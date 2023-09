Khoảng 4h sáng 25/9, một số người dân thôn Lê Lợi (xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ra bờ biển Kỳ Xuân để nhặt ve chai. Trong quá trình nhặt ve chai, người dân nghe tiếng kêu cứu từ ngoài biển vọng vào và sau đó phát hiện có 3 ngư dân đang lênh đênh trên biển.

Người dân đã gọi điện thoại báo cho ông Nguyễn Văn Phú (trưởng thôn Lê Lợi) để kêu gọi mọi người ra biển ứng cứu. Nhận được tin báo, Trưởng thôn Lê Lợi đã dùng loa truyền thanh của thôn thông báo với bà con, đề nghị mọi người mang theo dụng cụ ra biển cứu người.

Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, hơn 100 người dân thôn Lê Lợi và thôn Xuân Thắng đã cứu thành công 3 ngư dân gặp nạn.

Người dân đổ ra biển cứu người. Ảnh CTV

Được biết, trước đó thuyền của anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1985, trú xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên) cùng với 2 ngư dân: Nguyễn Văn Thuấn (SN 1981, xã Cẩm Lĩnh) và Võ Đức Hùng (SN 1975, trú ở Quảng Bình) ra khu vực Hòn Én (vùng biển giáp ranh Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh), cách đất liền khoảng 3 hải lý để khai thác sò.

Do trời mưa to, sóng biển lớn nên thuyền bị sóng đánh chìm. Cả 3 ngư dân đã ôm can nhựa lênh đênh trên biển, cầu cứu.

Ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng thôn Lê Lợi cho biết: "Trời mưa nên người dân thường ra biển nhặt ve chai từ biển dạt về. Rất may người dân đã phát hiện 3 ngư dân gặp nạn, báo về cho tôi. Tôi đã phát loa truyền thanh thông tin về sự việc để người dân ứng cứu. Sau đó, tôi đã trực tiếp ra biển chỉ đạo cứu người. Do sóng to, quá trình cứu các ngư dân cũng gặp nhiều khó khăn. Khi được cứu lên, các ngư dân đã kiệt sức và được mọi người sơ cứu".

Hiện sức khỏe của 3 ngư dân đã ổn định và được người thân đón về nhà.