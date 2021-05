MS 2021.141

Giang và Sơn là chị em ruột, cả hai cùng bị bệnh tan máu bẩm sinh. Vì bố nghiện rượu, mẹ đi bước nữa, hai em phải nương nhờ nhà ông bà nội già yếu. Tính mạng của các em như ngọn đèn leo lét trước gió.

Tuy tuổi già sức yếu nhưng vợ chồng ông Trần Văn Thí (84 tuổi), bà Nguyễn Thị Hữu (71 tuổi, trú thôn Thủy Ba Đông, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) vẫn đang tảo tần nuôi hai người cháu nội: Trần Thị Giang (SN 2000) và Trần Văn Sơn (SN 2004), hiện đang học lớp 10 Trường THPT Bến Hải.

Giang lúc điều trị bệnh ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, có bố thường xuyên say xỉn, mẹ đi bước nữa, phó mặc con cái cho ông bà nội chăm sóc, Giang và Sơn vẫn chưa hết bất hạnh khi cùng mắc phải căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

Giang kể: “Em phát hiện bệnh từ khi mới 8 tuổi. Lúc đó, em bị vàng da, người gầy gò nhưng bụng lại to bất thường. Vào Bệnh viện Trung ương Huế khám, bác sĩ chuẩn đoán em bị tan máu bẩm sinh. Không có tiền nên gia đình đã xin phép đưa em về nhà và tự mua thuốc uống”.

Thấy Sơn còi cọc, da hơi vàng và có các biểu hiện tương tự như chị gái, gia đình lo lắng, vội vàng đưa đi thăm khám. Ai nấy thất thần khi biết tin Sơn cũng bị chung bệnh tan máu bẩm sinh như chị Giang.

Bị căn bệnh tan máu bẩm sinh hành hạ, cả hai đều nhỏ hơn so với tuổi của mình.

Bà Hữu nhặt từng củ khoai, củ sắn trong vườn nhà nuôi 2 đứa cháu bạo bệnh.

Hiện, Sơn đang học lớp 10 trên địa bàn nhưng vẫn luôn bị bệnh hành hạ làm gián đoạn việc học. Căn bệnh của em cần phải truyền máu định kì nhưng ông bà lại không có tiền. Không còn cách nào khác, em đành cắn răng chịu đựng.

“Một mình chị Giang đau ốm, em đã thấy cả nhà khốn khổ, xáo trộn lên rồi. Em là con trai, em sẽ cố gắng chịu đựng”, Sơn lạc quan nói.

Lúc đầu, biểu hiện bệnh còn nhẹ nên Giang vẫn gắng gượng đi học. Đến khi em học xong lớp 9, căn bệnh tái phát và ngày một nặng hơn. Sau đó, không trụ nổi nữa, em buộc lòng phải nghỉ học.

Suốt nhiều năm nay, Giang không làm được bất cứ việc gì. Khi lên cơn, em còn không thể đi mà phải giãy dụa, lê lết trên sàn nhà. Ngoài ra, bụng phình to, đau đớn khiến em khóc la dữ dội. Năm nay đã 21 tuổi nhưng cơ thể Giang nhỏ thó, gầy và thiếu sức sống.



Mỗi khi nghĩ về tương lai của hai đứa cháu nội bị bệnh, bà Hữu lại trầm ngâm, mặt buồn rười rượi.

Mới đây, khi đưa Giang đi tái khám tại Bệnh viện Trung ương Huế, bác sĩ phát hiện em bị thêm bệnh u tủy.

Bà Nguyễn Thị Hữu (bà nội của hai em) tâm sự: "Ba mẹ chúng nó có mà cũng như không, không ai ngó ngàng đến chúng nó sống như thế nào cả.

Vợ chồng tôi đã già yếu, hàng ngày, chỉ có thể giúp cho hai đứa bữa cơm bữa cháo. Khi hai đứa đổ bệnh thì các chú thím chúng nó chạy đôn chạy đáo thay nhau vào viện để thuốc thang, chăm sóc".

Anh Trần Văn Tài, chú ruột của hai em chia sẻ: “Không có bố, không có mẹ, lúc điều trị ở bệnh viện, hai đứa tủi thân và khóc rất nhiều. Mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng danh mục thuốc thang ngoài bảo hiểm rất đắt đỏ. Bệnh của 2 đứa phải điều trị lâu dài nên chi phí sinh hoạt, đi lại,.. vô cùng tốn kém”.

Ông Phan Ngọc Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy (huyện Vĩnh Linh) cho biết, hoàn cảnh hai chị em Giang và Sơn quá đáng thương. UBND cùng các tổ chức xã hội cố gắng giúp đỡ hai cháu nhưng không nhiều. Mong gia đình nhận được sự giúp đỡ để các em được thăm khám thường xuyên hơn.

Hương Lài

