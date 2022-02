2/9/2022

300,000.00

IBVCB.1736198120.Ung ho MS 2022.018 (be Do Viet Hoan) -thon Le Lac 2, xa An Hong, H.An Duong, T. Hai Phong.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET