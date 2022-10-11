Thể thao

11/10/2022   22:30 (GMT+07:00)

Trực tiếp bóng đá AC Milan vs Chelsea: Chủ nhà đòi nợ

An Nhi Nhà báo

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Trực tiếp bóng đá AC Milan vs Chelsea thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League trên sân San Siro, diễn ra lúc 2h ngày 12/10.

Đội hình dự kiến

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Sterling, Mount; Aubameyang.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

11/10/2022 | 20:10

22h

Cầu thủ Chelsea dạo phố Milano
Thu gọn
11/10/2022 | 20:09

21h

Thông tin lực lượng

Milan: Maignan, Calabria, Florenzi, Kjaer, Ibrahimovic, Saelemaekers, De Ketelaere chấn thương. Messias trở lại.

Chelsea: Kante, Fofana và Ziyech chấn thương. Kai Havertz trở lại.

Milan phơi áo trên sân Stamford Bridge ở lượt đi
Thu gọn

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