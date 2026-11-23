Theo TS Trần Nam Dũng, Phạm Tuấn Huy từng được thầy cô và bạn bè biết đến với khả năng có thể hình dung, sắp xếp những cấu trúc, lập luận toán học phức tạp trong đầu, sau đó trình bày lời giải hoàn chỉnh mà không cần giấy nháp.

Phạm Tuấn Huy (sinh năm 1996) là cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM), hiện là giáo sư Toán học tại Đại học Chicago. Phạm Tuấn Huy từng hai lần giành Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế (IMO) vào năm 2013 và 2014, tốt nghiệp Stanford và Cambridge. Năm 2023, anh nhận học bổng Clay Research Fellowship. Mới đây, anh cùng cộng sự giải bài toán tồn tại suốt 55 năm bằng ý tưởng lấy cảm hứng từ nghệ thuật tung hứng.

Lựa chọn con đường riêng, chinh phục những khát vọng tuổi trẻ

TS Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM), kể năm 2011, Phạm Tuấn Huy đứng trước một lựa chọn quan trọng. Thay vì nhận học bổng học phổ thông và đại học tại Singapore, Huy quyết định trở thành học sinh lớp 10 chuyên Toán của Trường Phổ thông Năng khiếu.

“Đó là lựa chọn thể hiện cá tính của Huy. Cậu muốn được phát triển theo cách riêng, thử thách bản thân và chinh phục những khát vọng tuổi trẻ. Quyết định ấy mở đầu cho hành trình đặc biệt”, TS Trần Nam Dũng nói.

Năm 2013, khi học lớp 11, Huy cùng đàn anh Cấn Trần Thành Trung giành Huy chương Vàng IMO, mang về thành tích đáng tự hào cho nhà trường. Một năm sau, Huy tiếp tục giành Huy chương Vàng IMO lần thứ hai. Với hai tấm huy chương vàng quốc tế, Phạm Tuấn Huy sớm trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ học sinh chuyên Toán Việt Nam.

Nhưng theo TS Trần Nam Dũng, điều đáng nhớ ở Huy không chỉ nằm ở những giải thưởng. Trong môi trường Phổ thông Năng khiếu, Huy được thầy cô, bạn bè biết đến như một hiện tượng toán học có cá tính học thuật đặc biệt. Huy có thể hình dung và sắp xếp những cấu trúc, lập luận toán học phức tạp trong đầu, sau đó trình bày lời giải hoàn chỉnh mà không cần giấy nháp. Sự tò mò của Huy cũng không dừng lại ở việc tìm ra đáp án. Cậu muốn hiểu sâu bản chất vấn đề, tìm kiếm những mối liên hệ và phát triển trực giác toán học.

Một điều thú vị khác là thế giới của Huy không chỉ có những con số và công thức. Từ nhỏ, cậu đã theo học âm nhạc bài bản tại nhạc viện, có khả năng chơi piano và cảm thụ nghệ thuật.

Phạm Tuấn Huy. Ảnh: Clay Mathematics Institute

Theo TS Trần Nam Dũng, ở Huy có sự kết hợp đặc biệt giữa tư duy logic sắc bén và tâm hồn nhạy cảm. Huy còn có khả năng cảm thụ, trình bày những suy nghiệm sâu sắc về các tác phẩm văn học, nghệ thuật bằng ngôn từ trong sáng, khúc chiết và tinh tế. Sự cân bằng ấy góp phần tạo nên một Phạm Tuấn Huy điềm tĩnh, sâu sắc và có cách tiếp cận tri thức riêng.

Giải bài toán tồn tại 55 năm

Rời Trường Phổ thông Năng khiếu, Phạm Tuấn Huy tiếp tục con đường học thuật tại Đại học Stanford (Mỹ). Anh theo đuổi Toán học và Thống kê, sau đó hoàn thành chương trình nghiên cứu cao cấp về Toán tại Đại học Cambridge (Anh).

Tại Stanford, dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Jacob Fox, Huy bước vào con đường nghiên cứu chuyên sâu. Một trong những dấu mốc nổi bật trong sự nghiệp nghiên cứu của Huy là cùng nhà toán học Jinyoung Park chứng minh thành công Giả thuyết Kahn-Kalai vào năm 2022. Đây là bài toán quan trọng trong lĩnh vực tổ hợp xác suất, được hai nhà toán học Jeff Kahn và Gil Kalai đặt ra từ năm 2006.

Năm 2023, khi đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Stanford, Huy được lựa chọn tham gia chương trình Clay Research Fellowship của Viện Toán học Clay. Đây là chương trình hỗ trợ các nhà toán học trẻ có triển vọng nghiên cứu xuất sắc. Viện Toán học Clay đánh giá Huy là nhà nghiên cứu sáng tạo, sung sức, có những đóng góp quan trọng trong tổ hợp, xác suất, lý thuyết số và khoa học máy tính lý thuyết.

TS Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM).

Mới đây, Phạm Tuấn Huy cùng nhà toán học Lisa Sauermann hoàn tất chứng minh Giả thuyết Graham - bài toán thuộc lĩnh vực lý thuyết số và tổ hợp, thách thức giới toán học suốt 55 năm. Giả thuyết này do cố Giáo sư Ronald Graham đặt ra, lấy cảm hứng từ nghệ thuật tung hứng. Ông không chỉ từng giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội Toán học Mỹ mà còn là Chủ tịch Hiệp hội Tung hứng Quốc tế.

Trở về trường cũ, truyền cảm hứng cho thế hệ sau

Dù học tập và làm việc ở nước ngoài, Phạm Tuấn Huy vẫn giữ mối gắn bó với Trường Phổ thông Năng khiếu. Theo TS Trần Nam Dũng, Huy là người sống tình cảm, luôn trân trọng những người thầy từng dìu dắt mình. Khi còn là học sinh, Huy thường viết thư tay gửi thầy giáo. Những kết nối ấy vẫn được duy trì ngay cả khi anh bước vào môi trường nghiên cứu quốc tế.

Năm 2024, tại hội nghị toán học quốc tế “Âm hưởng trong thế giới hiện đại” do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Phổ thông Năng khiếu tổ chức, Huy trở về gặp lại thầy cô, bạn bè và các thế hệ học sinh.

Trong chương trình, Huy trình bày báo cáo khoa học mang tên “When are structures robust under randomness?” (Khi nào các cấu trúc bền vững trước tính ngẫu nhiên?). Đây không chỉ là dịp để Huy chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới mà còn giúp học sinh tiếp cận tư duy toán học hiện đại qua câu chuyện của một cựu học sinh từng trưởng thành từ chính ngôi trường này.

Với TS Trần Nam Dũng, hành trình của Phạm Tuấn Huy là niềm tự hào của nhà trường. Nhưng điều đáng quý hơn cả thành tích là tinh thần học thuật mà Huy duy trì: Sự tò mò, kiên trì, khả năng tư duy độc lập và thái độ khiêm tốn trước tri thức.

Một sự trùng hợp thú vị là Phạm Tuấn Huy sinh năm 1996, cũng là năm Trường Phổ thông Năng khiếu được thành lập. Năm 2026, khi nhà trường bước sang tuổi 30, Huy cũng tròn 30 tuổi. Với TS Trần Nam Dũng, đó không đơn thuần là câu chuyện về một tài năng xuất chúng, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của niềm đam mê, sự tự do trong tư duy và tinh thần kiên trì theo đuổi những câu hỏi lớn.



