới của nhà lãnh đạo Ukraine. Tuy nhiên, trước đây, Moscow từng từ chối phương án đóng băng xung đột với Ukraine, nhấn mạnh rằng cuộc xung đột chỉ có thể chấm dứt khi toàn bộ nguyên nhân gốc rễ được giải quyết.

"Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định chúng tôi không thể 'đóng băng' xung đột nếu không loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này. Đây chính là mục tiêu của Nga khi theo đuổi trong chiến dịch quân sự đặc biệt. An ninh tồn tại với tất cả mọi người hoặc không tồn tại với bất kỳ ai", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin phát biểu vào ngày 9/8.