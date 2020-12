Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

11-12-2020 02:45:31 20,000 Ung ho MS 2020.314 (em Huynh Thanh Nhi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

11-12-2020 06:08:15 200,000 CT DEN:034623300068 MS 2020.312 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

11-12-2020 11:43:21 500,000 CT DEN:034604114231 Quy Thien nguyen LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.313 anh Vu Trong Hieu

11-12-2020 14:13:09 50,000 MS 2020.315(anh Le Kim Long)

11-12-2020 15:09:13 100,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.311

11-12-2020 19:32:36 300,000 ung ho MS 2020.315 (anh Le Kim Long)

11-12-2020 20:09:03 100,000 LPT ung ho MS 2020315 anh Le Kim Long

11-12-2020 21:28:09 300,000 Ung ho MS 2020.315 (anh Le Kim Long)

11-12-2020 21:33:18 300,000 Ung ho MS 2020.314 (em Huynh Thanh Nhi)

11-12-2020 22:51:47 50,000 Le Duc Anh chuyen tien

12-12-2020 01:40:04 300,000 ung ho ms 2020.315 (anh Le Kim Long)

12-12-2020 06:05:17 150,000 CT DEN:034723457636 STA ungho ms2020.315 (be Trinh Hoai Thu)

12-12-2020 06:49:07 500,000 2020315 be Trinh Hoai Thu

12-12-2020 06:55:30 2,000,000 ung ho ma so 2020315 be Trinh Hoai Thu thuong be va gia dinh nhieu lam

12-12-2020 07:30:40 200,000 CT DEN:034707099133 ung ho be trinh hoai thu

12-12-2020 07:36:49 300,000 ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu)

12-12-2020 08:42:30 500,000 CT DEN:034708415527 UNG HO MS 2020.315 (BE TRINH HOAI THU)-121220-08:42:28 415527

12-12-2020 08:43:24 100,000 LPT ung ho MS 2020315 be Trinh Hoai Thu

12-12-2020 08:57:29 100,000 MS 2020.315 (be trinh hoai thu)

12-12-2020 09:31:00 113,000 CT DEN:034702015849 ung ho ms 2020 315 be trinh hoai thu

12-12-2020 09:31:32 100,000 CT DEN:034702210699 2020315 be trinh hoai thu

12-12-2020 10:28:24 200,000 CT DEN:034710437139 Ung ho MS 2020 315 be Trinh Hoai Thu

12-12-2020 11:01:04 200,000 CT DEN:034704749908 ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu)

12-12-2020 11:01:27 300,000 CT DEN:034711511512 MS 2020 315 Be trinh hoai thu Nghe An

12-12-2020 12:16:06 500,000 CT DEN:034712457502 UNG HO MS 2020.315 (BE TRINH HOAI THU)-121220-12:16:01 457502

12-12-2020 13:27:52 500,000 ung ho MS 2020315 be Trinh Hoai Thu

12-12-2020 13:38:02 200,000 CT DEN:034706659077 ung ho MS 2020.315 be Trinh Hoai Thu

13-12-2020 04:24:37 100,000 CT DEN:042411729183 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen ung ho ms 2020 315

13-12-2020 05:49:13 500,000 ung ho ms 2020.317 ( be bui nguyen lan phuong)

13-12-2020 06:47:24 150,000 MS 2020 317 be Bui Nguyen Lan Phuong

13-12-2020 07:09:42 50,000 Quoc Nhu ung ho MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong)

13-12-2020 07:13:31 200,000 BUI THI MAI PHUONG Chuyen tien ung ho be Bui Nguyen Lan Phuong Can Giuoc Long An

13-12-2020 09:03:20 500,000 Nguyen Hong Quan ung ho Be Lan Phuong MS2020 317

13-12-2020 13:06:01 100,000 NGUYEN DANH LAM Chuyen tien ung ho MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong)

13-12-2020 13:17:05 200,000 CT DEN:131629770058 Vietinbank 114000161718 HUYNH THI PHUONG chuyen khoan ung ho MS 2020315 anh Le Kim Long

13-12-2020 17:39:06 100,000 ung ho ms 2020.315 (be Trinh Hoai Thu)

13-12-2020 17:47:18 100,000 MS 2020.317 (be bui nguyen lan phuong)

13-12-2020 18:23:32 200,000 CT DEN:034811542494 ung ho ma so 2020.315. trinh hoai thu

13-12-2020 18:50:50 500,000 CT DEN:034818629385 UNG HO MS 2020.317(BE BUI NGUYEN LAN PHUONG)CHUC CHAU MAU KHOI BENH-131220-18:50:49 629385

13-12-2020 19:06:06 500,000 CT DEN:034812574073 Ung ho MS 2020.315 be Trinh Hoai Thu

13-12-2020 21:23:30 100,000 ms 2020.315

13-12-2020 21:27:02 300,000 Le Phuc Thang ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu)

13-12-2020 22:46:52 150,000 Le Phuc Thanh ung ho MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong)

13-12-2020 22:49:24 150,000 Le Phuc Thanh ung ho MS 2020.312 (me con chi Hien)

14-12-2020 05:57:02 500,000 chia se cung MS 2020.318 (Quyen)

14-12-2020 05:59:11 200,000 CT DEN:034922751991 MS 2020.316 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

14-12-2020 06:32:51 200,000 CT DEN:034906442904 MS 2020.318 FT20349989608000

14-12-2020 07:20:16 50,000 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien

14-12-2020 08:12:31 100,000 LPT çng hÙ MS 2020.317 (bé Bùi NguyÅn Lan Ph°¡ng)

14-12-2020 08:16:11 50,000 LPT ung ho MS 2020318

14-12-2020 08:17:10 100,000 DAO TIEN DUNG Chuyen tien ung ho chau Quyen

14-12-2020 08:54:05 1,000,000 ung ho ma so 2020318 rang len em

14-12-2020 09:31:41 100,000 So GD goc: 10016198 Ung ho MS 2020.315 Be Trinh Hoai Thu

14-12-2020 09:34:14 500,000 Tran Thi Khuyen MS 2020 . 318 ( ung ho em Quyen)

14-12-2020 09:46:46 20,000 TRA XUAN BINH GIUP MS 2020.315+2020.316+2020.317+2020.318

14-12-2020 09:58:47 200,000 NCHCCCL Do Thi Ngoc Anh 0975550844

14-12-2020 10:24:48 300,000 CT DEN:102418473361 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho ma so 2020318

14-12-2020 11:13:46 2,000,000 NG QUOC THANH CHUYEN GIUP A BUI TAN PHUC AP PHU THANH XA LONG PHUNG CAN GIUOC LONG AN

14-12-2020 11:29:46 300,000 ung ho MS 2020.318

14-12-2020 11:33:25 300,000 Chuyen tien ung ho MS 2020.315 ( be Trinh Hoai Thu)

14-12-2020 15:29:41 5,000,000 CT DEN:034908192179 ung ho be hoai thu ms 2020316

14-12-2020 15:44:41 1,000,000 ung ho MS 2020.311

14-12-2020 15:53:09 2,000,000 CT DEN:034908155211 Quy Thien nguyen LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.316 Gia dinh be Trinh Hoai Thu

14-12-2020 16:32:54 500,000 CT DEN:140091931441 Giup MS 2020 318 anh Ha Van Quyen

14-12-2020 22:13:44 200,000 Ung ho MS 2020.317 ( Be Bui Nguyen Lan Phuong)

15-12-2020 04:55:23 30,000 CT DEN:035004825967 HO TRO BE BUI NGUYEN LAN PHUONG . A DI DA PHAT-151220-04:55:28 825967

15-12-2020 05:32:29 100,000 CT DEN:053210559080 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ung ho ms 2020 318

15-12-2020 05:35:23 50,000 CT DEN:053506975954 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ung ho ms 2020 317

15-12-2020 06:42:36 500,000 CT DEN:035023566277 Chuyen tien MS 2020.319 co pham thi hang

15-12-2020 06:51:06 200,000 CT DEN:035000061617 MBVCB.894531287.033111.Ung ho MS 2020.319 (co Hang).CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 11400016171

15-12-2020 06:57:29 200,000 CT DEN:035023587233 STA ungho ms2020.319 (co Pham Thi Hang)

15-12-2020 09:00:16 20,000 Le Duc Anh chuyen tien

15-12-2020 10:04:52 200,000 MS 2020.319 (co Pham Thi Hang)

15-12-2020 10:10:26 200,000 CT DEN:035003739910 ung ho ms 2020.319

15-12-2020 10:41:18 100,000 CT DEN:035010458398 MS 2020 319

15-12-2020 11:02:43 200,000 ung ho MS 2020.319 co Pham Thi Hang

15-12-2020 11:55:11 300,000 ung ho ms 2020.317 be bui nguyen lan phuong

15-12-2020 12:55:36 100,000 CT DEN:035012414006 Ung ho MS 2020317 be Bui Nguyen Lan Phuong FT20350179977057

15-12-2020 14:39:51 100,000 CT DEN:035014951794 Ung ho MS 2020 316 be Trinh Hoai Thu

15-12-2020 14:39:57 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.319

15-12-2020 14:59:11 200,000 ung ho MS 2020317 be Bui Nguyen Lan Phuong

15-12-2020 15:33:10 50,000 CT DEN:035015112582 uh Bui Nguyen Lan Phuong o can giuoc long an

15-12-2020 16:26:47 200,000 ung ho Ms 2020 319 co pham thi hang

15-12-2020 16:37:45 2,000,000 Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.319 ( Co Pham Thi Hang )

15-12-2020 18:59:39 100,000 LPT ung ho MS 2020319 co Pham Thi Hang

15-12-2020 21:22:02 150,000 CT DEN:150092237115 iris ung ho ms 2020 319 co pham thi hang

16-12-2020 05:39:32 200,000 Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.320

16-12-2020 06:04:32 300,000 CT DEN:035106686677 ung ho MS 2020 320

16-12-2020 06:05:49 200,000 MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu

16-12-2020 06:10:15 100,000 ung ho be Hoai Thu MS 2020.320

16-12-2020 06:11:51 200,000 Tran Duy Phuoc chuyen tien be Trieu Hoai Thu. Cua it long nhieu ;chuc gia dinh nhieu niem vui

16-12-2020 06:18:57 2,000,000 ung ho ma so 2020320 be Trieu Hoai Thu thuong be va gia dinh lam

16-12-2020 06:19:43 500,000 CT DEN:035023977488 MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu FT20351509976704

16-12-2020 06:21:08 500,000 ung ho Ms2020.320(be trieu hoai thu)

16-12-2020 06:29:24 200,000 NGUYEN TIEN MUNG Chuyen tien

16-12-2020 06:39:08 100,000 CT DEN:063846678848 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ung ho ms 2020 320

16-12-2020 06:40:08 50,000 CT DEN:063946618103 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ung ho ms 2020 319

16-12-2020 06:42:12 200,000 CT DEN:035100004963 MBVCB.896228092.044976.Ung ho MS 2020.320 (be Thu).CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 114000161718

16-12-2020 06:50:38 200,000 CT DEN:035106700364 ung ho ma so 2020 320

16-12-2020 07:00:51 500,000 CT DEN:035100560248 Chuyen tien cho gia dinh be Trieu Hoai Thu

16-12-2020 07:25:55 200,000 CT DEN:035107863299 ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu

16-12-2020 07:29:59 50,000 CT DEN:072927681369 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan2020 320 trieu hoai thu

16-12-2020 07:36:56 300,000 NGUYEN VAN NAM Chuyen tienUH BE TRIEN HOAI THU MS2020.320

16-12-2020 07:53:13 200,000 CT DEN:035100428697 tang be 9 tuoi benh tim 2 nam moi co tien mo

16-12-2020 08:25:58 50,000 CT DEN:035101013923 Ung ho MS 2020 320 be Trieu Hoai Thu FT20351336015201

16-12-2020 08:40:53 200,000 CT DEN:160092276995 Ung ho ms 2020320 be trieu hoai thu

16-12-2020 08:41:06 1,000,000 UNG HO MS 2020 320 (BE TRIEU HOAI THU)

16-12-2020 08:42:29 200,000 Ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu)

16-12-2020 09:09:51 200,000 ung ho MS 2020.320( be TRIEU HOAI THU)

16-12-2020 09:17:49 500,000 So GD goc: 10004076 IBUNG HO MS 2020.317 (300K), MS 2020.312 (200K)

16-12-2020 09:37:52 300,000 So GD goc: 10004363 TC:507882178.MBVCB.896244182.Ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu.CT tu 0061001169347 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)

16-12-2020 10:05:28 500,000 CT DEN:035110099899 Ung ho MS 2020.320-be Trieu Hoai Thu FT20351904384323

16-12-2020 10:05:32 1,000,000 CT DEN:035110487949 UNG HO MS 2020.320 BE TRIEU HOAI THU

16-12-2020 10:25:34 100,000 CT DEN:035103436205 MS 2020 320 be Trieu Hoai Thu

16-12-2020 10:27:21 20,000 Le Duc Anh chuyen tien

16-12-2020 10:49:06 150,000 CT DEN:035103140452 MDA ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu. XHH cho MDQS. FT20351035352000

16-12-2020 11:03:12 300,000 CT DEN:110252643412 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ms 2020320 be trieu hoai thu

16-12-2020 11:37:21 500,000 CT DEN:113651776918 Vietinbank 114000161718 NGUYEN TAN KHOA chuyen khoan ung ho MS 2020 320 be Trieu hoai Thu

16-12-2020 15:47:44 1,000,000 anh Toan Dong Nai ung ho ms2020 320 be Trieu Hoai Thu

16-12-2020 16:02:50 1,000,000 CT DEN:035109426863 Ung ho MS 2020.320 FT20351965100974

16-12-2020 19:27:35 500,000 Ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu)

16-12-2020 21:18:39 500,000 CT DEN:035100084560 MBVCB.897657590.081971.ung ho TRIEU HOAI THU.CT tu 0201000583816 TO XUAN LUONG toi 114000161718 BAO

16-12-2020 22:55:11 100,000 LPT ung ho MS 2020320 be Trieu Hoai Thu

17-12-2020 05:23:17 50,000 CT DEN:052252723476 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen ung ho ms 2020 321

17-12-2020 07:28:04 200,000 CT DEN:035200453106 STA ungho ms2020.321 (vo chong chu Phung)

17-12-2020 08:24:53 20,000 Le Duc Anh chuyen tien

17-12-2020 12:10:50 300,000 So GD goc: 10002696 Ung ho vo chong chu Phung

17-12-2020 12:29:56 2,000,000 MS 2020.321 (VO CHONG CHU PHUNG)

17-12-2020 13:35:31 10,000 TRA XUAN BINH GIUP MS 2020.320+2020.321

17-12-2020 16:02:06 100,000 LPT ung ho MS 2020321 vo chong chu Phung

17-12-2020 16:02:56 50,000 LPT ung ho MS 2020320 be Trieu Hoai Thu

17-12-2020 18:45:15 500,000 UNG HO MS 2020.317( BE BUI NGUYEN LAN PHUONG)

17-12-2020 22:00:52 150,000 Le Duc Thuan ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu)

18-12-2020 06:27:34 50,000 CT DEN:062711840125 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ms 2020 322

18-12-2020 08:02:15 200,000 ung ho ms 2020.322

18-12-2020 08:15:16 300,000 CT DEN:081451903206 Vietinbank 114000161718 VU VIET DUNG chuyen khoan ung ho chau Tran Ai Nhu MS 2020 322

18-12-2020 08:20:09 300,000 MS 2020.322

18-12-2020 08:57:27 200,000 CT DEN:085633909263 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 322 be Tran Ai Nhu

18-12-2020 10:10:16 100,000 ms 2020322. tran ai nhu

18-12-2020 10:20:51 200,000 Ta Thi Khiem chuyen tien ung ho MS 2020.322( tran ai nhu)

18-12-2020 15:48:21 1,000,000 NGUYEN THI MY DUNG GIUP HOAN CANH KHO KHAN : MS 2020-: 320 (BE TRIEU HOAI THU)

18-12-2020 16:19:29 5,000 TRA XUAN BINH GIUP MS 2020.322

18-12-2020 16:40:39 1,000,000 ung ho ma so 2020322 be Tran Ai Nhi thuong be lam

18-12-2020 16:51:40 100,000 LPT ung ho MS 2020322 be Tran Ai Nhi

18-12-2020 22:59:32 150,000 CT DEN:035415912389 STA ungho ms2020.322 (be Tran Ai Nhi)

19-12-2020 06:10:02 200,000 CT DEN:035423243906 ung ho MS 2020323 anh Tran Thach Dung

19-12-2020 08:13:48 100,000 LPT ung ho MS 2020323 anh Tran Thanh Dung

19-12-2020 10:19:08 50,000 CT DEN:101851300922 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ung ho ms 2020 323

19-12-2020 10:30:10 500,000 ung ho MS 2020.323 (anh Tran Thanh Dung)

19-12-2020 10:32:19 500,000 ung ho MS 2020.322 (be Tran Ai Nhi)

19-12-2020 10:34:37 500,000 ung ho MS 2020.321 (vo chong chu Phung)

19-12-2020 14:38:10 1,000,000 ung ho ms 2020.323( anh Tran Thanh Dung)

19-12-2020 16:31:24 300,000 Ung ho MS 2020.323(Tran Thanh Dung)Le Dinh Quang chuyen tien

19-12-2020 17:12:15 300,000 Ung ho MS 2020323 anh Tran Thanh Dung

20-12-2020 06:00:58 500,000 CT DEN:035523943171 ung ho chau MS 2020.324

20-12-2020 06:04:57 200,000 CT DEN:035423648959 ung ho MS 2020324 chau LE THI ANH

20-12-2020 06:19:41 50,000 CT DEN:061919149774 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen ung ho ms 2020 324

20-12-2020 06:48:46 300,000 ung ho MS 2020.324 (chau Le Thi Anh)

20-12-2020 07:05:08 300,000 ung ho ms 2020.324

20-12-2020 07:21:45 200,000 ung ho MS 2020.324 (chau Le Thi Anh)

20-12-2020 07:24:24 100,000 CT DEN:035500570791 PHAN NGOC HIEU CHUYEN KHOAN ung ho MS 2020324

20-12-2020 08:43:20 1,000,000 ung ho ma so 2020324 em Le Thi Anh thuong be va gia dinh lam

20-12-2020 08:44:38 100,000 CT DEN:035508123329 giup chau Anh

20-12-2020 08:57:18 500,000 CT DEN:035508138276 ung ho MS 2020 324 chau Le Thi Anh

20-12-2020 10:39:28 100,000 LPT ung ho MS 2020324 chau Le Thi Anh

20-12-2020 10:53:38 100,000 Dao Thi Lan chuyen tien ung ho MS2020.324

20-12-2020 15:28:05 500,000 CT DEN:035508496658 MS 2020.324 (chau Le Thi Anh)

20-12-2020 18:36:28 200,000 ung ho MS 2020.324 (chau Le Thi Anh)