Sau trận mưa đêm mùng 6, rạng sáng 7/10, đến sáng nay nhiều khu dân cư thuộc phường Tây Mỗ, Hà Nội vẫn ngập sâu.

Người dân ở đây chỉ có thể đi lại bằng cách bộ lội hoặc đạp xe.

Một số công nhân đến nơi làm việc nhưng do xung quanh vẫn bị ngập đành quay xe về nhà.

Các khu dân cư thuộc hai phường Tây Mỗ và Xuân Phương bị chia cắt với đường giao thông bởi đoạn ngập rộng đầu cầu Ngà bắc ngang qua đại lộ Thăng Long.

Lực lượng dân quân tự vệ lắp ráp phương tiện nổi hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực cầu Ngà, phường Xuân Phương.

Tại đại lộ Thăng Long, đoạn giao phường Xuân Phương và phường Tây Mỗ chưa kịp khô ráo sau đợt ngập sâu ngày 30/9, nay lại tái ngập.

Đường gom đại lộ Thăng Long hướng từ trung tâm Thủ đô đi các xã ngoại thành vẫn ngập sâu hơn 1m. Các phương tiện không thể di chuyển qua đây.

Máy bơm tại khu vực cầu Ngà, phường Xuân Phương hoạt động liên tục vẫn chưa khắc phục được tình hình.

Tương tự, tại đường Võ Chí Công vẫn còn bị ngập nước trong sáng và trưa 8/10 ở cả hai chiều lên và xuống đường dẫn cầu Nhật Tân.

Tình trạng này xuất hiện liên tục mỗi lần mưa lớn thời gian gần đây.

Tại ngã tư Trần Vỹ - Doãn Kế Thiện, hai hướng đường di chuyển về phía Phạm Văn Đồng đều bị ngập. Nhiều người đã né tuyến khác vì ùn tắc, khó đi nhưng khi tới đây lại phải quay đầu xe.