Tuyển sinh lớp 1, 6 theo tuyến quận, huyện Địa bàn tuyển sinh học sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 ở Hà Nội được thực hiện theo tuyến tuyển sinh, do UBND quận, huyện, thị xã quy định cho các trường trên địa bàn. Phương thức tuyển sinh là xét tuyển theo tuyến, do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2017). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9. Các trường không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1. Đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học. Độ tuổi tuyển sinh vào học lớp 6 năm học 2023-2024 là 11 tuổi (sinh năm 2012). Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn quy định ở tiểu học, tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào học cấp học ở độ tuổi cao hơn 3 tuổi so với độ tuổi quy định. Năm học 2023-2024, các trường học trên địa bàn thành phố vẫn áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp để tuyển trẻ 5 tuổi vào trường mầm non, tuyển học sinh lớp 1 vào trường tiểu học và tuyển học sinh lớp 6 vào trường trung học cơ sở. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1/7. Trong đó, tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7; tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7; tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7. Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7. Theo thống kê sơ bộ của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2023-2024, số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh ở các lớp đầu cấp đều tăng mạnh so với năm học 2022-2023. Đáng chú ý, số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 tăng gần 39.000 em. 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 Sở GD-ĐT cho phép những học sinh thuộc vùng giáp ranh giữa các khu vực tuyển sinh hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi thường trú được phép đổi khu vực tuyển sinh. Để thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông công lập năm học 2023-2024, Sở GD-ĐT Hà Nội quy định toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Cụ thể các khu vực tuyển sinh như sau: Khu vực tuyển sinh 1 gồm các quận: Ba Đình, Tây Hồ. Khu vực tuyển sinh 2 gồm các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Khu vực tuyển sinh 3 gồm các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy. Khu vực tuyển sinh 4 gồm quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì. Khu vực tuyển sinh 5 gồm quận Long Biên và huyện Gia Lâm. Khu vực tuyển sinh 6 gồm các huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Khu vực tuyển sinh 7 gồm các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện: Hoài Đức, Đan Phượng. Khu vực tuyển sinh 8 gồm các huyện: Phúc Thọ, Ba Vì và thị xã Sơn Tây. Khu vực tuyển sinh 9 gồm các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai. Khu vực tuyển sinh 10 gồm quận Hà Đông và các huyện: Chương Mỹ, Thanh Oai. Khu vực tuyển sinh 11 gồm các huyện: Thường Tín, Phú Xuyên. Khu vực tuyển sinh 12 gồm các huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức. Việc phân chia khu vực tuyển sinh bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất về địa giới hành chính, giúp học sinh không phải di chuyển quá xa để đi học. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã tính toán, sắp xếp để bảo đảm ở mỗi khu vực tuyển sinh cơ bản đều có các trường ở các nhóm khác nhau, đáp ứng nguyện vọng học tập đa dạng của học sinh. Căn cứ vào điều kiện cụ thể về vị trí địa lý và năng lực học tập, học sinh lựa chọn trường để đăng ký nguyện vọng dự tuyển phù hợp. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2023-2024 tại Hà Nội diễn ra vào các ngày 10 và 11/6 với ba môn thi: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển tối đa vào 3 trường, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Trong đó, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải vào trường THPT thuộc cùng một khu vực tuyển sinh mà học sinh (hoặc bố, hoặc mẹ, hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi thường trú; nguyện vọng 3 có thể thuộc một trường Trung học Phổ thông thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Nếu học sinh chỉ đăng ký 2 nguyện vọng vào 2 trường THPT công lập, thì phải đăng ký nguyện vọng 1 vào trường thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng 2 vào trường thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Nếu học sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng thì có thể đăng ký vào trường Trung học Phổ thông khu vực tuyển sinh bất kỳ. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho phép một số trường hợp được đổi khu vực tuyển sinh. Theo đó, những học sinh thuộc vùng giáp ranh giữa các khu vực tuyển sinh hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi thường trú được phép đổi khu vực tuyển sinh với điều kiện: Nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải đăng ký dự tuyển vào 2 trường Trung học Phổ thông công lập trong khu vực tuyển sinh đã thay đổi; nguyện vọng 3 (nếu có) thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh có nguyện vọng đổi khu vực tuyển sinh thì làm đơn (có mẫu), trong đơn nêu rõ lý do đổi khu vực tuyển sinh và được thủ trưởng đơn vị nơi tiếp nhận phiếu đăng ký dự thi xác nhận. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.