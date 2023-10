Nguyễn Thị Mỹ Trang thu 0-8 đại diện của Trung Quốc ở hạng cân 53kg vật tự do nữ. Trần Thị Ánh thua đô vật người Triều Tiên 0-8 ở vòng 1/8 hạng 57kg vật tự do nữ. Nguyễn Thị Xuân không thể gây bất ngờ trước VĐV người Triều Tiên khi thua 0-10 ở hạng cân 50kg vật tự do nữ.

Như vậy, cả 3 VĐV vật tự do nữ Việt Nam thi đấu trong hôm nay đều dừng bước ở vòng 1/8 trước những đối thủ mạnh.