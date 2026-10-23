Sau khi uống rượu, bia, Phạm Trọng Đạo điều khiển ô tô gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong rồi rời khỏi hiện trường. Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế này để điều tra.

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Phạm Trọng Đạo (SN 1989, trú tại xã Sơn Bằng) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 18h ngày 19/10, tại Km 32+300 Quốc lộ 8A, đoạn qua thôn Bắc Phú, xã Hương Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ bị thương nặng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, bên cạnh là chiếc xe đạp điện bị hư hỏng. Tuy nhiên, người điều khiển và phương tiện gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, người phụ nữ đã tử vong.

Phạm Trọng Đạo tại cơ quan điều tra.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, sau hơn 3 giờ truy tìm, lực lượng công an xác định ô tô mang biển kiểm soát 89H-087.60 liên quan đến vụ tai nạn, đồng thời làm rõ người điều khiển phương tiện là Phạm Trọng Đạo.

Tại cơ quan điều tra, Đạo khai nhận đã điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn và cho biết trước đó có sử dụng rượu, bia.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.