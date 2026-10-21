Tỷ phú Elon Musk dự báo tiền tệ sẽ trở nên vô nghĩa khi nhân loại bước vào kỷ nguyên đa hành tinh, đồng thời phần lớn khối tài sản khổng lồ của ông sẽ tiêu tan qua vài thế hệ.

Elon Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới nhận định những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực robot và du hành không gian sẽ tạo dựng một nền kinh tế đa hành tinh. Khi cột mốc đó xuất hiện, "tiền bạc sẽ không còn giá trị" và "các loại tiền tệ truyền thống đều trở nên vô nghĩa".

Theo Musk, thước đo giá trị mới khi ấy sẽ được quy đổi bằng khối lượng, công suất hoặc năng lượng. "Đó là suy đoán của tôi", ông cho biết thêm, đồng thời khẳng định đây là viễn cảnh tương lai "khá rõ ràng".

CEO của Tesla và SpaceX đã chia sẻ tầm nhìn về một thế giới không cần tiền mặt và định hướng tài sản cá nhân với người viết tiểu sử của mình là Walter Isaacson trên chương trình podcast "The Builders". Buổi phỏng vấn được ghi hình vào đầu tháng 8 và phát sóng vào 20/10 vừa qua.

Tỷ phú Elon Musk nhiều lần dự báo tiền bạc không còn quan trọng trong tương lai của AI và robot. Ảnh: Bloomberg

Hồi đầu năm, Musk từng khuyên mọi người không cần quá bận tâm tích lũy cho quỹ hưu trí trong vòng 10 đến 20 năm nữa, bởi ông kỳ vọng AI (trí tuệ nhân tạo) cùng các công nghệ hiện đại sẽ gia tăng đột biến năng suất lao động, mở ra kỷ nguyên dư dả nơi con người có thể sở hữu "bất cứ thứ gì họ muốn".

Ông tiếp tục bảo vệ quan điểm này trước Isaacson khi cho rằng "sẽ không còn điều gì con người có thể làm mà AI cùng robot lại không làm tốt hơn". Khi ấy, con người nhiều khả năng sẽ hướng đến các thú vui như tự trồng rau củ quả hoặc sáng tạo nghệ thuật để tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.

Kế hoạch phân bổ tài sản của Elon Musk

Musk - người từng chạm mốc tài sản nghìn tỷ USD trong thời gian ngắn sau khi SpaceX tiến hành IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) vào tháng 6 - hiện dẫn đầu bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index với khối tài sản ròng ước tính 920 tỷ USD.

Trên sóng podcast, ông giải thích về khối tài sản khổng lồ của mình, cho biết giá trị tài sản chủ yếu phản ánh tỷ lệ sở hữu tại SpaceX và Tesla. Ông cần nắm giữ số lượng lớn cổ phần ở cả hai doanh nghiệp nhằm duy trì quyền biểu quyết và quyền điều hành.

Musk cho biết tài sản của ông "sẽ bị đánh thuế rất nặng", đồng thời khẳng định không có "cách thức kỳ diệu nào để né thuế", bởi "nếu có thì tôi đã biết rồi".

Theo dự tính của ông, khối tài sản này "sẽ bị bào mòn dần và qua vài thế hệ tới - nếu tiền bạc vẫn còn ý nghĩa, điều mà tôi cho là không - con cháu tôi sẽ chỉ thừa hưởng một phần rất nhỏ so với những gì tôi sở hữu hôm nay".

Ông cũng vạch ra định hướng sử dụng tài sản cho quỹ từ thiện sau khi qua đời: "Tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đề ra: Đưa sự sống lên nhiều hành tinh, mở rộng nhận thức của nhân loại ra các vì sao và nâng cao năng lượng bền vững trên Trái Đất".

Đáng chú ý, vào ngày 19/10, Musk đã cam kết sẽ trao tặng một cổ phiếu SpaceX cho mỗi trẻ em tại Mỹ vào năm tới, tương đương gói đóng góp trị giá hơn 10 tỷ USD ở thời điểm hiện tại.

Quyết định này nhanh chóng nhận được lời khen ngợi từ Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội X, đánh giá cao "sự hào phóng đáng kinh ngạc" của Musk và gọi ông là "người bạn huyền thoại".

Trước đó, Musk từng hé lộ về một cam kết từ thiện vào cuối tháng 7, xuất phát từ lời thách thức công khai của nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Daron Acemoglu về viễn cảnh tương lai không dùng tiền mặt.

"Nếu tiền bạc sẽ không còn giá trị vào năm 2036, tại sao ông không cam kết quyên góp toàn bộ tài sản khoảng 1.000 tỷ USD hiện tại cho hoạt động từ thiện chậm nhất là vào năm 2036?", ông Acemoglu viết trên X.

Musk sau đó đã phản hồi: "Tôi thực sự dự định làm một điều gì đó tương tự như vậy!".

(Theo Insider)