Chiều 16/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã tiếp và làm việc với Phó Trợ lý Tổng thống Mỹ, Phó Cố vấn An ninh quốc gia chuyên trách về an ninh mạng và các công nghệ mới nổi, Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Anne Neuberger. Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông, thiết bị 5G, tiêu chuẩn OpenRAN.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực viễn thông giữa Việt Nam và Mỹ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là khi hai nước đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tiếp bà Anne Neuberger, Phó trợ lý Tổng thống Mỹ, Phó Cố vấn an ninh quốc gia chuyên trách về an ninh mạng và các công nghệ mới nổi, Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Việt Nam đang trải qua sự thay đổi lần thứ hai của viễn thông với việc hạ tầng viễn thông trở thành hạ tầng số của nền kinh tế. Hạ tầng viễn thông chuyển đổi thành hạ tầng số để phục vụ công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số trong nước. Trong sản xuất thiết bị 5G, Việt Nam cũng đạt được một số thành tựu. Hiện tại, một số thiết bị viễn thông của Việt Nam đã bán ở thị trường nước ngoài, cùng với đó, khá nhiều doanh nghiệp viễn thông trong nước đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật ở quốc tế.

Viễn thông không chỉ dành cho những người sống ở thành thị mà còn cả ở nông thôn, mang đến cơ hội mới cho tất cả mọi người. Bên cạnh đó, viễn thông là hạ tầng quan trọng quốc gia cần đảm bảo an toàn an ninh. Tại Mỹ, Ủy ban Truyền thông liên bang (FCC) là cơ quan phụ trách đo kiểm thiết bị có đáp ứng tiêu chuẩn hay không. FCC sử dụng phòng lab của các công ty tư nhân được chứng nhận đủ tiêu chuẩn để thử nghiệm thiết bị viễn thông.

Hợp tác viễn thông đóng vai trò quan trọng, chiến lược không chỉ cho nền kinh tế tương lai mà cả an ninh quốc gia của Việt Nam – Mỹ, do đó, hai nước sẽ tiếp tục hợp tác về tiêu chuẩn thiết bị viễn thông, cùng nghiên cứu xây dựng phòng lab ORAN đặt tại Việt Nam, hợp tác an ninh mạng và phát triển thiết bị IoT.