Những thức quà đông hè phố chẳng thể bỏ qua ở Hà Nội

Nếu vượt qua được những "vòng kiểm tra trên", du khách sẽ có thể tận hưởng những "phần thưởng" xứng đáng như những khách sạn giá hời, những bãi biển vắng người, ghé thăm các nhà hàng được người dân địa phương thường xuyên lui tới hay khám phá những điểm đến nổi tiếng mà trước đây luôn chật kín người. Dưới đây là những lý do không thể bỏ qua để ghé thăm châu Á ngay trong năm nay.

Quá trình nhập cảnh có thể phức tạp hơn so với việc đi du lịch đến các nơi khác trên thế giới nhưng yêu cầu kiểm dịch khi đến hầu như đều đã được bãi bỏ. Tùy thuộc vào điểm đến của mình, du khách có thể sẽ phải hoàn thành một số mẫu đơn trước khi khởi hành, xét nghiệm Covid-19 và đeo khẩu trang, một trong những thói quen thường thấy ở các nước châu Á.

Những khách sạn mới ở Thái Lan ngày càng "mọc lên" nhiều như nấm sau mưa. Chỉ tính riêng trong năm 2021, thủ đô Bangkok đã chứng kiến tới 4 khách sạn hạng sang mới được đưa vào hoạt động là: Capella Bangkok, Four Seasons Chao Phraya, Kempinski Sindhorn và Kimpton Maa-Lai. Chiang Mai cũng có một khách sạn cao cấp mới khai trương ngay giữa lòng phố cổ. Các khu nghỉ dưỡng bãi biển mới phải kể đến là Explorar ở vùng nông thôn Koh Mook, Pavilions Anana trên đỉnh vách núi đá ở Krabi, Banyan Tree Koh Samui và Avani + Khao Lak ngay phía bắc Phuket.

Malaysia là một trong những điểm đến có đồ ăn ngon, nhiều khu mua sắm sôi động và các khách sạn sang trọng đáng tiền nhất ở châu Á. Các khách sạn mà du khách nên cân nhắc trong chuyến đi của mình phải kể đến là khu nghỉ dưỡng One & Only đầy quyến rũ trên Bờ biển Desaru; Alila Dalit Bay, nằm giữa bãi biển và khu rừng nhiệt đới có đười ươi ở Borneo hay The Datai Langkawi, vừa được trùng tu cải tạo lại với chi phí lên tới 60 triệu USD ngay trước đại dịch.