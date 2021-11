Dù bán sạch tài sản, gia đình em Quan Tiến Thành vẫn không lo đủ chi phí điều trị bệnh ung thư xương cho con. Nhờ bạn đọc Báo VietNamNet tiếp sức, Thành đã có thêm động lực tiếp tục chiến đấu với căn bệnh.

Bài viết “Bán hết sạch gia tài, cha nghèo vẫn không lo đủ cho con chữa bệnh” trên báo VietNamNet chia sẻ về hoàn cảnh của em Quan Tiến Thành (14 tuổi, ở huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) mắc bệnh ung thư xương ác tính, phải cắt bỏ chân trái.

Bạn đọc ủng hộ em Quan Tiến Thành số tiền 32.065.000 đồng đã được Báo VietNamNet chuyển đến tận tay gia đình

Gia đình em Thành là hộ dân tộc vùng cao, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Để có tiền cho con đi bệnh viện, bố mẹ em đã phải bán hết trâu, dê lấy 40 triệu đồng, nhưng số tiền đó cũng chỉ như muối bỏ bể.

Đúng lúc chật vật không thể tiếp tục lo viện phí, em Thành nhận được sự quan tâm của bạn đọc. Qua Báo VietNamNet, bạn đọc ủng hộ em số tiền 32.065.000 đồng, được đại diện Báo trao tận tay cho gia đình.

Không giấu nổi sự cảm kích, anh Quan Văn Nông (bố của Thành) tâm sự: “Nhờ có các tấm lòng hảo tâm mà con tôi có điều kiện tiếp tục chữa bệnh".

Hiện tại, Thành đang bước vào những đợt truyền hoá chất tại Bệnh viện K Tân Triều. Sau ca phẫu thuật cắt chân, sức khoẻ của em tạm ổn, đủ để đáp ứng thuốc.

Cũng thông qua Báo VietNamNet, anh Quan Văn Nông muốn gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã chung tay, hỗ trợ gia đình lúc khó khăn này. Toàn bộ số tiền được bạn đọc báo VietNamNet ủng hộ hiện được dùng để chi trả viện phí cùng trang trải sinh hoạt cho hai bố con em Thành trong quá trình điều trị.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Quan Văn Nông, ở thôn Noong Tuông, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0868138682.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.255 (Quan Tiến Thành)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436