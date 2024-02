Vòng Chung kết 2 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 phát sóng tối 3/2 mang đến các tiết mục ấn tượng. Tại đây, nhóm của đội trưởng Trang Pháp gồm các thành viên: Thu Phương, Mỹ Linh, Uyên Linh, Lynk Lee, Ninh Dương Lan Ngọc và Nguyên Hà trình diễn mashup Nam quốc Sơn Hà - Đất nước lời ru. Nhóm của đội trưởng MLee gồm các thành viên: Hồng Nhung, Diệp Lâm Anh, Lệ Quyên, H’Hen Niê, Phương Vy, Diệu Nhi trình bày tiết mục mashup Thư pháp - Tiếng Việt - Máu đỏ da vàng - Tôi yêu.

Với tiết mục mashup Nam quốc Sơn Hà – Đất nước lời ru, nhóm Trang Pháp lựa chọn trình diễn không có vũ công hỗ trợ. Các nghệ sĩ gây ấn tượng với phần hát hùng hồn và vũ đạo mạnh mẽ. “Bài hát này mang đến cho mình cảm xúc hào hùng lắm. Mình thật sự là một người phụ nữ Việt Nam” - Mỹ Linh tâm sự.

Mashup 'Nam quốc Sơn Hà – Đất nước lời ru'



Trình diễn mashup 4 bài hát Thư pháp - Tiếng Việt - Máu đỏ da vàng - Tôi yêu, nhóm MLee lồng ghép nhiều yếu tố bất ngờ. Cụ thể, H’Hen Niê viết và thể hiện đoạn rap bằng ngôn ngữ của nhiều dân tộc. Mỗi nghệ sĩ cũng lựa chọn mặc trang phục của mỗi vùng miền khác nhau nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của 54 dân tộc trên mảnh đất hình chữ S. Kết thúc, nhóm Trang Pháp giành chiến thắng, nhận được 1 vị trí ra mắt nhóm Đạp gió.

Mashup 'Thư pháp - Tiếng Việt - Máu đỏ da vàng - Tôi yêu'



Ngoài những tiết mục trình diễn để thi đấu, đêm Chung kết - Trao giải của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng còn gửi đến khán giả nhiều màn trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ khách mời và những nghệ sĩ tham gia chương trình. Mở đầu là phần hợp ca bài hát chủ đề - Nơi bình minh đầy nắng do 25 nghệ sĩ cùng trình bày. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của Chi Pu với ca khúc Hoa dưới mặt trời, Soobin Hoàng Sơn với Heyyy và BinZ trình bày ca khúc Hit me up.

Chi Pu trình diễn ca khúc 'Hoa dưới mặt trời'.

Trước khi bước vào khoảnh khắc thành lập nhóm, Lệ Quyên chia sẻ bản thân đã hoàn thành lời hứa ban đầu của mình khi tham gia chương trình nên ngỏ ý nhường cơ hội lập nhóm (nếu có) cho nghệ sĩ trẻ hơn cô. Song, các nghệ sĩ khác vẫn ủng hộ và động viên Lệ Quyên ra mắt trong nhóm nhạc này nên kết quả vẫn giữ nguyên như ban đầu.

Dựa trên luật thành lập nhóm Đạp Gió, Trang Pháp xuất sắc trở thành trưởng nhóm với số lượt bình chọn yêu thích cao nhất với 56734 phiếu bầu. Trang Pháp chia sẻ cảm xúc khi dành chiến thắng: “Điều lớn nhất tôi nhận được sau chương trình là sự thay đổi trong suy nghĩ của ba mẹ. 10 năm hoạt động nghệ thuật, đây là lần đầu tiên tôi nhận được tin nhắn động viên từ mẹ và bố. Sự công nhận của gia đình lớn lao hơn cả giải thưởng tôi nhận được”.

Trang Pháp trở thành trưởng nhóm Đạp Gió.

Trang Pháp cũng nhận được 2 giải thưởng phụ bao gồm: Y-Talent (Chị đẹp toàn năng) và Y-Leader (Trưởng nhóm của năm). Kết quả này hoàn toàn xứng đáng với phần thể hiện của Trang Pháp xuyên suốt chương trình.

Chị đẹp ra mắt ở vị trí thứ 2 là Ninh Dương Lan Ngọc với điểm tích lũy cá nhân cao nhất chương trình trong 7 công diễn (1027 điểm). MLee là nghệ sĩ thứ 3 ra mắt trong nhóm Đạp Gió với điểm tích lũy cá nhân cao thứ 2 chương trình trong 7 công diễn (650 điểm). Vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt thuộc về 2 nghệ sĩ có phiếu bầu cao nhất trong công diễn 1 là Thu Phương và Lệ Quyên. Với số điểm bình chọn cao nhất trong công diễn 2, Mỹ Linh là thành viên thứ 6 của nhóm Đạp Gió. Vị trí cuối cùng thuộc về Diệp Lâm Anh, cô có tổng điểm bình chọn cá nhân cao nhất trong nhóm MLee ở cả 2 đêm chung kết.

Nhóm Đạp gió ra mắt từ 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023'.

Như vậy, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã tìm ra 7 thành viên nhóm Đạp Gió bao gồm các thành viên: Trang Pháp (trưởng nhóm), Lan Ngọc, MLee, Thu Phương, Lệ Quyên, Mỹ Linh và Diệp Lâm Anh.

Bên cạnh 7 vị trí thành đoàn, 6 giải thưởng đặc biệt khác cũng lần lượt được gọi tên. Cụ thể, Y-Sister (Chị đẹp của năm) thuộc về Mỹ Linh, Y-Pearl (Chị đẹp tỏa sáng) thuộc về Ninh Dương Lan Ngọc, Y-Energy (Chị đẹp ấm áp) trao cho Phương Vy, Y-Spirit (Chị đẹp bứt phá) gọi tên diva Hồng Nhung. 2 giải thưởng Chị đẹp truyền cảm hứng và Best performance do khán giả bình chọn sẽ được công bố sau khi đóng cổng bình chọn trực tuyến.

Mỹ Linh nhận giải Chị đẹp của năm.

Lan Ngọc nhận giải Chị đẹp tỏa sáng.

Phương Vy nhận giải Chị đẹp ấm áp.

Thảo Nguyên - Khánh Đoan