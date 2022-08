Trực tiếp bóng đá SLNA 0-0 Thanh Hóa, Nam Định 0-0 TPHCM (H1)

Trực tiếp bóng đá Sông Lam Nghệ An vs Thanh Hóa, Nam Định vs TPHCM thuộc khuôn khổ vòng 11 Night Wolf V-League, 18h hôm nay 7/8.

Đội hình xuất phát SLNA vs Thanh Hóa SLNA: Văn Hoàng (thủ môn), Thế Nhật, Bá Sang, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Sỹ Hoàng, Xuân Mạnh, Xuân Tiến, Văn Đức, Văn Việt, Oseni Thanh Hóa: Thanh Diệp (thủ môn), Tiến Dũng, Văn Lợi, Kamhuka, Gustavo, Ngọc Tân, Văn Thắng, Thành Long, Trọng Hùng, Ngọc Hà, Quốc Phương Đội hình xuất phát Nam Định vs TPHCM Nam Định: Đinh Xuân Việt, Phạm Hùng, Phạm Minh Nghĩa, Hoàng Xuân Tân, Nguyễn Đình Mạnh, Đoàn Thanh Trường, Fagan, Santana, Trần Trung Hiếu, Mai Xuân Quyết, Victor Mansaray TP. Hồ Chí Minh: Nguyễn Thanh Thắng, Ngô tùng Quốc, Ngô Hoàng Thịnh, Bùi Văn Đức, Võ Huy Toàn, Lâm Ti Phông, Trần Đình Khương, Nguyễn Trọng Long, Brendon Lucas, Conroy, Green Daniel Tường thuật trực tiếp SLNA vs Thanh Hóa, Nam Định vs TPHCM, những diễn biến chi tiết Diễn biến

18h00 Hiệp một 2 cặp đấu SLNA vs Thanh Hóa, Nam Định vs TPHCM được bắt đầu.