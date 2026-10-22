Vụ người đàn ông bị tấn công và tử vong ngay trên ghế lái tại Bồ Đề, Hà Nội là lời cảnh báo về những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra với bất kỳ ai, khi lớp kính ô tô cũng không thể đảm bảo an toàn cho người bên trong.

Vụ việc xảy ra trên đường Bắc Cầu (phường Bồ Đề, Hà Nội) vào chiều 20/10 khiến nhiều người không khỏi ám ảnh.

Theo thông tin đã được VietNamNet đăng tải, một người đàn ông đi xe máy chặn ô tô, dùng búa đập vỡ cửa kính và tấn công tài xế. Sau khi rời đi, người này tiếp tục lấy dao, đuổi theo và chặn chiếc xe rồi tấn công nạn nhân qua ô cửa kính đã bị phá vỡ, khiến tài xế tử vong.

Diễn biến vụ việc cho thấy mức độ nguy hiểm có thể thay đổi rất nhanh. Một tình huống tưởng như đã kết thúc sau khi người gây hấn rời đi lại bất ngờ chuyển thành vụ tấn công nghiêm trọng hơn.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Từ câu chuyện đau lòng trên, nhiều người cho rằng, cần nhìn nhận chiếc xe dưới một góc độ khác, khi đây không còn là "pháo đài" giúp chúng ta tránh được mọi nguy cơ và bảo vệ tuyệt đối khi đối phương sẵn sàng sử dụng hung khí.

Dưới đây là góc nhìn của độc giả Đỗ Thành Công (Hà Nội) về vấn đề này:

Từ vụ việc ở Bồ Đề (Hà Nội), tôi cho rằng một trong những thói quen cần duy trì là khóa cửa ngay sau khi lên xe. Khi di chuyển hoặc dừng chờ, người lái cũng nên hạn chế hạ kính trước người lạ có biểu hiện hung hăng và không bước xuống xe chỉ để tranh cãi về một va chạm hay mâu thuẫn giao thông.

Những hành động tưởng chừng đơn giản này có thể tạo thêm khoảng cách giữa người lái và nguy cơ bên ngoài. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải nhận biết thời điểm lớp bảo vệ ấy không còn phát huy tác dụng.

Khi kính xe đã bị đập vỡ, cửa bị phá hoặc đối phương tìm cách đưa hung khí vào khoang lái, việc tiếp tục ngồi yên không phải lúc nào cũng là lựa chọn an toàn. Nếu chiếc xe vẫn có thể di chuyển và phía trước có lối thoát, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm có thể là phương án cần ưu tiên.

Ngược lại, nếu xe bị chặn, phía trước hoặc phía sau có người đi bộ, phương tiện khác hay chướng ngại vật, việc cố tình tăng tốc để vượt qua có thể khiến tình huống trở nên nguy hiểm hơn. Người lái cần đánh giá nhanh không gian xung quanh, tránh hành động theo bản năng hoặc biến phương tiện của mình thành nguồn gây nguy hiểm cho người khác.

Ngoài ra, một chi tiết khác đáng lưu ý là không nên chủ quan khi đối phương tạm thời rời đi.

Trong những tình huống đã có hành vi đập phá xe hoặc sử dụng hung khí, việc nán lại quan sát, xuống xe kiểm tra hay tiếp tục tranh luận đều có thể khiến bản thân rơi vào thế bất lợi. Nếu còn khả năng di chuyển an toàn, người lái nên đến nơi đông người, có lực lượng bảo vệ hoặc cơ quan công an để trình báo.

Nhìn rộng ra, không ít mâu thuẫn giao thông bắt đầu từ những chuyện nhỏ như va quệt, tranh đường, bóp còi hoặc bất đồng khi dừng đỗ. Nhưng khi một bên mất kiểm soát, những tranh cãi ấy có thể nhanh chóng chuyển thành hành vi đe dọa, hành hung.

Theo tôi, người lái xe cần xác định rõ mục tiêu trong tình huống này không phải là phân định ai đúng, ai sai ngay tại hiện trường, càng không phải chứng minh mình không sợ hãi.

Điều cần ưu tiên là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người đi cùng. Nếu bị người khác đe dọa, hãy khoá chặt cửa xe, không chủ động đối đầu và tìm cách rời khỏi khu vực khi điều kiện cho phép.

Trường hợp không thể di chuyển, cần giữ khoảng cách với cửa kính vỡ, tránh đưa người về phía hung khí, sử dụng vật dụng sẵn có để che chắn khi cần thiết và tìm cơ hội kêu cứu. Lúc này, còi xe có thể được sử dụng để thu hút sự chú ý nếu phù hợp với tình huống.

Khi có cơ hội an toàn, hãy gọi 113 để báo tin khẩn cấp, cung cấp địa điểm, diễn biến và đặc điểm nhận dạng đối tượng. Đây là số điện thoại tiếp nhận thông tin về các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có tình huống đe dọa tính mạng hoặc hành vi phạm tội đang xảy ra.

Một vấn đề nữa là nhiều tài xế nóng tính vẫn có tâm lý xuống xe để giải quyết mâu thuẫn ngay lập tức, thậm chí đuổi theo đối phương sau khi bị khiêu khích.

Cách hành xử này có thể khiến họ đánh mất lợi thế về khoảng cách và khả năng chủ động thoát hiểm. Trong tình huống có dấu hiệu bạo lực, giữ khoảng cách và tìm kiếm sự hỗ trợ thường quan trọng hơn việc tranh cãi đến cùng.

Vụ việc ở Bồ Đề không có nghĩa mọi mâu thuẫn giao thông đều dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó nhắc nhở chúng ta không nên đánh giá thấp những hành vi đe dọa, đặc biệt khi đối phương đã sử dụng hung khí.

Ô tô có thể là phương tiện di chuyển, cũng là lớp che chắn hữu ích trong nhiều tình huống. Nhưng sự an toàn không chỉ nằm ở độ cứng của thân xe hay khả năng chống chịu của kính. Nó còn phụ thuộc vào cách người lái nhận diện nguy cơ, giữ bình tĩnh và lựa chọn thời điểm rời khỏi nơi nguy hiểm.

Đôi khi, quyết định đúng đắn nhất sau một mâu thuẫn giao thông không phải là xuống xe để nói cho ra lẽ, mà là rời đi, tìm nơi an toàn và để cơ quan chức năng xử lý.

(Độc giả Đỗ Thành Công)

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