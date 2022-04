HAGL 0-1 Yokohama: Siêu phẩm đánh gót (H1)

Trực tiếp bóng đá Hoàng Anh Gia Lai vs Yokohama, thuộc khuôn khổ bảng H AFC Champions League, 18h ngày 16/4.

Phút 19:

BÀN THẮNG! HAGL 0-1 Yokohama! Trong tình huống phạt góc, Leo thực hiện cú đánh gót kỹ thuật đi qua các cầu thủ áo xanh vào lưới, giúp đội khách có bàn thắng dẫn trước.

Phút 18: Nguy hiểm! Yokohama có tình huống đá phạt treo bóng sâu vào vòng cấm rất nguy hiểm. Hữu Tuấn kịp đánh đầu giải nguy cho HAGL.

Phút 17: Trọng tài rút thẻ vàng với Tuấn Anh.

Phút 16: HAGL vừa có tình huống phòng ngự rất chủ động, hóa giải pha tấn công của Yokohama. Đội bóng đến từ Nhật Bản vẫn chưa thể dứt điểm.

Phút 7: Trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều, các cầu thủ HAG nhập cuộc rất tự tin.

Phút 5: CỘT DỌC! Ở tình huống tiếp theo, Văn Thanh tranh chấp quyết liệt rồi xâm nhập vòng cấm Yokohama, thực hiện cú cứa lòng chân trái đi trúng cột dọc.

Phút 4: Cơ hội! HAGL cướp bóng phản công. Rất tiếc, Công Phượng thực hiện cú sút không trúng bóng.

18h00: Trận đấu bắt đầu.

17h35: Các cầu thủ HAGL khởi động trước trận đấu.

17h20:

Đội hình xuất phát:

HAGL: Tuấn Linh, Văn Thanh, Kim Dong-su, Hữu Tuấn, Mauricio, Hồng Duy, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Brandao, Baiano.

Yokohama: Takaoka, Nagato, Hatanaka, Eduardo, Kida, Leo Ceara, Yoshio, Miyaichi, Nakagawa, Iwata, Matsubara.

17h00: Thầy trò HLV Kiatisuk có mặt ở sân Thống Nhất để bước vào trận đấu thuộc sân chơi danh giá nhất châu Á cấp CLB.

Tại AFC Champions League 2022, HAGL nằm ở bảng H cùng Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc), Yokohama F.Marinos (Nhật Bản) và Sydney FC (Australia). Đây đều là những đối thủ có "số má" ở đấu trường châu lục.

Ngay ở trận ra quân ở đấu trường số 1 châu Á cấp CLB, HAGL đã chạm trán đội bóng rất mạnh đến từ Nhật Bản.

So với mùa giải năm ngoái, thầy trò HLV Kiatisuk đang không có được phong độ tốt và khởi đầu chật vật hơn. Tuy nhiên, lợi thế được thi đấu trên sân Thống Nhất, đội bóng phố Núi thêm tự tin tiếp đón các đối thủ hàng đầu châu lục.

Yokohama F.Marinos là đội bóng hàng đầu của Nhật Bản khi 4 lần giành chức vô địch J.League. Tại AFC Champions League, thành tích tốt nhất của đội bóng này là 2 lần giành vị trí á quân.

Xét về đẳng cấp của 2 nền bóng đá, Nhật Bản hẳn nhiên vượt trội hơn hẳn so với Việt Nam. Chắc chắn, sức mạnh ở tầm CLB cũng tương tự khi Yokohama được đánh giá cao hơn hẳn so với HAGL trong cuộc so tài ở lượt trận mở màn của bảng H AFC Champions League.

*Trực tiếp bóng đá, cập liên tục những diễn biến chính trận HAGL vs Yokohama.