Trực tiếp bóng đá AC Milan vs Chelsea: Chủ nhà đòi nợ

Đội hình dự kiến
Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.
Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Sterling, Mount; Aubameyang.
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22h
21h
Thông tin lực lượng
Milan: Maignan, Calabria, Florenzi, Kjaer, Ibrahimovic, Saelemaekers, De Ketelaere chấn thương. Messias trở lại.
Chelsea: Kante, Fofana và Ziyech chấn thương. Kai Havertz trở lại.