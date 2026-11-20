Sáng 20/11, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến thăm, động viên và trao Bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT cho cô giáo Hoàng Thị Hiền vì đã dũng cảm quên mình cứu học trò.

Đến thăm cô Hoàng Thị Hiền (giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn) tại Nghệ An, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ sự xúc động, khâm phục trước hành động dũng cảm, quên mình vì học trò của cô. Trong thời khắc đối diện với hiểm nguy, cô giáo đã không nghĩ đến sự an toàn của bản thân mà kịp thời lao ra bảo vệ học sinh. Hành động đó khiến cô phải chịu thương tích nặng nề, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cuộc sống.

Trước đó, biết tin về hành động dũng cảm của cô giáo Hoàng Thị Hiền, Bộ trưởng GD-ĐT đã quyết định tặng Bằng khen nhằm biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, lòng yêu thương học trò và sự hy sinh của cô.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, sự hy sinh của cô Hiền không chỉ thể hiện lòng dũng cảm mà còn là minh chứng cho tình yêu thương và trách nhiệm của người giáo viên đối với học trò. “Nhà giáo không chỉ dạy các học sinh kiến thức, kỹ năng mà còn che chở, bảo vệ học trò của mình bằng tất cả trái tim. Đó là điều rất đáng trân trọng và đáng quý”, bà Thanh chia sẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh tặng Bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT cho cô giáo Hoàng Thị Hiền vì hành động dũng cảm quên mình cứu học trò. Ảnh: MOET.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT cùng bó hoa hướng dương tặng cô Hiền, Thứ trưởng gửi lời động viên, mong cô luôn giữ vững nghị lực, tinh thần lạc quan, tích cực điều trị và sớm phục hồi sức khỏe. Thứ trưởng cũng chuyển lời chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của Bộ trưởng GD-ĐT đến cô, mong cô sớm vượt qua khó khăn, trở về chăm sóc 2 con nhỏ và tiếp tục công việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Cô giáo Hoàng Thị Hiền chia sẻ, Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Dù không thể trở về trường, gặp gỡ đồng nghiệp và học trò như mọi năm, cô vẫn cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của gia đình, đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Đây là nguồn động lực lớn giúp cô kiên trì trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe.

Trước đó, chiều 28/8, trong lúc làm nhiệm vụ tại điểm trường lẻ Tân Lâm (Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, Nghệ An), cô Hiền phát hiện một học sinh 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường, đúng lúc có xe tải đi tới. Không chút do dự, cô lao theo, ôm lấy học trò đưa em ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, cô không may bị xe tải cán qua 2 chân, khiến bản thân bị thương rất nặng. Sau nhiều lần phẫu thuật, cô buộc phải cắt cụt cẳng chân phải để bảo toàn tính mạng.

Cũng trong dịp này, một tập đoàn đã trao tặng gia đình cô Hiền 2 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 1 tỷ đồng dành cho 2 con của cô. Tiền lãi hằng tháng được sử dụng để hỗ trợ chi phí sinh hoạt, chăm sóc và nuôi dạy các cháu; tiền gốc được dành làm nguồn vốn để các con lập nghiệp khi đủ 18 tuổi.

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), đầu tháng 10/2026, cô Hoàng Thị Hiền được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An) để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng. Theo bác sĩ phụ trách điều trị chính, sức khỏe và tinh thần của cô hiện có những chuyển biến tích cực. Dự kiến, cô có thể xuất viện và tiếp tục tập luyện phục hồi chức năng tại nhà.