Sáng qua (8/9), anh Nguyễn Hoàng Trung, chủ căn biệt thự ở khu đô thị Park City Hà Nội mở cửa dọn dẹp sân thì bất ngờ thấy một chiếc xe Lexus RX đỗ chình ình ngay trong sân nhà mình.

Do không thấy số điện thoại trên xe, anh Trung phải đăng hình ảnh lên nhóm cư dân và thông báo nhẹ nhàng: "Bác nào đỗ xe trong sân nhà em thì đánh về giúp để em dọn sân với".

Chủ xe Lexus RX đỗ tại sân nhà người khác mà chưa xin phép chủ nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phải hơn 1 tiếng sau khi hình ảnh chiếc Lexus RX hồn nhiên đỗ nhờ sân nhà anh Trung để trú bão được đăng tải, chủ nhân chiếc xe Lexus mới xuất hiện, ngỏ lời xin lỗi và đến đánh xe đi ngay trong sáng nay.

Trao đổi với VietNamNet, vị chủ nhà còn hóm hỉnh kể lại rằng đây không phải lần đầu tiên anh gặp trường hợp "đỗ nhờ" như thế này do nhà hầu như không khóa cổng. Có lẽ nhiều người cũng nhận ra điều đó nên thi thoảng vẫn có trường hợp tự "mượn" sân nhà anh để đỗ nhờ xe.

Lần duy nhất anh Trung phải khóa cổng, không để xe lạ ghé thăm là vào đêm 30 Tết, để tránh trường hợp bị “xông nhà” bất đắc dĩ.

Ngay sau khi hình ảnh chiếc Lexus RX hồn nhiên đỗ nhờ được anh Trung đăng tải lên nhóm cư dân Park City Hà Nội, chủ xe nắm được thông tin, đã ngỏ lời xin lỗi và đến đánh xe đi ngay trong sáng ngày 8/9.

Được biết chủ xe cũng là người sống ở khu biệt thự gần đó, người này chia sẻ lý do đỗ nhờ là vì trước đó chỗ để xe của họ đã bị một cây xà cừ to đổ xuống do cơn bão số 3 ấp đến vào chiều tối qua. Họ nói không sớm đưa xe đỗ chỗ khác, có thể chiếc xe đã bị cây đè vào.

"Trước tình cảnh như vậy, mình cũng không nên trách họ”, anh Trung bày tỏ sự cảm thông.

Sự việc của anh Trung ngay sau đó đã được một số người chia sẻ lên mạng xã hội, thế nhưng thay vì chủ xe bị cộng đồng mạng công kích, mọi người lại chủ yếu để lại những bình luận khá vui vẻ.

Tài khoản tên Phu Nguyen chia sẻ: "Quà của ông bão Yagi đó bạn ơi, nhận lấy đi". Một tài khoản khác có tên Nguyễn Xuân để lại bình luận hóm hỉnh: "Hỏi vợ bác xem, nhỡ đâu vợ bác mua tạo món quà bất ngờ cho bác".

"Chắc gió thổi xe tới tặng bác", tài khoản Kham Kha viết. "Bác được cả xe lộc còn gì" - tài khoản Phạm Duy Hoàng viết.

Còn tài khoản có tên Hoàng Lương đưa ra ý tưởng: "Đóng cổng đi chơi 1 tuần xem chủ xe có dám phá cổng lấy xe không?".

Tuy vậy, anh Trung cho rằng ai cũng sẽ có lúc gặp khó khăn để tìm một chỗ đỗ xe. Nhưng nếu chủ xe liên hệ được với chủ nhà để hỏi trước sẽ tốt hơn. Những lúc hoạn nạn khó khăn, có thể giúp đỡ nhau trong khả năng của mình là điều mà mỗi người nên làm.

"Thực tế, mọi thứ không có gì quá nghiêm trọng với tôi", anh Trung nói.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!