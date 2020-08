Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

21-07-2020 01:19:49 100,000 CT DEN:020223423985 Ung ho MS 2020.175 em Hoang Duc Tuan FT20203511454906; thoi gian GD:20/07/2020 23:20:55

21-07-2020 01:20:15 100,000 CT DEN:020223424929 Ung ho MS 2020.172 chi Pham Thi Hai FT20203400233862; thoi gian GD:20/07/2020 23:24:57

21-07-2020 05:25:23 50,000 Ung ho MS 2020.176 be Tran Thi Huyen My

21-07-2020 07:14:20 50,000 ung ho ma so 2020.176 (be Tran Thi Huyen My)

21-07-2020 07:33:02 200,000 MS 2020.176 (ung ho be Tran Thi Huyen My)

21-07-2020 07:51:14 300,000 CT DEN:074609700596 Vietinbank 114000161718 NGUYEN NGOC SON chuyen khoan ung ho chau Huyen My MS 2020 176

21-07-2020 08:11:59 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

21-07-2020 08:52:12 2,000,000 NGUYEN THANH PHONG-CTY TNHH MTV THEP MIEN NAM VNSTEEL UNG HO MS 2020.175 EM HOANG DUC TUAN

21-07-2020 10:01:35 200,000 ung ho MS 2020.174(be Hoang Phuoc Loc)

21-07-2020 10:39:46 400,000 Ung ho MS2020176 be Tran Thi Huyen My

21-07-2020 10:40:48 400,000 Ung ho MS2020172 chi Pham Thi Hai

21-07-2020 15:57:23 500,000 ms 2020.176(tran thi huyen my)

21-07-2020 17:22:17 50,000 ungho ms 2020.176

21-07-2020 19:35:35 200,000 CT DEN:020319886911 Be Tran Thi Huyen My

21-07-2020 22:04:42 200,000 CT DEN:020322885050 Ung ho MS 2020.176 be Tran Thi Huyen My FT20204076298337

21-07-2020 22:31:56 200,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung hoMS 2020.176(be Tran Thi Huyen My)

21-07-2020 22:33:46 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tienung hoMS 2020.174(be Hoang Phuoc Loc)

21-07-2020 22:35:57 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.170 chau Pham Thi Nhu Nguyet

22-07-2020 06:28:25 200,000 NGUYEN THI MEN ung ho 2020.177 ( be nguyen binh minh)

22-07-2020 06:29:45 100,000 chuyen tien ung ho MS 2020.177 be nguyen binh minh

22-07-2020 07:16:31 150,000 ung ho ms 2020.177 be nguyen binh minh

22-07-2020 08:14:26 2,000,000 ung ho MS 2020.177 (be Binh Minh)

22-07-2020 08:15:35 300,000 CT DEN:081032395615 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 177 be Nguyen Binh Minh

22-07-2020 08:21:57 100,000 duy Tuan ung ho ma so MS 2020.177

22-07-2020 08:46:18 100,000 CT DEN:020400094937 MBVCB.704948889.062797.Ung ho MS 2020.177 be Nguyen Binh Minh .CT tu 0031000343597 HOANG VAN NHA to

22-07-2020 08:46:27 100,000 CT DEN:020401933715 ungho ms 2020.177.be Nguyen Binh Minh

22-07-2020 08:49:41 100,000 So GD goc: 10002228 Ungho MS 2020.176 be Tran Thi Huyen My

22-07-2020 08:51:59 100,000 So GD goc: 10002139 Ung ho MS 2020.172 chi Pham Thi Hai

22-07-2020 08:55:46 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS 2020.176 , 2020.177

22-07-2020 09:19:46 200,000 LE VUONG Chuyen tien Ung hoMS 2020.177(be Nguyen Binh Minh)

22-07-2020 09:23:19 1,000,000 CT DEN:020409472666 UNG HO MS 2020.177 BE NGUYEN BINH MINH

22-07-2020 09:44:04 50,000 LPT Ung ho MS 2020177 be Nguyen Binh Minh

22-07-2020 09:52:52 400,000 cao thi xuan va vu thi nuc chuyen tien ung ho ma so 2020177 be nguyen binh minh

22-07-2020 11:12:00 300,000 ung ho MS 2020.177( be Nguyen Binh Minh)

22-07-2020 11:24:05 200,000 CT DEN:020411062584 Ung ho MS 2020177 be Ng Binh Minh FT20204800160108

22-07-2020 11:39:47 50,000 CT DEN:020404014210 Ung ho 2020177 be nguyen binh minh

22-07-2020 19:02:39 300,000 Ung hoMS 2020.176(be Tran Thi Huyen My)

22-07-2020 19:49:15 200,000 CT DEN:020419349955 Ung ho MS 2020.177 be Nguyen Binh Minh FT20204102308060

22-07-2020 20:11:35 100,000 Ung hoMS 2020.177(be Nguyen Binh Minh)

22-07-2020 20:12:24 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

23-07-2020 00:58:56 200,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung hoMS 2020.177(be Nguyen Binh Minh); thoi gian GD:22/07/2020 23:04:11

23-07-2020 05:49:16 200,000 Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.178 (be Nguyen Van Khanh)

23-07-2020 08:02:06 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

23-07-2020 08:25:34 300,000 CT DEN:020508091207 Ung ho MS 2020 177 be Nguyen Binh Minh

23-07-2020 08:54:37 100,000 CT DEN:020501551074 ung ho ms 2020.175 em hoang duc tuan

23-07-2020 11:04:00 100,000 CT DEN:020504561287 Ung ho Ms 2020.175 Hoi huong cong duc cho ong Cao Van Nhiep

23-07-2020 12:40:30 300,000 CT DEN:020512628628 Ung ho MS 2020.178 be Nguyen Van Khanh FT20205794334535

23-07-2020 14:00:33 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.178

23-07-2020 16:13:18 1,000,000 anh Toan Dong Nai ung ho be Nguyen Van Khanh MS 2020 718

23-07-2020 16:49:41 100,000 Ung ho MS 2020167 Be Hua Thi Thu Hoai

23-07-2020 19:37:37 50,000 LPT Ung ho MS 2020178 be Nguyen Van Khanh

23-07-2020 20:54:37 50,000 CT DEN:204918531749 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGUYEN THI HANG chuyen khoan

24-07-2020 03:40:44 200,000 CT DEN:020603975227 Ung ho MS 2020.178 be Nguyen Van Khanh FT20206074250058

24-07-2020 07:53:47 100,000 CT DEN:020600594366 Ung ho Ms 2020.179 Hoi huong cong duc cho ong Cao Van Nhiep

24-07-2020 08:52:18 200,000 Nguyen Thi Hong Cam chuyen tien ung ho be Le Trong Vinh MS 2020179

24-07-2020 09:39:39 100,000 CT DEN:020609021001 Ung ho MS 2020.174 be Hoang Phuoc Loc FT20206591682286

24-07-2020 09:40:50 100,000 CT DEN:020609021927 Ung ho MS 2020.179 be Le Trong Vinh FT20206506143938

24-07-2020 09:56:33 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

24-07-2020 10:22:28 5,000,000 NCHCCCL NGUYEN NGOC TAM 0908337153

24-07-2020 14:26:12 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.179

24-07-2020 17:38:54 50,000 CT DEN:020617333879 Ung ho MS 2020.178 FT20206690405016

24-07-2020 20:49:12 50,000 LPT ung ho MS 2020179 Ung ho be Le Trong Vinh

24-07-2020 20:50:37 50,000 LPT ung ho MS 2020179 Ung ho be Le Trong Vinh

24-07-2020 21:33:18 500,000 Ung ho MS 2020.178 (be Nguyen Van Khanh)

24-07-2020 22:25:32 200,000 CT DEN:020602660111 MS 2020.178 be Nguyen Van Khanh

24-07-2020 22:27:11 100,000 NCHCCCL NGUYEN THI HONG GIANG 0335930909

25-07-2020 01:26:10 150,000 CT DEN:020623476061 MS 2020.179 ung ho be Le Trong Vinh FT20207264069733; thoi gian GD:24/07/2020 23:03:42

25-07-2020 01:34:06 100,000 ung ho 2020.179 ( ung ho be LE TRONG VINH); thoi gian GD:25/07/2020 01:05:26

25-07-2020 06:28:00 1,000,000 ung ho ma so 2020158 be Huynh Van Nhon rang len be nho

25-07-2020 06:55:06 1,000,000 CT DEN:020706537702 UNG HO MS 2020.180 CHAU LY HAO NAM

25-07-2020 06:59:34 500,000 Ung ho MS 2020.158(Be Huynh Van Nhon)Le Dinh Quang chuyen tien

25-07-2020 08:09:28 100,000 CT DEN:020708502192 Ung ho MS 2020180 chau ly hao nam

25-07-2020 08:17:15 100,000 CT DEN:020708524872 Ung ho MS 2020.180 chau Ly Hao Nam FT20207698048038

25-07-2020 08:38:17 100,000 ung ho MS 2020.180

25-07-2020 08:39:05 100,000 ung ho MS 2020.18( be ly hao nam)

25-07-2020 08:43:38 500,000 ung ho MS 2020.180 (be Ly Hao Nam)

25-07-2020 08:55:44 200,000 Nguyen Thi Can o Thinh Quang Dd HN ung ho chau LY HAO NAM bi ung thu tinh hoan

25-07-2020 08:57:14 50,000 Ho Van Minh chuyen tien ung ho chau ly hao nam

25-07-2020 09:28:32 730,000 MS 2020.180 chau Ly Hao Nam

25-07-2020 09:50:57 500,000 ung ho MS 2020.180 ( chau Ly Hao Nam )

25-07-2020 09:51:12 200,000 CT DEN:020702051994 ms 2020.180 ung ho chau Ly Hao Nam

25-07-2020 10:07:39 300,000 UNG HO MS 2020 180 be LY HAO NAM

25-07-2020 10:13:28 200,000 CT DEN:020703516748 IBFT Ung ho MS2020.180

25-07-2020 10:26:55 200,000 CT DEN:020710249992 Ung ho chau Ly Hao Nam

25-07-2020 10:51:27 50,000 Nguyen Thi Tuyet chuyen tien ung ho chau Ly Hao Nam MS 2020.180

25-07-2020 11:27:18 100,000 Ung ho MS 2020.180 (Ly Hoai Nam)

25-07-2020 14:55:19 100,000 ung ho MS 2020.180

25-07-2020 15:20:32 200,000 MS 2020.180 (ung ho Ly Hao Nam)

25-07-2020 15:45:29 200,000 ung ho MS 2020.180 (chau Ly Hao Nam)

25-07-2020 16:14:32 50,000 LPT Ung ho MS 2020180 chau Ly Hao Nam

25-07-2020 18:15:44 100,000 CT DEN:020718839086 MS 2020.178 be Van Khanh FT20207009000000

25-07-2020 20:47:36 200,000 ung ho MS 2020-180 chau Ly Hao Nam

26-07-2020 06:47:47 100,000 CT DEN:020823680517 Ung ho MS 2020.180 Hoi huong cong duc cho ong Cao Van Nhiep

26-07-2020 07:08:50 150,000 STA ungho ms2020.180 (chau Ly Hao Nam)

26-07-2020 11:31:17 200,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung hoMS 2020.180(chau Ly Hao Nam)

26-07-2020 13:43:18 300,000 ung ho MS 2020.180(chau Ly Hao Nam) chuc con mau khoe

26-07-2020 20:28:04 100,000 CT DEN:020820717276 Ung ho MS 2020 178 be Nguyen Van Khanh

26-07-2020 21:04:02 200,000 MS 2020.180 (chau Ly Hao Nam)

27-07-2020 01:09:27 50,000 Ung ho MS 2020.180 (chau Ly Hao Nam). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:26/07/2020 23:30:26

27-07-2020 05:46:17 200,000 CT DEN:020905021749 Ung ho MS 2020 181 Em Tran Thi Loan

27-07-2020 05:52:50 500,000 Ung ho MS 2020.181(Em Tran Thi Loan)Le Dinh Quang chuyen tien

27-07-2020 06:24:44 150,000 ung ho ma so 2020.181 em Tran Thi Loan

27-07-2020 06:43:43 200,000 Ung ho ma so 2020.181 (em TRAN THI LOAN)

27-07-2020 07:01:56 200,000 ung ho chau Tran Thu Loan

27-07-2020 07:06:43 150,000 STA ungho ms2020.181 (em Tran Thi Loan)

27-07-2020 07:10:31 500,000 CT DEN:020900092380 MBVCB.709418017.075353.ung ho MS 2020.181 em Tran Thi Loan .CT tu 0811000013775 VO THI THUC UYEN to

27-07-2020 07:10:37 100,000 NGUYEN THI LAN Chuyen tien cho e Tran Thu Loan

27-07-2020 07:23:11 200,000 Chuyen cho E Tran Thi Loan

27-07-2020 07:41:41 100,000 UH ma so 2020.181 e Tran Thi Loan

27-07-2020 07:42:12 300,000 Ung ho ms 2020.181 ( em Tran Thi Loan )

27-07-2020 07:44:10 100,000 CT DEN:020900780230 ung ho cho chau Chuyen tien

27-07-2020 07:45:20 1,000,000 Nguyen Thi Thanh Tam chuyen tien ung MS 2020181 chau Loan

27-07-2020 07:46:48 100,000 CT DEN:020900781402 MS 2020 181 ung ho em Tran Thu Loan

27-07-2020 07:51:00 300,000 CT DEN:020907057968 Ung ho MS 2020 181

27-07-2020 07:51:21 300,000 CT DEN:020907158922 CHUC EM MAU SOM BINH PHUC 270720 07 51 19 158922

27-07-2020 07:56:46 1,000,000 CT DEN:020907356755 Ung ho chau Tran Thu Loan Giao Thuy Nam Dinh FT20209520040250

27-07-2020 07:59:56 300,000 Ung ho MS 2020.181 (em Tran Thi Loan)

27-07-2020 08:00:38 200,000 Ung ho e Loan(Nam Dinh). Mong e chong khoe

27-07-2020 08:03:16 200,000 ung ho MS 2020.181 (em Tran thi Loan)

27-07-2020 08:08:58 500,000 CT DEN:020908160224 MS 2020.181 EM TRAN THI LOAN 270720 08 08 56 160224

27-07-2020 08:16:59 100,000 CT DEN:020901212351 200727000008724 MS 2020.181 em Tran Thi Loan ZP5MHTIOH5VE

27-07-2020 08:23:03 200,000 CT DEN:020908365513 Ung ho MS 2020.181 Tran Thi Loan FT20209082746541

27-07-2020 08:27:16 150,000 Ung ho MS 2020.178 (be Nguyen Van Khanh)

27-07-2020 08:27:26 200,000 ung ho MS 2020.181

27-07-2020 08:27:48 200,000 CT DEN:020901806042 Chuyen tien ung ho MS 2020.181

27-07-2020 08:29:03 200,000 ung ho MS 2020.181 (em Tran Thi Loan)

27-07-2020 08:29:49 500,000 PHAM THI DANG Chuyen tien ung ho Ms2020.181 tran thi loan

27-07-2020 08:32:09 500,000 CT DEN:020908162455 UNG HO MS 2020.181 EM TRAN THI LOAN 270720 08 32 07 162455

27-07-2020 08:34:04 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS: 2020.180 ; 2020.181

27-07-2020 08:35:20 300,000 NGUYEN VAN NAM Chuyen tien UH EM TRAN THI LOAN

27-07-2020 08:37:41 100,000 MS 2019.362

27-07-2020 08:39:32 100,000 ung ho MS 2020.181

27-07-2020 08:43:15 100,000 Le Van Thuan chuyen tien ung ho e Tran thi Loan MS2020181

27-07-2020 08:45:06 1,000,000 Nguyen Hong Quan ung ho MS 2020 181 Tran Thi Loan

27-07-2020 08:48:45 300,000 Le Van Lanh ung ho MS 2020.181

27-07-2020 08:48:48 200,000 HUYNH TAN THU UNG HO MA SO 2020.181 CHAU TRAN THI LOAN

27-07-2020 09:00:05 300,000 ung ho ma so 2020.181 tran thi loan

27-07-2020 09:06:07 300,000 CT DEN:020900041873 IBVCB.709503114.099335.100.000 VND MS 2020.142 100.000 VND MS 2020.146 100.000 VND MS 2020.181.CT

27-07-2020 09:14:11 200,000 Truong Thi Dinh chuyen tien 2020.181( em tran thi loan)

27-07-2020 09:20:31 100,000 ung ho ms 2020.181 (em Tran Thi Loan)

27-07-2020 09:23:53 100,000 Ung ho MS 2020.181 (em Tran Thi Loan)

27-07-2020 09:29:39 200,000 So GD goc: 10004888 Ung ho ms 2020.180 chau Ly hao Nam

27-07-2020 09:36:42 200,000 CT DEN:020900050842 MBVCB.709541018.040565.NGUYEN TRUNG KIEN chuyen tien ung ho chau Tran Thi Loan Giao Thuy Nam Dinh..

27-07-2020 09:37:18 200,000 CT DEN:020902625379 Ung ho MS.2020.181 em Tran Thi Loan

27-07-2020 09:39:30 300,000 Nguyen Thi Kim Dung ung ho MS 2020.181 (em Tran Thi Loan)

27-07-2020 09:40:21 500,000 CT DEN:020900051948 MBVCB.709546776.041917.Ung ho ma so 2020.181 em Tran Thi Loan .CT tu 0071000680696 VANG HIEU QUANG

27-07-2020 09:41:39 300,000 TRIEU QUYNH TRANG Chuyen tien ung ho MS 2020.181 em Tran Thi Loan

27-07-2020 09:44:15 300,000 Ung ho MS 2020.181 ( em Tran thi Loan)

27-07-2020 09:54:42 300,000 So GD goc: 10003336 (CKRmNo: 043220072783889)TRAN THI LY, XOM 7, XA HONG THUAN, GIAO THUY, NAM DINH.SDT 0943739835 (NHH: VIETINBANK DONG DA-)

27-07-2020 09:56:25 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

27-07-2020 10:01:36 300,000 CT DEN:020903847335 MS 2020.181 ung ho em Tran Thi Loan

27-07-2020 10:03:53 500,000 Ung ho MS 2020.181 ( em Tran Thi Loan)

27-07-2020 10:06:16 100,000 MS 2020.181

27-07-2020 10:08:30 100,000 CT DEN:020903004062 tran thu loan

27-07-2020 10:14:42 200,000 TO NU TUONG VI UNG HO MS 2020.180 - CHAU LY HOAI NAM

27-07-2020 10:18:39 200,000 CT DEN:270066127094 2020 181 em tran thi loan

27-07-2020 10:24:57 200,000 CT DEN:020903230288 CASHOUT 0935792961 6453912501 200000

27-07-2020 10:33:33 50,000 ung ho MS 2020.181

27-07-2020 10:45:52 100,000 CT DEN:020903719425 nguyen thi hien huongchuyen tien ung ho ms2020181 em tran thi loan VNPT2020072702471795

27-07-2020 10:48:42 200,000 CT DEN:270066133400 Ung ho MS 2020 181 tran thi loan

27-07-2020 10:51:04 200,000 CT DEN:104609184196 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 181

27-07-2020 10:56:22 300,000 So GD goc: 10018109 Ung ho MS 2020.181 em Tran Thi Loan

27-07-2020 10:57:49 400,000 giup em Tran Thu Loan hoc sinh lop10 bi chet nao

27-07-2020 11:08:20 100,000 So GD goc: 10014655 MS 2020.181 TRAN THI LOAN

27-07-2020 11:20:42 500,000 CT DEN:020911475323 Chuyen Cho em nguyen thi lan FT20209130565287

27-07-2020 11:28:22 500,000 Ung ho MS 2020.181 (em Tran Thi Loan)

27-07-2020 11:31:06 300,000 LAM VAN DAT Chuyen tien ung ho MS 2020.181

27-07-2020 11:45:40 200,000 CT DEN:020904975673 ungho.tran thi loan.ms2020 181

27-07-2020 12:00:34 50,000 HA TIEN DUNG Chuyen tien

27-07-2020 12:00:50 300,000 CT DEN:115435192245 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 181 Em Tran thi Loan

27-07-2020 12:04:41 50,000 LPT ung ho ms 3810 Ong Nguyen Viet Tiem

27-07-2020 12:05:42 50,000 LPT Ung ho MS 2020181 em Tran Thi Loan

27-07-2020 12:09:13 100,000 Tran Thi Bich Lien ung ho MS 2020.181 (em Tran Thi Loan)

27-07-2020 12:11:18 200,000 NCHCCCL Luong Thi Hai Yen 0396992124

27-07-2020 12:17:38 200,000 CT DEN:020912510627 Ung ho MS 2020.181 em Tran Thi Loan FT20209665124214

27-07-2020 12:21:58 50,000 ung ho ms 2020.181 (em Tran Thi Loan)

27-07-2020 12:40:39 500,000 CT DEN:020905959071 Ung ho MS 2020.181 em Tran Thi Loan

27-07-2020 12:51:18 300,000 CT DEN:020912526921 Chuyen khoan cho e Tran Thi Loan MS 2020.181 FT20209757005745

27-07-2020 12:56:21 300,000 TON NU BICH THUAN Chuyen tien ung ho MS 2020.181 ( em Tran thi Loan )

27-07-2020 13:02:41 200,000 ung ho MS 2020.181 em Tran Thi Loan

27-07-2020 13:04:26 200,000 CT DEN:020900036582 MBVCB.709807661.040235.MS 2020.181 em Tran Thi Loan .CT tu 0011002651964 DAO ANH QUAN toi 114000161

27-07-2020 13:12:19 50,000 So GD goc: 10000552 MB: Ung ho MS 2020.181 (em Tran Thi Loan)

27-07-2020 13:12:41 50,000 TO MINH VI Chuyen tienung ho be hoclop 10 bi om liet

27-07-2020 13:14:06 500,000 Ung ho MS 2020.181 ( em Tran Thi Loan)

27-07-2020 13:17:22 500,000 Tran Thi Kim Sa chuyen tien ung ho MS 2020.181 ( em tran thi loan)

27-07-2020 13:25:19 500,000 ung ho MS 2020.181 ( em Tran Thi Loan)

27-07-2020 13:29:24 200,000 CT DEN:020913488776 Ung ho MS 2020 181 em Tran Thi Loan

27-07-2020 13:31:20 100,000 CT DEN:020913545694 Be hai ck ung ho tro em tran thu loan FT20209254625530

27-07-2020 13:34:30 200,000 So GD goc: 10005162 MS 2020.181 (e tran thi loan) tai CONG THUONG VN CN DONG DA

27-07-2020 13:37:29 1,000,000 So GD goc: 10001386 [3280209938] NHCT DONG DA HN UNG HO MS 2020.181 EM TRAN THI LOAN

27-07-2020 13:41:26 3,000,000 So GD goc: 995220072731836 995220072731836 - MS 2020.181 TRANTHI LOAN

27-07-2020 13:48:21 500,000 ung ho MS 2020.181 (em TRAN THI LOAN)

27-07-2020 13:54:07 400,000 Ung ho MS2020180 chau Ly Hao Nam

27-07-2020 13:54:52 400,000 Ung ho MS2020181 em Tran Thi Loan

27-07-2020 13:56:47 200,000 CT DEN:020906048612 Ct UH em Tran Thi Loan MS 2020181

27-07-2020 14:01:23 1,000,000 CT DEN:135607228740 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 VUONG THI HUYEN chuyen khoan ung ho MS 2020 181 em

27-07-2020 14:07:43 100,000 CT DEN:020907937765 NGUYEN THI HONG CHUYEN KHOAN MS 2020181 Em LOAN

27-07-2020 14:17:37 500,000 ung ho Ms 2020.181; em Tran Thi Loan.

27-07-2020 14:18:30 500,000 UNG HO MS2020.181 ( EM TRAN THI LOAN)

27-07-2020 14:42:56 200,000 ung ho ms 2020.181

27-07-2020 14:44:58 200,000 Ung ho MS 2020.181 ( em Tran Thi Loan)

27-07-2020 14:45:11 300,000 Phung Thi Nhung chuyen tien ung ho MS 2020.181 Em Tran Thi Loan

27-07-2020 14:53:21 200,000 Do Thi Ly chuyen tien ung ho em tran thi mai loan

27-07-2020 14:54:10 100,000 NCHCCCL Nguyen Thi Nga 0963697426

27-07-2020 15:05:59 500,000 CT DEN:727206755193 Ung ho MS 2020.181 em Tran Thi Loan

27-07-2020 15:27:27 500,000 CT DEN:020908123905 Chuyen tien ms 2020181

27-07-2020 15:31:50 300,000 MS 2020.181 (em Tran Thi Loan)

27-07-2020 15:32:38 500,000 Ngo Thi Thanh Thuy chuyen tien ung ho MS 2020.181 ( em Tran Thi Loan )

27-07-2020 15:33:06 5,000,000 MS 2020.181(em Tran Thi Loan)

27-07-2020 15:40:24 100,000 CT DEN:020908154013 ung ho ma MS2020.181

27-07-2020 15:40:28 2,000,000 So GD goc: 371220072700160 DANG CONG SU CT

27-07-2020 15:41:09 3,000,000 CT DEN:153545081808 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 181 chau Tran Thi Loan

27-07-2020 15:55:09 100,000 ung ho MS 2020.181 ( em tran thi Loan)

27-07-2020 16:05:20 200,000 Pham Thi Lieu ung ho MS 2020.181 tran thi loan

27-07-2020 16:06:36 200,000 CT DEN:155856243564 Vietinbank 114000161718 BUI THI QUYEN chuyen khoan MS2020181 tranthi loan

27-07-2020 16:08:45 300,000 ung ho MS 2020.181 ( EM TRAN THI LOAN)

27-07-2020 16:32:51 500,000 Ung ho em Tran Thu Loan

27-07-2020 16:43:36 1,000,000 ung ho ma so 2020181 em Tran Thi Loan thuong em qua

27-07-2020 16:52:07 200,000 ung ho ms 2020.181 e tran thi loan

27-07-2020 17:18:45 200,000 ung ho MS.2020.181(E.Tran Thi Loan)

27-07-2020 17:28:28 200,000 gui em Tran Thi Loan mot ngay thuoc (ms 2020.181)

27-07-2020 17:40:22 500,000 CT DEN:173502230675 Vietinbank 114000161718 ung ho ms 2020181 tran thi loan

27-07-2020 18:37:50 80,000 ung ho MS 2020.158 be Huynh Van Nhon_Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

27-07-2020 18:38:34 200,000 CT DEN:020918645228 Ms 2020.181 be TRAN THI LOAN

27-07-2020 19:39:12 300,000 LE DINH HUNG Chuyen tien ms 2020.181 em Tran Thi Loan

27-07-2020 19:53:34 320,000 MS 2020.181 em Tran Thi Loan

27-07-2020 19:59:49 500,000 CT DEN:020919794091 2020.181.Tran Thi Loan FT20209650173235

27-07-2020 20:10:01 300,000 CT DEN:020900006414 Ung ho MS 2020.181 em Tran Thi Loan

27-07-2020 20:14:01 100,000 ung ho MS2020.181( em Tran Thi Loan)

27-07-2020 20:32:31 200,000 ung ho MS 2020.181 ( em Tran Thi Loan)

27-07-2020 20:52:24 200,000 Le Xuan Truong chuyen tien ung ho em Tran Thi Loan . MS 020.181

27-07-2020 21:00:38 200,000 CT DEN:020921160090 Ung ho MS2020181 em Tran Thi Loan

27-07-2020 21:05:13 100,000 CT DEN:020914360751 MS 2020.181 ung ho em Tran Thi Loan

27-07-2020 21:16:10 100,000 CT DEN:727306904173 Ung ho MS 2020.181 em Tran Thi Loan

27-07-2020 21:25:45 1,000,000 CT DEN:020921833002 Ho tro cho chau Tran Thu Loan FT20210100207437

27-07-2020 21:33:43 100,000 Ung ho e Tran Thi Loan (MS 2020.181 )

27-07-2020 21:36:22 200,000 CT DEN:020914375197 ung ho cho chau tran thu Loan nam dinh

27-07-2020 21:43:17 500,000 CT DEN:020921270934 UNG HO MS 2020.181 EM TRAN THI LOAN 270720 21 43 12 270934

27-07-2020 21:43:59 1,000,000 CT DEN:213900116111 Vietinbank 114000161718 LE MINH DUONG chuyen khoan ung ho MS 2020 181 TRAN THI LOAN

27-07-2020 21:44:11 50,000 Ung ho ma so MS.2020.181 ( em tran thi loan)

27-07-2020 22:16:58 500,000 CT DEN:727306920219 ung ho MS 2020.181 em Tran Thi Loan

27-07-2020 22:27:07 50,000 CT DEN:020915343448 CASHOUT 01629679736 6461688876 50000

28-07-2020 01:51:37 500,000 ung ho ma so 2020.181; thoi gian GD:28/07/2020 00:14:20

28-07-2020 01:51:43 200,000 ung ho MS 2020.181 (Tran Thi Loan); thoi gian GD:28/07/2020 00:16:07

28-07-2020 01:54:53 30,000 ung ho MS 2020.181(em tran thi loan); thoi gian GD:28/07/2020 01:52:58

28-07-2020 04:21:02 300,000 CT DEN:021000053078 MBVCB.710526210.094746.ung ho MS 2020.181 em Tran Thi Loan .CT tu 0431000256252 NGUYEN TAN HAU toi

28-07-2020 05:57:48 50,000 CT DEN:055207255430 Vietinbank 114000161718 HOANG THI SEN chuyen khoan ung ho em nguyen vu phuong linh

28-07-2020 06:03:50 500,000 Ung ho MS2020.182(Em Nguyen Vu Phuong Linh)Le Dinh Quang chuyen tien

28-07-2020 06:43:25 200,000 Ung ho ma so 2020182 ( em Nguyen Vu Phuong Linh)

28-07-2020 07:03:17 50,000 CT DEN:021000437293 ung ho MS 2020.182 ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh

28-07-2020 07:46:16 200,000 MS 2020.182(ung ho em nguyen vu phuong linh)

28-07-2020 08:12:34 1,000,000 So GD goc: 10001340 Van thi phan ung ho 2020.181 em tran thi loan

28-07-2020 08:19:09 50,000 UNG HO MS 2020182

28-07-2020 08:26:52 100,000 MS 2020.181

28-07-2020 08:40:54 1,000,000 CT DEN:083542130799 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 VO VAN THUONG chuyen khoan ung ho chau tran thi Lo

28-07-2020 08:41:20 500,000 CT DEN:021008449931 ung ho em Nguyen vu phuong Linh Dang Dieu tri tai B V Nhiet Doi TPHCM

28-07-2020 08:45:08 100,000 Le Van Thuan ung ho MS2020.182 em Nguyen Vu Phuong Linh

28-07-2020 08:46:44 200,000 CT DEN:021001494228 ung ho MS 2020.182

28-07-2020 08:52:58 500,000 CT DEN:021001424090 MoMo 0918487998 MS 2020182 ung ho Nguyen Vu Phuong Linh 6464599542

28-07-2020 08:59:12 100,000 MS 2020.182 (Ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh)

28-07-2020 09:03:59 100,000 So GD goc: 10004871 Ung ho

28-07-2020 09:07:51 136,686 So GD goc: 10005424 Ung ho MS 2020.181

28-07-2020 09:08:21 90,000 So GD goc: 10005935 Ung ho MS 2020.181 em Tran Thi Loan

28-07-2020 09:18:58 300,000 ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh

28-07-2020 09:22:20 500,000 Huynh Thien Thao chuyen tien MS 2020.182 Nguyen Hai Duong

28-07-2020 09:23:36 100,000 CT DEN:021009185382 UH ms 2020 182 ung ho e ng vu phuong linh

28-07-2020 09:36:59 100,000 CT DEN:021009208925 Gui em phuong linh chuc em mau khoe

28-07-2020 09:44:54 200,000 CT DEN:021000089121 MBVCB.710798021.095321.Ung ho MS 2020.182 ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh .CT tu 1014777810 NGUYEN

28-07-2020 09:54:41 200,000 CT DEN:021002095420 Ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh MS 2020.182

28-07-2020 09:57:41 200,000 CT DEN:021009973419 Chuyen khoan cho e Nguyen Vu Phuong Linh MS 2020.182 FT20210956790300

28-07-2020 09:59:27 1,000,000 CT DEN:021002478841 MS2020.182. ung ho nguyen vu phuong linh

28-07-2020 10:02:27 100,000 ung ho MS2020.182(nguyen vu phuong linh)

28-07-2020 10:04:01 2,900,000 CT DEN:021003380885 200728000024023 MS 2020.182 UH Em Nguyen Vu Phuong Linh ZP5MHUGI7HFN

28-07-2020 10:21:13 50,000 CT DEN:021003033271 Ung ho e vu phuong linh MS2020.182

28-07-2020 10:23:18 1,000,000 MS 2020.182 .ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh

28-07-2020 10:23:40 100,000 Ta Thao Sai Gon ung ho MS 2020182 Ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh

28-07-2020 10:26:21 200,000 ung ho MS 2020.182 (Nguyen Vu Phuong Linh)

28-07-2020 10:32:17 200,000 CT DEN:102635297821 Vietinbank 114000161718 PHAM VAN DUONG chuyen khoan cho chau Vu Phuong Linh theo MS 2020 182

28-07-2020 10:33:19 100,000 CT DEN:021010997527 MS 2020.182 chuc em mau khoe benh FT20210030067528

28-07-2020 10:40:30 100,000 CT DEN:021010510647 Ung ho MS 2020182 Ung ho em NGUYEN VU PHUONG LINH

28-07-2020 10:46:17 100,000 ung ho em nguyen vu phuong linh

28-07-2020 10:46:41 100,000 CT DEN:021003006722 nguyen vu phuong linh

28-07-2020 10:57:08 200,000 DO THI LY chuyen tien ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh tai benh vien nhiet doi TP. Ho Chi Minh

28-07-2020 11:04:44 1,000,000 CT DEN:280066287525 UNG HO MS2020182 NG VU PHUONG LINH CHUC CON MAU KHOE

28-07-2020 11:06:35 200,000 CT DEN:280066287894 ung ho ms 2020182 ung ho em Nguyen Vu Phuong LInh

28-07-2020 11:18:56 300,000 MS 2020.182(Ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh)

28-07-2020 11:19:33 100,000 CT DEN:280066290388 Nguyen Vu Phuong Linh MS 2020182

28-07-2020 11:26:36 200,000 So GD goc: 995220072854118 995220072854118 - tang chau phuongLinh benh co giat

28-07-2020 11:36:10 500,000 CT DEN:021011313390 UNG HO EM NGUYEN VU PHUONG LINH 280720 11 36 09 313390

28-07-2020 11:38:48 100,000 CT DEN:021004032236 Ung ho ma so MS 2020.182 Ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh

28-07-2020 11:51:45 500,000 ung ho MS 2020.182

28-07-2020 11:56:00 300,000 MS 2020.182( ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh)

28-07-2020 11:57:56 1,000,000 Thai Ba Dung MS 2020.182 ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh

28-07-2020 12:02:18 100,000 CT DEN:021000064345 MBVCB.711028463.084413.MS 2020.182 ung ho em nguyen vu phuong linh .CT tu 1015249073 NGUYEN VU BAO

28-07-2020 12:26:01 300,000 CT DEN:021005582047 MS 2020.182 ung ho em nguyen vu phuong linh

28-07-2020 12:32:05 100,000 MS 2020.182

28-07-2020 12:45:07 100,000 CT DEN:123956547836 Vietinbank 114000161718 MS 2020182 nguyen vu ph linh

28-07-2020 12:54:56 1,000,000 CT DEN:021005684368 Ung ho Ms 2020.181 Chau Tran Thu Loan

28-07-2020 13:10:55 100,000 CT DEN:021000081850 MBVCB.711104468.037354.Ms 2020.182 ung ho e nguyen vu phuong linh .CT tu 0721000642190 BUI THI QUYN

28-07-2020 13:11:04 500,000 ung ho MS 2020.182 (ung ho em NGUYEN VU PHUONG LINH)

28-07-2020 13:20:28 200,000 ung ho ms 2020.182

28-07-2020 13:52:05 1,000,000 ung ho MS 2020.182( ung ho N.V.P.Linh)

28-07-2020 13:59:22 100,000 MS 2020.182 Ng Vu Phuong Linh

28-07-2020 14:02:22 100,000 Tran Thi Ly; xom 7; xa Hong Thuan; Giao Thuy; Nam Dinh. Chuc Chau manh khoe

28-07-2020 14:14:05 1,000,000 CT DEN:021014204455 ung ho MS 2020.180 chau ly hao nam

28-07-2020 14:24:23 100,000 MS 2020182 Ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh

28-07-2020 14:45:57 500,000 MS 2020 .182 ung ho Vu Phuong Linh

28-07-2020 14:56:14 200,000 CT DEN:021014520960 Ung ho MS 2020181

28-07-2020 15:05:45 300,000 CT DEN:150025559265 Vietinbank 114000161718 Ung ho em Phuong Linh MS 2020 182

28-07-2020 15:16:11 200,000 CT DEN:021015164559 Ung ho MS 2020.182 em Nguyen Vu Phuong Linh FT20210665796021

28-07-2020 15:28:02 200,000 CT DEN:021008000933 ung ho chi Tran thi Ly

28-07-2020 16:21:29 500,000 Tran Thi Kim Sa chuyen tien un ho MS 2020.182 ( ung ho nguyen vu phuong linh )

28-07-2020 16:21:57 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.182

28-07-2020 19:08:06 100,000 LPT ung ho MS 2020182 Ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh

28-07-2020 19:27:06 200,000 CT DEN:021019322999 MS 2020.182 Nguyen Vu Phuong Linh FT20210720206650

28-07-2020 19:39:14 200,000 CT DEN:021019031853 ho tro nguyen vu phuong linh chua benh

28-07-2020 20:29:44 500,000 CT DEN:021020084556 MS2020182

28-07-2020 21:11:40 200,000 ung ho MS 2020.182 (ung ho Nguyen Vu Phuong Linh)

28-07-2020 21:12:32 500,000 CT DEN:021014800713 Ms 2020.182 ung ho em NGUYEN VU PHUONG LINH

28-07-2020 21:44:59 100,000 ung ho .nguyen vu phuong linh

28-07-2020 22:10:32 200,000 MS 2020.18 ( Ung Ho em Nguyen Vu Phuong Linh)

29-07-2020 01:08:17 200,000 CT DEN:021000036720 MBVCB.711816777.038612.ung h qua Bo VietNamNet MS 2020.182 em Nguyen Vu Phuong Linh .CT tu 01810; thoi gian GD:28/07/2020 22:55:34

29-07-2020 01:09:58 50,000 Ung ho MS2020.182 (ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:28/07/2020 23:14:14

29-07-2020 04:31:19 200,000 MS 2020.182 (ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh

29-07-2020 07:24:41 300,000 LAM VAN DAT Chuyen tien ung ho MS 2020.183

29-07-2020 08:04:42 500,000 So GD goc: 10000387 IBUNG HO EM NGUYEN VU PHUONG LINH MS 2020.182

29-07-2020 08:34:25 1,000,000 LE THI PHUONG LAN UNG HO MS 2020.182 (UNG HO EM NGUYEN VU PHUONG LINH)

29-07-2020 08:40:42 200,000 HUYNH TAN THUC UNG HO CHAU NGUYEN VU PHUONG LINH - MA O 2020.182

29-07-2020 10:27:59 200,000 CT DEN:021110531759 Ung ho Dao Minh Khoi ms 2020.183 FT20211313578696

29-07-2020 11:06:30 1,000,000 So GD goc: 10008448 IBUNG HO MS 2020.182 (UNG HO E NGUYEN VU PHUONG LINH)

29-07-2020 15:39:30 100,000 ung ho ms 2020.183 em Dao Minh Khoi

29-07-2020 15:48:32 300,000 CT DEN:021115718124 Ung ho MS 2020.181 em Tran Thi Loan FT20211592954076

29-07-2020 16:25:07 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.184

29-07-2020 16:37:26 300,000 MS 2020177

29-07-2020 17:21:38 100,000 CT DEN:021117786201 Ung ho MS 2020.183 em Dao Minh Khoi FT20211234276272

29-07-2020 18:16:41 90,000 CT DEN:021118214013 MoMoT01672918067T6481667916T970415TMS 2020182 ung ho Nguyen Vu Phuong Linh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Qu

29-07-2020 18:20:07 90,000 CT DEN:021111403881 MoMo 01672918067 MS 2020180 ung ho chau Ly Hao Nam Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat 6481899817

29-07-2020 19:12:36 200,000 CT DEN:021119648255 UNG HO MS 2020.181 TRAN THI LOAN

29-07-2020 19:45:35 200,000 CT DEN:290066509132 2020 182 em nguyen vu phuong linh

29-07-2020 22:08:13 50,000 ung ho ma so 2020.162 (chau Le Minh Quang)

29-07-2020 22:10:12 50,000 ung ho ma so 2020.168 (em Luong Tien Thanh)

29-07-2020 22:12:50 50,000 ung ho ma so 2020.181 (em Tran Thi Loan)

30-07-2020 05:23:09 500,000 CT DEN:021205021907 Ung ho MS 2020 184 be Nguyen Bao Tram

30-07-2020 05:41:12 200,000 CT DEN:021205507081 UNG HO MS 2020184 BE NGUYEN BAO TRAM 300720 05 41 10 507081

30-07-2020 05:46:29 200,000 Hoang Sy Quyet ung ho MS 2020.184 be Nguyen Bao Tram

30-07-2020 06:20:32 300,000 CT DEN:021200047329 MBVCB.713099194.054196.ung ho MS 2020.184 ung ho be Nguyen Bao Tram .CT tu 0511000412165 TRUONG TH

30-07-2020 06:38:30 3,000,000 ung ho ma so 2020184 be Nguyen Bao Tram thuong be lam

30-07-2020 06:38:45 100,000 ung ho ms 2020.184 be Nguyen Bao Tram

30-07-2020 06:51:53 500,000 DO NGUYEN DUY THONG Chuyen tien ung ho MS 2020.184

30-07-2020 06:52:21 200,000 CT DEN:021206964878 Ung ho be nguyen bao tram ms2020 184 FT20212718703373

30-07-2020 07:05:48 100,000 ung ho be nguyen bao tram

30-07-2020 07:23:57 400,000 ung ho MS 2020.184 (Ung ho be Nguyen Bao Tram )

30-07-2020 08:05:15 200,000 Ung ho MS 2020.184 ( Ung ho be Nguyen Bao Cham)

30-07-2020 08:07:06 500,000 CT DEN:021201999097 IBFT Ung ho be NGUYEN BAO TRAM

30-07-2020 08:17:12 200,000 MS 2020.184(Ung ho be Nguyen Bao Tram )

30-07-2020 08:29:42 100,000 CT DEN:300066540133 UNG HO MS 2020 184

30-07-2020 08:52:56 200,000 CT DEN:021208516270 UNG HO BE GAI 3 THANG BENH TIM 300720 08 52 55 516270

30-07-2020 08:54:14 300,000 CT DEN:084904310380 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 184 be nguyen bao tram

30-07-2020 08:56:27 200,000 CT DEN:021208127073 ung ho be NguyenBaoTram 2020 184

30-07-2020 09:04:35 500,000 CT DEN:021209137469 2020 184 nguyen bao tram

30-07-2020 09:28:26 200,000 So GD goc: 10005704 MS 2020.184 ung ho be Nguyen Bao Tram

30-07-2020 09:39:01 100,000 CT DEN:021209767407 MoMoT0912918504T6488054542T970415Tung ho MS 2020184 ung ho be nguyen bao tram

30-07-2020 09:42:29 500,000 CT DEN:021209189131 Ung ho MS 2020 184 ung ho be Nguyen Bao Tram

30-07-2020 09:48:17 20,000 Le Duc Anh chuyen tien

30-07-2020 10:10:18 200,000 So GD goc: 995220073052527 995220073052527 - Chuyen tien MS 2020.184

30-07-2020 10:45:50 300,000 ung ho MS 2020.184 ( ung ho be Nguyen Bao Tram)

30-07-2020 11:49:54 500,000 CT DEN:021211112036 Ung ho ms2020.184.ung ho be nguyen bao tram FT20212007668775

30-07-2020 11:50:05 50,000 LPT ung ho MS 2020183 Ung ho em Dao Minh Khoi

30-07-2020 11:50:41 50,000 LPT ung ho MS 2020184 Ung ho be Nguyen Bao Tram

30-07-2020 12:21:48 1,000,000 MS 2020. 184 ( Ung ho be Nguyen Bao Tram)

30-07-2020 13:23:09 300,000 MS 2020.184

30-07-2020 14:41:16 5,000 MS 2020.184

30-07-2020 15:44:34 100,000 CT DEN:021215248706 Ung ho MS 2020.184 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20212087130063

30-07-2020 17:34:56 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

30-07-2020 17:36:08 1,000,000 MS 2020.184 (UNG HO BE NGUYEN BAO TRAM)

30-07-2020 17:37:32 300,000 chuyen tien ung ho MS 2020.184 (ung ho Be Nguyen Bao Tram)

30-07-2020 19:55:08 300,000 ung ho MS 2020.184 (be Nguyen Bao Tram)

30-07-2020 21:35:36 50,000 Ung ho MS 2020.184 (be Nguyen Bao Tram)

30-07-2020 22:12:00 200,000 CT DEN:021222462834 CKM ung ho MS 2020.181 em Tran Thi Loan FT20213025862380

30-07-2020 22:13:35 200,000 CT DEN:021222463393 CKM ung ho MS 2020.182 em Nguyen Vu Phuong Linh FT20213067900069

30-07-2020 22:14:53 200,000 CT DEN:021222463849 MDA ung ho MS 2020.184 be Nguyen Bao Tram FT20213552599025

31-07-2020 01:31:23 88,639 Tra lai tai khoan DDA

31-07-2020 01:42:58 200,000 ung ho ma 2020.184 be nguyen bao tram; thoi gian GD:31/07/2020 00:43:10

31-07-2020 05:21:50 100,000 ung ho ms 2020.185 Ng thi Truc Giang

31-07-2020 06:53:45 500,000 CT DEN:064847052157 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS2020 185 ung ho chi Giang

31-07-2020 06:59:12 200,000 CT DEN:021323349923 MS 2020.184 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

31-07-2020 07:12:19 500,000 CT DEN:021300162177 NGUYEN THI HONG CAM CHUYEN KHOAN MS 2020.132 GIA DINH CHI THUY

31-07-2020 07:16:15 500,000 CT DEN:021300162265 NGUYEN THI HONG CAM CHUYEN KHOAN MS 2020.138 BE THANH NHAN

31-07-2020 07:19:48 500,000 CT DEN:021300162367 NGUYEN THI HONG CAM CHUYEN KHOAN MS 2020.142 HOANG LE TU UYEN

31-07-2020 07:23:12 50,000 ung ho MS 2020.185 Ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Chuc Giang

31-07-2020 08:18:03 900,000 CT DEN:021301381209 Chuyen tien ung ho ma so 2020.183 va ms 185 . c Chuc Hiang va be Dang Khoi. va ns 180 be Hao Nam. mo

31-07-2020 08:24:13 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

31-07-2020 08:53:22 2,000,000 NGUYEN THANH PHONG 0903803964 CMT: (020062430) CONG TY TNHH MTV THEP MIEN NAM-VNSTEEL UNG HO MA SO 2020.184 (UNG HO BE NGUYEN BAO TRAM)

31-07-2020 10:08:29 2,300,000 CT DEN:021303899134 co N T Thanh My USA gui ung ho be Nguyen Bao Tram MS 2020.184

31-07-2020 10:18:25 500,000 UNG HO MS 2020181EM TRAN THI LOAN

31-07-2020 10:53:01 200,000 CT DEN:021310675817 NCHCCCL Nguyen Thi Ngoc Hieu 0773488015

31-07-2020 13:00:58 200,000 CT DEN:021306586724 ung ho ms 2020182

31-07-2020 13:01:36 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

31-07-2020 14:02:59 100,000 LPT ung ho ms 2020185 gia dinh chi Nguyen Thi Chuc Giang

31-07-2020 14:10:43 5,000 MS 2020.185

31-07-2020 14:18:32 100,000 Duy Tuan ung ho ma so MS 2020.184

31-07-2020 14:54:41 70,000 CT DEN:021314754503 Ung ho MS 2020.185 FT20213065833605

31-07-2020 15:07:58 1,000,000 Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.185 gia dinh chi nguyen thi chuc giang

31-07-2020 15:44:31 50,000 ung ho MS 2020.182 (ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh)

31-07-2020 16:02:51 200,000 CT DEN:021309732651 ung ho chi Nguyen Thi Chuc Giang MS 2020.185

31-07-2020 16:27:28 30,000 Gia dinh chi Nguyen Thi Chuc Giang; Long An

31-07-2020 16:28:47 30,000 Gia Dinh chi Nguyen Thanh Mai; Hoa Binh

31-07-2020 16:31:20 30,000 Chu Dao The Chung; to dan pho Nhat Tao 1; phuong Dong Ngac; quan Bac Tu Liem; Ha Noi

31-07-2020 16:34:59 30,000 Ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh; ong Nguyen Hai Duong hoac ba Vu Thi Le Thuy

31-07-2020 18:58:49 2,600,000 CT DEN:021318023055 NCHCCCL Phuc An

31-07-2020 21:50:49 100,000 CT DEN:021300049836 MBVCB.715710308.078863.ung ho ms 2020.181 tran thi loan chuc e mau khoe.CT tu 0651000833489 TRAN TH