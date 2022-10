Tối 12/8, đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 (Miss Grand Vietnam) diễn ra tại TP.HCM với 50 thí sinh. Các thí sinh sẽ dự thi trong trang phục áo tắm, dạ hội, thuyết trình và ứng xử. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thế giới Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tham dự và là giám khảo của cuộc thi.

Mở đầu chương trình, BTC cuộc thi công bố ủng hộ người dân 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nghệ An, giúp đỡ bà con vượt qua thiệt hại bởi bão Noru với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Đây là hành động nhân văn, nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng khán giả. Hoa hậu Thuỳ Tiên và Top 50 xuất hiện, đồng diễn trên nền nhạc mashup Bounce Addicts - Girl Power.

Các thí sinh bước hô tên, giới thiệu bản thân và quê hương theo nhóm 3 người. Phần thi này là điểm nhấn thú vị của Miss Grand Vietnam 2022 khi dàn người đẹp thể hiện cá tính qua giọng nói và ngôn ngữ hình thể. Tuy nhiên, trong đêm chung khảo ngày 28/9, nhiều khán giả chê phần hô tên của một vài thí sinh lố bịch, không hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Tại chung kết, Top 50 tiết chế hơn nhưng vẫn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ.

MC công bố giải Best Introduction (Hô tên hay nhất) thuộc về thí sinh Đinh Thị Mỹ Ái (SBD 426) đến từ Cần Thơ. Tuy chiều cao hạn chế, cô gây ấn tượng bởi nguồn năng lượng dồi dào và vóc dáng săn chắc. Phần hô tên của người đẹp thể hiện rõ tinh thần khoẻ khoắn và chất giọng vang.

Lần đầu diễn ra, Miss Grand Vietnam cũng tổ chức đúng phiên bản cuộc thi gốc với đêm thi trang phục dân tộc riêng vào tối 23/9. Tại chung kết, giải Trang phục và trình diễn ấn tượng gọi tên thí sinh Huỳnh Thới Ngọc Thảo với thiết kế “Đèn khuya”. Giải Trang phục được yêu thích nhất thuộc về “Đan lưới”. Các giải Nhì và Ba của phần thi trang phục dân tộc lần lượt là Cô em Dao đỏ và Giá đồng thiên phủ. Giải Trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về Trúc chỉ.

Phần thi trang phục áo tắm diễn ra trên nền nhạc mashup Summer -We got it với sự xuất hiện của á hậu Kiều Loan, Ngọc Thảo cùng top 50 thí sinh. Ngoài những bước catwalk điêu luyện, thí sinh còn có thể sáng tạo khi kết hợp các động tác tay và hình thể. Tuy nhiên, ở buổi thi trang phục áo tắm ngày .

Giải Best in swimsuit (Trình diễn áo tắm đẹp nhất) thuộc về thí sinh Bùi Lý Thiên Hương. Cô sở hữu hình thể săn chắc và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, thuộc top những thí sinh mạnh nhất cuộc thi.

Top 20 chung cuộc được công bố: Bùi Lý Thiên Hương, Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Đinh Thị Mỹ Ái, Võ Thị Thương, Chu Lê Vi Anh, Lê Thị Hồng Hạnh, Trần Thị Thuỳ Trâm, Trần Nguyên Minh Thư, Nguyễn Thị Diễm, Phạm Thuỳ Dương, Trần Tuyết Như, Ngô Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Tiểu Hồng, Đỗ Trần Tuệ Anh, Vũ Thị Thảo Ly, Đỗ Trịnh Quỳnh Như, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Lê Thị Kim Huyền, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Anh Thư.

Ban Giải trí

Clip: Đức Yên