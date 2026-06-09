Đội hình dự kiến
U19 Australia: Daniel Graskoski; Peter Antoniou, Alexander Garbowski, Alex Bolton, Luka Didulica; Haine Eames, Oliver Dragicevic, Lawrence Wong; Jai Rose, Amlani Tatu, Medin Memeti.
U19 Campuchia: Mat Lany; Chhumsideth, Chhin Vennin, Sanat Chhong; Bong Samuel, Sorn Borith, Chheang Kimsong, Lim Visal; Phoeuk Thatthai, Sreng Sokea, Sou Menghong.
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