Đội hình xuất phát U17 Nhật Bản vs U17 Hàn Quốc

U17 Nhật Bản: Goto, Kosugi, Tsuchiya, Suguira, Michiwaki, Mochizuki, Sato, Yamamoto, Honda,Shibata, Nakajima.

U17 Hàn Quốc: Hong Seong Min, Ko Jong Hyun, Lim Hyun Sub, Hwang Ji Sung, Yang Min Hyeok, Jin Tae Ho, Kim Meyong Jun, Back In Woo, Yoon Do Yong, Kang Min Woo, Lee Chang Woo.

*Trực tiếp bóng đá, những diễn biến chính trận U17 Nhật Bản vs U17 Hàn Quốc: