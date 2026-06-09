Đội hình dự kiến

U19 Australia: Daniel Graskoski; Peter Antoniou, Alexander Garbowski, Alex Bolton, Luka Didulica; Haine Eames, Oliver Dragicevic, Lawrence Wong; Jai Rose, Amlani Tatu, Medin Memeti.

U19 Campuchia: Mat Lany; Chhumsideth, Chhin Vennin, Sanat Chhong; Bong Samuel, Sorn Borith, Chheang Kimsong, Lim Visal; Phoeuk Thatthai, Sreng Sokea, Sou Menghong.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

09/06/2026 | 14:15

18h10

HKWAHSkbwAAcnPr.jpg
Xếp hạng các đội nhì bảng, tranh vé vớt vào bán kết - U19 Việt Nam đang chiếm ưu thế - Ảnh: AFN
Thu gọn
09/06/2026 | 14:14

18h

HKLuPdvbMAAUGui.jpg
Xếp hạng bảng C giải U19 Đông Nam Á - Ảnh: AFN
Thu gọn
09/06/2026 | 14:13

17h30

HJ5jNulaUAAMuyk.jpg
HKI33_8bQAAHXSS.jpg
Cả U19 Australia và U19 Campuchia đều thắng giòn giã U19 Philippines ở lượt đầu tiên - Ảnh: AFC
Thu gọn
09/06/2026 | 14:12

17h

HKWMc5xaoAAbsoD.jpg
U19 Campuchia bị đánh giá thấp hơn trước cuộc đấu U19 Australia - Ảnh: CPL
Thu gọn