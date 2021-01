Trong tuần cuối cùng của năm 2020, “biệt đội’ Ariston đã trao lắp 40 máy nước nóng tại Bình Định, nơi chịu ảnh hưởng nặng từ các cơn bão vừa qua.

Hành trình cuối cùng trong năm 2020 của “biệt đội” Ariston hoàn toàn khác so với 2 chuyến đi trước, vì đây là hành động hỗ trợ kịp thời hướng tới đồng bào miền Trung. Trước tình trạng bão chồng bão những tháng qua tại các tỉnh duyên hải, đã có nhiều lời bình luận từ cộng đồng đề xuất “biệt đội” Ariston hỗ trợ đồng bào nơi đây. Do đó, “biệt đội” Ariston đã chọn Bình Định trở thành điểm đến cuối trong “Hành trình xuyên Việt - Thách thức khắc nghiệt”.

40 máy nước nóng và các phần nhu yếu phẩm đã được “biệt đội” Ariston trao tặng.

Trần Đặng Đăng Khoa và hai bạn trẻ tham gia vào hành trình đã cùng mang đến những món quà thiết thực hướng về miền Trung thân yêu. 40 máy nước nóng trực tiếp thương hiệu Ariston cùng các phần nhu yếu phẩm đã được trao tặng, giúp hơn 600 người dân bị thiệt hại do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Vượt qua mọi khó khăn

Các tỉnh ven biển đang chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh. Đây cũng là khó khăn lớn nhất “biệt đội” Ariston gặp phải trong quá trình chuẩn bị cho chặng cuối của “Hành trình xuyên Việt - Thách thức khắc nghiệt”.

“Mưa lớn kéo dài chưa kịp dứt thì vùng biển Quy Nhơn tiếp tục phải hứng chịu các đợt áp thấp. Lịch trình cũng vì thế đã thay đổi không ít hơn 3 lần. Thế nhưng, khó khăn này không cản bước Ariston cùng các thành viên,” chị Lê Hà Mỹ Trâm, đại diện Ariston chia sẻ.

Các chuyên gia từ Ariston hoàn thành lắp đặt và hướng dẫn người dân sử dụng máy nước nóng.

Là người đồng hành cùng Ariston trong suốt quá trình lên kế hoạch, anh Lương Đình Tiên, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tỉnh Bình Định cho biết hành trình này là một chuỗi những sự kiện bất ngờ: “Dù qua không ít lần phải thay đổi lịch trình do thời tiết bất lợi, Ariston vẫn luôn sát cánh cùng địa phương. Tết sắp tới tại địa phương cũng được dự kiến là sẽ lạnh hơn nhiều so với mọi năm. Do đó, món quà này của Ariston và các bạn trẻ cũng trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.”

Chuyến đi đầy cảm xúc

Hải An, thành viên nữ duy nhất của “biệt đội” Ariston chia sẻ: “Xúc động nhất là hoàn cảnh gia đình của chị Đoàn Saven, một người mẹ kiên cường nuôi 3 đứa con. Trong nhà chị chẳng có gì quý giá ngoài những tấm bằng khen của con gái lớn học giỏi - cũng là niềm hy vọng duy nhất của chị để thoát khỏi cảnh nghèo.”

Trong ngôi nhà tạm bợ, những bằng khen là tài sản quý giá nhất với gia đình chị Đoàn Saven.

Xúc động trong lúc thăm hỏi các hộ dân, Trần Đặng Đăng Khoa chia sẻ: “Điều kiện sống của người dân nơi đây còn nhiều gian khổ. Có các chị, các dì còn chưa bao giờ được sử dụng máy nước nóng. Mùa lạnh tới, dù sống đơn thân nhưng cũng phải tự bổ củi nấu nước. Mình tin với những chiếc máy do Ariston tặng sẽ giúp cuộc sống được thêm phần cải thiện điều kiện sống tại địa phương đồng thời không gây áp lực về mặt chi phí.”

Cũng theo Khoa, các sản phẩm đã được Ariston tính toán kỹ lưỡng về khả năng hoạt động hiệu quả trong điều kiện lưu lượng nước bất ổn tại vùng biển đảo. Theo đó, bơm trợ lực tích hợp trong máy giúp cho dòng nước trong đường ống luôn ổn định. Song song đó, vì phần lớn hộ dân thụ hưởng là gia đình có hoàn cảnh neo đơn, người già và trẻ nhỏ nên Ariston cũng lựa chọn những sản phẩm có công nghệ ổn định nhiệt độ và chống bỏng thông minh, với hi vọng mang đến sự thoải mái cho người dùng.

Võ Duy Khánh - thành viên “biệt đội” Ariston lại thấy cảm phục tinh thần vực dậy của các hộ dân vùng bão: “Bão lũ có thể vùi dập nhà cửa, nhưng không thể vùi dập tinh thần của những người dân miền Trung. Mình cảm thấy rất vui vì đã góp một phần nhỏ cùng biệt đội Ariston mang đến một cái Tết ‘ấm’ hơn cho mọi người.”

Không chỉ trao tặng món quà ý nghĩa, “biệt đội” Ariston còn chung tay phụ giúp địa phương sơn thuyền, đan lưới và dọn sạch rác trên bờ biển - vừa để trải nghiệm đời sống vùng biển, vừa là để hiểu hơn về khó khăn của người dân.

Chuyến đi ý nghĩa làm đầy thêm trải nghiệm của các thành viên trong “biệt đội” Ariston...

và cũng không thể thiếu trải nghiệm tại eo gió - ‘đặc sản’ của vùng đất Quy Nhơn, Bình Định.

Sau mọi khó khăn trong “Hành trình xuyên Việt - Thách thức khắc nghiệt”, “biệt đội” Ariston cũng đã vượt qua để hoàn thành sứ mệnh. Đây cũng chính là lời khẳng định về giá trị cốt lõi của tập đoàn, cam kết mang sự thoải mái đến những nơi khắc nghiệt nhất thông qua chất lượng sản phẩm vượt trội.

Ariston là Tập đoàn hàng đầu thế giới về gia nhiệt với các dòng sản phẩm đa dạng: Máy nước nóng trực tiếp, máy nước nóng gián tiếp, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy bơm nhiệt. Các sản phẩm của Ariston luôn theo đuổi giá trị vượt trội về sự bền bỉ, an toàn và tiết kiệm năng lượng. Website: https://www.ariston.com/vi-vn/ Hotline: 18001517

Tố Uyên