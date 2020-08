Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

01-08-2020 05:05:26 30,000 Ms.2020.173 co Ha Thi Thu

01-08-2020 06:42:48 1,000,000 ung ho ma so 2020186 ung ho chi Nguyen Thi Hoa rang len chi

01-08-2020 07:20:58 200,000 CT DEN:021407039615 ung ho MS 2020 186 chi nguyen thi hoa

01-08-2020 07:31:22 100,000 ung ho MS2020.186 chi Nguyen Thi Hoa

01-08-2020 07:49:04 30,000 Ms 2020.182 Nguyen Vu Phuong Linh

01-08-2020 07:50:04 30,000 MS 2020.180 Ly Van Thuc

01-08-2020 07:54:37 300,000 ung ho MS 2020.186 chi Nguyen Thi Hoa

01-08-2020 08:01:34 500,000 ung ho MS 2020.186 (ung ho chi Nguyen Thi Hoa)

01-08-2020 08:45:13 200,000 Ung ho chi Nguyen Thi Hoa MS 2020.186

01-08-2020 08:46:36 300,000 MS 2020.186

01-08-2020 08:52:41 100,000 CT DEN:021400087223 IBVCB.715945369.059297.NGUYEN MINH MAN chuyen khoan ung ho MS 2020.186.CT tu 0381000377674 NGUYEN MI

01-08-2020 09:28:29 50,000 LPT ung ho MS 2020186 Ung ho chi Nguyen Thi Hoa

01-08-2020 10:08:23 50,000 CT DEN:021403009006 Uh Ms2020.184 Be Nguyen Bao Tram

01-08-2020 10:50:22 300,000 CT DEN:021403162427 Chuyen tien ung ho ma so 2020.186 c Nguyen thi hoa

01-08-2020 10:52:45 300,000 CT DEN:021403826208 MS 2020.186 ung ho chi nguyen thi hoa

01-08-2020 12:41:02 1,000,000 CT DEN:021412157158 ung ho ms 2020.186 chi nguyen thi hoa FT20214339055306

01-08-2020 15:24:25 300,000 Ung ho chi Nguyen Thi Hoa MS 2020186

01-08-2020 16:17:30 300,000 LAM VAN DAT Chuyen tien ung ho MS 2020.186

01-08-2020 17:18:39 200,000 ung ho MS 2020.186 (chi Nguyen Thi Hoa)

01-08-2020 19:33:54 50,000 ung ho ms 2020.186(ung ho chi nguyen thi hoa)

01-08-2020 21:41:44 200,000 CT DEN:801229487031 ms 2020.186 iris ung ho chi nguyen thi hoa

01-08-2020 21:45:13 100,000 ung ho e Nguyen Vu Phuong Linh

02-08-2020 07:13:51 100,000 CT DEN:070829191734 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ung ho ms 2020 186 chi nguyen thi hoa

02-08-2020 09:21:19 200,000 CT DEN:802119562461 ms2020.183 ms2020.186 moi ms 100k

02-08-2020 09:52:27 200,000 MS 2020.186 (Ung ho chi Nguyen Thi Hoa)

02-08-2020 13:51:15 100,000 MS 2020.181(em Tran Thi Loan)

02-08-2020 21:35:57 400,000 chuyen tien giup do MS.181 va 182 moi ms 200k

03-08-2020 04:57:11 500,000 ung hoMS 2020.186(Ung ho chi Nguyen Thi Hoa)

03-08-2020 05:40:46 150,000 ung ho MS 2020.187 (gia dinh chu Quy)

03-08-2020 06:07:37 200,000 CT DEN:021606951414 ung ho MS 2020.187 gia dinh chu Quy

03-08-2020 06:38:38 500,000 Ung ho MS 2020.187(Gia dinh Chu Quy)Le Dinh Quang chuyen tien

03-08-2020 07:10:21 100,000 ung ho ma so 2020.187 (gia dinh chu Quy)

03-08-2020 07:46:24 500,000 ung ho MS 2020.187 (gia dinh chu Quy)

03-08-2020 08:12:32 500,000 CT DEN:021601973904 Chuyen tien ung ho gia dinh chu Quy. ma so 2020.187

03-08-2020 08:43:38 100,000 DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2020.187 chu Quy

03-08-2020 08:44:07 2,000,000 CT DEN:021608887408 Phuc ung ho MS 2020 187 gia dinh chu quy FT20216337948086

03-08-2020 09:37:31 500,000 CT DEN:021609222510 MoMoT01633595134T6551261687T970415TUng ho MS 2020187 GIA DINH CHU QUY

03-08-2020 10:52:57 80,000 MS 2020.187 (gia dinh chu Quy)

03-08-2020 11:13:48 100,000 LPT ung ho MS 2020187 gia dinh chu Quy

03-08-2020 12:19:29 500,000 LAM VAN DAT Chuyen tien ung ho MS 2020.187

03-08-2020 12:24:54 300,000 CT DEN:021605716371 MS 2020.187

03-08-2020 13:20:30 200,000 ung ho MS 2020.187 (gia dinh chu Quy)

03-08-2020 13:27:19 10,000 MS 2020.186, 2020.187

03-08-2020 14:49:08 30,000 MS 2020.187(gia dinh chu Quy); Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat

03-08-2020 14:54:32 30,000 MS 2020.186(Ung ho chi Nguyen Thi Hoa); Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat

03-08-2020 14:59:57 30,000 MS 2020.157(vo chong ba Phong); Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat

03-08-2020 15:08:11 30,000 Ung ho MS 2020.174(be Hoang Phuoc Loc); NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

03-08-2020 15:34:22 300,000 ung ho MS 2020.187 (gia dinh chu quy)

03-08-2020 16:34:22 500,000 CT DEN:021616990473 Ung ho ms 2020.184

03-08-2020 16:35:35 500,000 CT DEN:021616990589 Ung ho ms 2020.183

03-08-2020 17:27:17 1,000,000 Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.187(Gia Dinh Chu Quy )

03-08-2020 21:56:44 200,000 ung ho ms 2020.186(ung ho chi nguyen thi hoa)

04-08-2020 06:59:10 200,000 MS 2020.188 (ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam)

04-08-2020 07:00:25 500,000 Ung ho MS 2020.188 (ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam)

04-08-2020 07:02:22 1,000,000 ung ho MS 2020.187 (gia dinh chu Quy)

04-08-2020 07:04:42 1,000,000 ung ho ma so 2020188 be Nguyen Dai Thanh Tam thuong be lam

04-08-2020 07:22:08 100,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.188

04-08-2020 07:39:21 100,000 MS 2020.188 (Ung ho be Ng Dai Thanh Tam)

04-08-2020 08:23:29 200,000 LPT ung ho MS 2020188 Ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam

04-08-2020 09:47:25 2,000,000 CT DEN:040067291049 Uh Ms2020188 be Ng Dai Thanh Tam 500k Ms2020184 be Ng Bao Tran 500k Ms2020187 gd Chu Quy 1000k

04-08-2020 11:00:02 500,000 Ung ho MS 2020.186 (ung ho chi Nguyen Thi Hoa)

04-08-2020 11:04:03 1,000,000 ung ho MS 2020.184 (ung ho be Nguyen Bao Tram)

04-08-2020 11:26:32 200,000 NGUYEN DO KIEU THU Chuyen tien 2020.188 ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam

04-08-2020 12:44:00 200,000 Kieu Trang ctien MS 2020.188 Thanh Tam

04-08-2020 12:45:41 200,000 ung ho MS.2020.188 (ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam)

04-08-2020 13:20:13 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

04-08-2020 14:09:08 300,000 Ung ho MS 2020188 Be Nguyen Dai Thanh Tam

04-08-2020 14:14:55 50,000 CT DEN:021714252958 MS 2020.188 ung ho nguyen dai thanh tam

04-08-2020 15:03:10 2,000,000 CT DEN:021715668151 Ung ho ms 2020187 FT20217365741960

04-08-2020 15:06:31 1,000,000 CT DEN:021715670689 Ung ho ms 2020.184 FT20217431970373

04-08-2020 15:19:32 100,000 Hoang Hoai Anh ung ho MS 2020.187 (Tran Nhu Quy; phuong Binh Minh; tp Lao Cai)

04-08-2020 15:23:57 100,000 Hoang Hoai Anh ung ho MS 2020.188 (be Nhuyen Dai Thanh Tam; to 90 ap Phu Binh xa Phu Hoa Dong Cu Chi

04-08-2020 15:54:32 500,000 So GD goc: 10003404 IBUNG HO MA SO 2020.188

04-08-2020 16:28:15 200,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.187

04-08-2020 17:00:56 200,000 CT DEN:165556888148 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho Ms 2020187 gia dinh chu quy

04-08-2020 18:28:10 100,000 STA ungho ms2020.188(ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam)

05-08-2020 05:43:17 300,000 CT DEN:021805166540 ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 06:22:04 100,000 NGUYEN THI LAN Chuyen tien

05-08-2020 06:22:33 100,000 TRUONG NGUYEN MINH TAM Chuyen tang be Anh con anh Nghia

05-08-2020 06:30:15 100,000 Ms 2020.189 nguyen duy khanh ung ho chau nguyen viet anh

05-08-2020 06:34:31 200,000 CT DEN:062854917034 Vietinbank 114000161718 ung ho be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 06:35:39 100,000 ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)

05-08-2020 06:35:51 100,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.189

05-08-2020 06:36:39 200,000 CT DEN:021823218680 ung ho ms 2020.189

05-08-2020 06:47:31 200,000 CT DEN:021806965898 Ms 2020189 Nguyen Viet Anh FT20218971901224

05-08-2020 06:53:44 200,000 MS 2020.189 ( ung ho be Nguyen Viet Anh)

05-08-2020 06:55:59 300,000 MS2020.189

05-08-2020 07:00:59 200,000 CT DEN:021800223396 Chuyen tien ung ho gia dinh anh Nguyen Viet Nghia

05-08-2020 07:01:21 500,000 Ung ho MS 2020.189(Chau Nguyen Viet Anh)Le Dinh Quang chuyen tien

05-08-2020 07:09:44 100,000 Ung ho MS 2020.189

05-08-2020 07:11:32 300,000 Ung ho MS 2020.189 (Nguyen Viet Anh)

05-08-2020 07:15:08 100,000 ung ho ms 2020.189; be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 07:23:37 200,000 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 07:27:11 200,000 CT DEN:021807971498 MS2020189 ung ho Nguyen viet anh FT20218098445602

05-08-2020 07:28:37 200,000 ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 07:29:05 100,000 CT DEN:021807049176 giup chau Nguyen Viet Anh

05-08-2020 07:41:34 100,000 CT DEN:073634107063 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 189

05-08-2020 07:43:41 100,000 CT DEN:021800236883 ung ho MS2020.189

05-08-2020 07:44:23 200,000 CT DEN:073926787659 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 189

05-08-2020 07:59:45 100,000 ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 08:01:59 500,000 CT DEN:021800054949 MBVCB.720672525.064444.NGUYEN VAN TOANH chuyen tienung ho MS2020.198.CT tu 0951004188697 NGUYEN VAN

05-08-2020 08:08:10 100,000 MS 2020.189(ung ho be Nguyen Viet Anh)

05-08-2020 08:11:38 2,000,000 Ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020.189

05-08-2020 08:12:40 2,000,000 CT DEN:021800056993 MBVCB.720680986.066846.TRAN THI NGUYET BIEU chuyen tien MS2020.189 ung ho be Nguyen viet Anh .CT

05-08-2020 08:14:39 1,000,000 CT DEN:021800057404 MBVCB.720683155.067540.Ung ho MS 2020. 189 ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0411000986673 PHAN THI LO

05-08-2020 08:17:59 350,000 UNG HO BE NGUYEN VIET ANH

05-08-2020 08:20:02 300,000 ung ho be nguyen viet anh

05-08-2020 08:23:48 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

05-08-2020 08:24:49 200,000 VU THI THANH PHUONG Chuyen tien ung ho MS 2020.188

05-08-2020 08:26:42 100,000 CT DEN:021808988231 MS 2020.189 FT20218570459310

05-08-2020 08:27:23 100,000 CT DEN:021808180854 UNG HO MS2020.189 UNG HO BE NGUYEN VIET ANH 050820 08 27 22 180854

05-08-2020 08:29:54 200,000 CT DEN:082407922937 Vietinbank 114000161718 NGUYEN THUY AN Nghe an ck ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020189 chuc chau n

05-08-2020 08:31:27 200,000 ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)

05-08-2020 08:37:34 300,000 ungho ms2020.189 be nguyen viet anh

05-08-2020 08:39:04 500,000 ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)

05-08-2020 08:40:56 200,000 MS 2020.189 ; Ung ho be Nguyen Viet nghia

05-08-2020 08:41:48 100,000 Nguyen Thi Minh chuyen tien ung ho MS 2020.189

05-08-2020 08:51:03 50,000 ung ho MS 2020188 Ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam

05-08-2020 08:51:31 200,000 ungho MS 2020.189(be nguyen viet anh)

05-08-2020 08:52:08 50,000 ung ho MS 2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 08:52:41 200,000 MS 2020.189 nguyen viet anh

05-08-2020 08:54:44 100,000 MS 2020-189 be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 08:55:27 300,000 CT DEN:021800067542 MBVCB.720730874.080000.ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh .CT tu 0511000412165 TRUONG TH

05-08-2020 09:00:46 300,000 CT DEN:021800069133 MBVCB.720738554.082035.ung ho MS 2020.187 ho tro gia dinh chu Quy .CT tu 0511000412165 TRUONG THI

05-08-2020 09:01:40 500,000 CT DEN:085626408238 Vietinbank 114000161718 BUI THI KIM HANH chuyen khoan

05-08-2020 09:02:03 200,000 CT DEN:021802285395 Chuyen tien ung ho MS 2020.189

05-08-2020 09:05:34 200,000 Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)

05-08-2020 09:08:56 100,000 DUY THI HONG THAM Chuyen tien ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020.189 6 thang tuoi bi ung thu

05-08-2020 09:09:01 200,000 PHAM THI THANH HUYEN Chuyen tien UNG HO MS 2020.189

05-08-2020 09:10:09 2,000,000 NGUYEN THANH PHONG U.H MS 2020.189 BE NGUYEN VIET ANH

05-08-2020 09:10:51 500,000 MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 09:16:40 300,000 So GD goc: 10005352 Ung ho MS 2020.189

05-08-2020 09:17:50 100,000 Ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)

05-08-2020 09:18:09 100,000 DO MY HA Chuyen tien ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020 189

05-08-2020 09:20:26 100,000 Doan Quang Ha chuyen tien MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 09:23:52 500,000 ung ho MS 2020.189( ung ho be nguyen viet anh)

05-08-2020 09:24:30 500,000 So GD goc: 10006629 MS 2020.181

05-08-2020 09:27:29 500,000 So GD goc: 10006690 MS 2019.362

05-08-2020 09:28:54 500,000 Tran Thi Mai Phuong chuyen tien ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet An

05-08-2020 09:31:25 200,000 CT DEN:092622929289 Vietinbank 114000161718 MS 2020 189 be Viet Anh

05-08-2020 09:37:36 100,000 2020.189(uho be nguyen viet anh)

05-08-2020 09:45:59 1,000,000 CT DEN:021802320059 ung ho Ms 2020 181 tranthi loan

05-08-2020 09:50:56 2,000,000 NGUYEN THANH PHONG U.H MS 2020.188 BE NGUYEN DAI THANH TAM

05-08-2020 09:57:59 100,000 CT DEN:021802329704 Ung ho be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 10:03:47 200,000 CT DEN:021803334579 TransferMS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 10:06:07 145,000 CT DEN:021810048760 O pham van nhua ung ho ma so 2020189 FT20218883405338

05-08-2020 10:16:30 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS 2020.188,2020.189

05-08-2020 10:20:27 200,000 CT DEN:021803618361 ung ho ma so 2020189 ung ho be nguyen viet anh chuc con het benh va mau lon

05-08-2020 10:23:25 300,000 CT DEN:101822416493 Vietinbank 114000161718 NGUYEN VAN THIEN ung ho chau nguyen viet anh

05-08-2020 10:26:19 200,000 So GD goc: 10002943 MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh) tai CONG THUONG VN CN DONG DA

05-08-2020 10:38:02 200,000 MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)

05-08-2020 10:39:35 100,000 ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 10:45:42 500,000 Ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)

05-08-2020 10:49:20 300,000 CT DEN:021803371894 Chuyen tien ung ho chau Viet Anh ma so 2020.189

05-08-2020 10:50:41 100,000 CT DEN:021810179493 MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 10:54:50 100,000 Ung ho MS 2020.189

05-08-2020 10:59:18 50,000 CT DEN:021810180236 Ung ho be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 11:01:43 300,000 CT DEN:021810595994 Ung ho chau Nguyen Viet Anh MS 2020.189

05-08-2020 11:18:01 300,000 CT DEN:021804891160 MS 2020.189 ung ho be nguyen viet anh

05-08-2020 11:45:20 200,000 CT DEN:021804910966 ung ho be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 11:56:06 300,000 CT DEN:021804157024 Ba Nhiep ung ho Ms 2020.189

05-08-2020 12:08:10 300,000 CT DEN:050067499960 2020 198 be nguyen viet anh

05-08-2020 12:10:38 100,000 CT DEN:120521815160 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho be Nguyen Viet Anh Hoai Duc Ha Noi

05-08-2020 12:14:13 100,000 CT DEN:021812421413 ung ho MS 2020 189 nguyen viet anh

05-08-2020 13:41:17 300,000 anh Nguyen Viet Nghia; Hoai Duc; Ha Noi

05-08-2020 13:47:36 200,000 NGUYEN THI NGOC DAM UNG HO MS 2020.189 (UNGHO BE NGUYEN VIET ANH)

05-08-2020 14:06:28 500,000 Ung ho MS 2020. 189 be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 14:11:56 200,000 CT DEN:021807497219 MS 2020.189 ung ho be ng viet anh

05-08-2020 14:15:30 100,000 LPT ung ho MS 2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 14:26:02 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

05-08-2020 14:41:03 150,000 ung ho ms 2020.189 be nguyen viet anh

05-08-2020 15:30:36 300,000 ung ho be nguyen viet anh ms 2020.189

05-08-2020 15:31:17 300,000 Do Thi Cam Ly chuyen tien ung ho chau Nguyen Viet Anh MS2020189

05-08-2020 15:40:32 200,000 PHAN THI KIM PHUONG chuyen tien ma so 2020.189 ung ho be nguyen viet anh

05-08-2020 16:00:26 1,000,000 MS 2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh - chuc con nhieu may man va an binh

05-08-2020 16:16:56 300,000 CT DEN:021809161610 Ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh

05-08-2020 16:23:58 100,000 Nguyen Tu Anh chuyen tien ung ho be MS 2020.189

05-08-2020 16:42:27 200,000 ung ho MS 2020.189(be Nguyen VIET ANH)

05-08-2020 16:54:12 100,000 ung ho MS 2020.189( ung ho be Nguyen Viet Anh)

05-08-2020 17:14:04 200,000 MS 2020.189 be nguyen viet anh

05-08-2020 18:23:08 200,000 Ung ho be Ng Bao Tram.

05-08-2020 19:37:29 200,000 CT DEN:021819398730 Ms 2020.189 benguyen viet anh FT20218083211220

05-08-2020 20:15:08 200,000 CT DEN:200902929312 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh

06-08-2020 01:08:52 200,000 CT DEN:021815904676 ung ho MS 2020.189 ung ho be nguyen viet anh; thoi gian GD:05/08/2020 22:49:01

06-08-2020 01:09:19 300,000 ung ho ms 2020.189 chau Nguyen Viet Anh; thoi gian GD:05/08/2020 22:52:28

06-08-2020 01:13:14 100,000 CT DEN:050067612665 ung ho MS 2020 189; thoi gian GD:05/08/2020 23:31:20

06-08-2020 01:13:14 100,000 CT DEN:021816047492 MS 2020.189 ung ho be nguyen viet anh; thoi gian GD:05/08/2020 23:31:14

06-08-2020 01:13:24 100,000 CT DEN:021823467524 Ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh FT20219331895903; thoi gian GD:05/08/2020 23:33:22

06-08-2020 01:13:24 200,000 CT DEN:021800053749 MBVCB.722144796.085614.MS2020.189.CT tu 0181003549341 TO ANH DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CO; thoi gian GD:05/08/2020 23:33:26

06-08-2020 01:16:52 200,000 CT DEN:021900473129 MS 2020.189 FT20219103430276; thoi gian GD:06/08/2020 00:30:14

06-08-2020 04:25:48 500,000 CT DEN:021904547881 UH MS 2020.189

06-08-2020 05:57:48 100,000 CT DEN:021905482889 Ung ho c nguyen viet anh FT20219107622508

06-08-2020 06:44:05 1,000,000 CT DEN:021906034795 giup co gai nuoi me

06-08-2020 07:26:33 200,000 ung ho be Nguyen Viet Anh

06-08-2020 07:30:42 50,000 GIANG DUY NHUT Chuyen tien

06-08-2020 07:32:38 200,000 MS 2020.189

06-08-2020 07:50:37 300,000 Ung ho ba Ban; Cam Xuyen; Ha Tinh

06-08-2020 07:59:04 100,000 CT DEN:021900659695 MS 2020.189

06-08-2020 08:06:00 100,000 CT DEN:021908508859 Ung ho ms 2020.189 FT20219747955817

06-08-2020 08:08:04 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

06-08-2020 08:32:00 100,000 ung ho ms 2020.189

06-08-2020 08:40:06 700,000 Ung ho MS 2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh

06-08-2020 09:02:02 500,000 UNG HO MS2020 189( UNG HO BE NGUYEN VIET ANH) CHUC BE SOM BINH PHUC

06-08-2020 09:13:11 100,000 Le Thi Ban; thon Quoc Tuan; xa Cam My; huyen Cam Xuyen; Ha Tinh

06-08-2020 09:27:21 100,000 CT DEN:021909505944 Ung ho MS 2020189

06-08-2020 09:41:14 300,000 CT DEN:021902206076 ung ho ba le thi Ban thon quoc Tuan xa Cam My huyen Cam Xuyen Ha Tinh

06-08-2020 10:06:01 100,000 CT DEN:021910330979 UNG HO BA LE THI BAN CAM XUYEN HA TINH 060820 10 05 58 330979

06-08-2020 10:08:24 500,000 CT DEN:021910569396 gui chi Toan con gai ba Ban

06-08-2020 10:17:06 200,000 ung ho me con ba Ban o Ha Tinh

06-08-2020 10:25:05 50,000 LPT ung ho ms 2020190 Ba Le Thi Ban

06-08-2020 10:40:29 500,000 So GD goc: 10011076 TC:507884854.IBVCB.722219502.ung ho MS 2020.150 (Ung ho chi Tran Thi Sinh).CT tu 0071002729637 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)

06-08-2020 10:41:32 200,000 uh me con ba Ban

06-08-2020 11:20:00 200,000 So GD goc: 10009058 IBUNG HO MS 2020.189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)

06-08-2020 11:55:32 500,000 TRAN KHAC DUONG Chuyen tien

06-08-2020 12:00:40 100,000 ung ho Ba Le Thi Ban; thon Quoc Tuan (xa Cam My; huyen Cam Xuyen; Ha Tinh

06-08-2020 12:50:25 300,000 CT DEN:021905193329 Ung ho MS 2020.189

06-08-2020 13:23:33 500,000 Hoang To Lan ct giup do ba Le Thi Ban ; cam xuyen Ha Tinh

06-08-2020 13:51:40 100,000 So GD goc: 10014732 TC:507875423.MBVCB.722727663.ung ho MS 2020.189(ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0351000709124 toi 114000161718 bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)

06-08-2020 13:59:16 200,000 Ung ho MS 2020.189 ( ung ho be Nguyen Viet Anh)

06-08-2020 14:13:27 100,000 CT DEN:021907543685 NGUYEN DUY HUNG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2020190 ba Le Thi Ban

06-08-2020 14:46:28 200,000 CT DEN:021907227047 MS 2020.189 Be Nguyen Viet Anh

06-08-2020 14:50:38 100,000 CT DEN:021914771042 MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh FT20219157483160

06-08-2020 15:25:10 100,000 CT DEN:021915700928 MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh

06-08-2020 16:06:53 100,000 So GD goc: 995220080627725 995220080627725 - MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet ANH

06-08-2020 16:12:42 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

06-08-2020 17:00:29 50,000 CT DEN:021917396921 MS 2020.189 060820 17 00 25 396921

06-08-2020 17:10:59 1,000,000 CT DEN:021917908442 Ung ho MS 2020 181 Em Tran Thi Loan

06-08-2020 17:13:32 300,000 Pham Thi My Trang chuyen tien giup be Hua Thi Thu Hoai ; ms 2020.167

06-08-2020 17:14:53 300,000 Pham Thi My Trang chuyen tien giup em Tran Thi Loan ; ms 2020.181

06-08-2020 19:43:18 300,000 ung hoMS 2020.189(ung ho be Nguyen Viet Anh)

06-08-2020 22:22:55 200,000 ung ho MS 2020 - 189 ung ho be Nguyen Viet Anh

06-08-2020 22:28:38 100,000 ung ho MS 2020 - 190 Ba Le Thi Ban thon Quoc Tuan xa Cam My huyen Cam Xuyen Ha Tinh

06-08-2020 22:45:27 200,000 ms 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)

07-08-2020 00:04:21 100,000 CT DEN:022100637002 Ung ho MS 2020.189 FT20221490797788

07-08-2020 05:56:00 200,000 CT DEN:022005070837 ms 2020191 ung ho Tran van Vung FT20220276868300

07-08-2020 06:48:08 200,000 CT DEN:021923893034 Giup tien vin phi cho em Vung

07-08-2020 07:22:02 300,000 MS 2020.191

07-08-2020 07:48:12 100,000 ung ho MS 2020191 Ung ho vien phi Tran Van Vung

07-08-2020 08:01:18 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

07-08-2020 08:24:19 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS: 2020.190, 2020.191

07-08-2020 08:33:38 1,000,000 CT DEN:070067789623 MS 2020 191 tran van vung

07-08-2020 08:58:35 200,000 CT DEN:085318029608 Vietinbank 114000161718 ung ho MS2020191

07-08-2020 09:10:20 333,333 So GD goc: 10000102 GIFT/CHARITY/DONATION DBSSSGSGXXX DBS BANK LTD

07-08-2020 09:12:16 200,000 Ung ho MS 2020.191 ung ho vien phi Tran Van Vung

07-08-2020 09:13:27 150,000 ung ho MS 2020191 Ung ho vien phi Tran Van Vung

07-08-2020 09:22:45 200,000 Ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh

07-08-2020 09:42:22 500,000 ung ho MS 2020.191 (ung ho vien phi Tran Van Vung)

07-08-2020 10:21:53 300,000 CT DEN:022003799983 Chuyen tien ung ho tien vien phi e Vung ma so 2020.191

07-08-2020 10:33:15 200,000 TRAN THI TAN Chuyen tien ung ho tran van vung

07-08-2020 10:42:47 300,000 CT DEN:022003020527 ung ho em tran van vung

07-08-2020 10:44:30 200,000 ung ho MS 2020.191 (vp Tran Van Vung)

07-08-2020 11:01:19 100,000 CT DEN:022000079195 MBVCB.723837873.043352.Ung ho vien phi Tran Van Vung.CT tu 0461000615961 NGUYEN TRAN YEN NHI toi 114

07-08-2020 11:01:49 500,000 CT DEN:022011814961 MS 2020.191 Ung ho vien phi TranVan Vung FT20220364942905

07-08-2020 11:13:30 200,000 So GD goc: 10005502 Giup ms 2020.191 Tran Van Vung

07-08-2020 12:24:04 200,000 ung ho MS2020.191 (ung ho vien phi Tran Van Vung)

07-08-2020 13:06:27 300,000 ung ho MS 2020191 Ung ho vien phi Tran Van Vung

07-08-2020 14:26:13 150,000 CT DEN:022000072903 IBVCB.724103006.049165.Ung ho MS 2020.198 ung ho be Nguyen Viet Anh . Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang V

07-08-2020 14:36:32 500,000 A Duong Minh Duc; Bac Giang ung ho MS 2020.191 Tran Van Vung

07-08-2020 16:00:49 200,000 CT DEN:022016400631 Ung ho MS 2020.191 ung ho vien phi Tran Van Vung FT20220201130263

07-08-2020 16:53:00 100,000 Tran Thi Bich Lien chuyen tien ung ho MS 2020.189 ( chau Nguyen Viet Anh)

07-08-2020 17:48:47 200,000 MS 2020.191 ung ho vien phi tran van vung

07-08-2020 20:50:04 200,000 ung ho MS 2020.191 Tran Van Vung

07-08-2020 21:52:48 1,000,000 MS 2020.191 (Ung ho vien phi Tran Van Vung)

07-08-2020 22:45:19 200,000 CT DEN:022022260619 Ung ho vien phi Tran Van Vung

07-08-2020 23:32:15 200,000 CT DEN:022000036392 MBVCB.724786205.044670.TRUONG THANH THUY chuyen tien tu thien cho be 6th bi benh.CT tu 0251002331714

08-08-2020 05:21:35 300,000 CT DEN:051542634524 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 192 ung ho ong Nguyen Ngoc Hai

08-08-2020 07:58:34 100,000 Luong Can Kiem chuyen tien MS 2020 192 ung ho ong nguyen ngoc hai

08-08-2020 08:17:42 200,000 CT DEN:081239111553 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 THAI NGOC HANG chuyen khoan

08-08-2020 08:37:59 100,000 CT DEN:022108683674 Ung ho e lung FT20221839574128

08-08-2020 09:38:38 200,000 MS 2029.192 (Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai)

08-08-2020 09:45:34 500,000 CT DEN:022102484505 MS2020. 192

08-08-2020 10:35:32 500,000 CT DEN:022110745807 Ung ho MS 2020.192 FT20221820632004

08-08-2020 10:40:30 300,000 CT DEN:022103587140 MS 2020.192 ung ho ong nguyen ngoc hai

08-08-2020 10:56:49 200,000 Ung ho MS 2020.192 (ung ho ong Nguyen Ngoc Hai)

08-08-2020 10:57:23 200,000 Ung ho MS 2020.191 (ung ho vien phi Tran Van Vung)

08-08-2020 11:24:54 100,000 CT DEN:022104392801 ung ho MS 2020.192 Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai

08-08-2020 12:45:35 250,000 CT DEN:022100062725 IBVCB.725243448.089952.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh .CT tu 0041000202473 HUYNH TRAN KHANH

08-08-2020 13:37:54 100,000 ung hoMS 2020.192(Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai)

08-08-2020 15:30:51 200,000 ung ho MS 2020.192 (ung ho ong Nguyen Ngoc Hai)

08-08-2020 15:32:38 300,000 ung ho NS 2020.19 (ung ho vien phi Tran Van Vung)

08-08-2020 16:00:56 100,000 CT DEN:022116921840 MS 2020.189 Ung ho be Nguyen Viet Anh FT20221042313773

08-08-2020 16:33:02 500,000 CT DEN:080068018936 ung ho vien phi tran van vung MS 2020 191

08-08-2020 17:15:14 100,000 CT DEN:022117966778 Ung ho MS. 2020.192 ong Nguyen Ngoc Hai FT20221354969697

08-08-2020 17:51:12 100,000 LPT ung ho MS 2020192 Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai

08-08-2020 18:17:32 500,000 NCHCCCL NGUYEN BINH 0332683681

08-08-2020 20:24:19 300,000 CT DEN:201916248872 Vietinbank 114000161718 NGO THUY chuyen khoan

09-08-2020 01:18:14 200,000 MS 2020.192 ( Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai); thoi gian GD:08/08/2020 23:07:39

09-08-2020 01:22:37 100,000 CT DEN:022117915751 MoMo 01662344347 Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai 6621257660; thoi gian GD:09/08/2020 00:00:19

09-08-2020 01:23:32 50,000 ung ho MC 2020.192( ung ho ong nguyen ngoc hai); thoi gian GD:09/08/2020 00:14:46

09-08-2020 06:30:33 500,000 ung ho Ms 2020.193 em Ha Nhat Minh

09-08-2020 06:32:11 200,000 CT DEN:062706128841 Vietinbank 114000161718 nung ho MS 2020193 em Ha Nhat Minh

09-08-2020 06:33:18 100,000 CT DEN:022206029452 giup chau Ha Nhat Minh

09-08-2020 06:37:51 100,000 CT DEN:022223936747 MA SO 2020.193

09-08-2020 06:39:04 300,000 chuyen tien ung ho ms 2020.193 em ha nhat minh

09-08-2020 06:48:39 500,000 CT DEN:090068066233 ung ho em Ha Nhat Minh ms 2020 193

09-08-2020 06:52:33 200,000 CT DEN:022206382879 ung ho MS 2020.193 em Ha Nhat Minh

09-08-2020 07:04:25 500,000 CT DEN:022200941040 ung ho MS 2020 .193 ha nhat minh

09-08-2020 07:29:16 100,000 ung ho MS 2020.193 ( em Ha Nhat Minh )

09-08-2020 07:39:19 300,000 CT DEN:073325261588 Vietinbank 114000161718 Gui chau Ha Nhat Minh MA 2020 193

09-08-2020 08:13:03 500,000 CT DEN:090068069407 2020 193 em ha nhat minh

09-08-2020 08:16:32 100,000 ung hoMS 2020.193(em Ha Nhat Minh)

09-08-2020 08:41:56 500,000 Ung ho MS 2020.193(Em Ha Nhat Minh)Le Dinh Quang chuyen tien

09-08-2020 09:50:23 50,000 ung ho ma so 2020.193 (be Ha Nhat Minh)

09-08-2020 11:22:19 30,000 CT DEN:022211253520 Ung ho Ms 2020 193

09-08-2020 11:59:45 500,000 ung ho MS 2020.193 (em Ha Nhat Minh)

09-08-2020 12:25:31 200,000 ms 2020.182 ung ho e Nguyen Vu Phuong Linh

09-08-2020 14:25:27 200,000 ung ho em Ha Nhat Minh; MS 2020.193

09-08-2020 19:35:08 50,000 Ung ho MS 2020.193 (em Ha Nhat Minh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

09-08-2020 20:03:47 100,000 LPT ung ho MS 2020193 em Ha Nhat Minh

09-08-2020 21:43:14 500,000 CT DEN:213809458785 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 193 Ha Nhat Minh

10-08-2020 05:57:22 300,000 ung ho ms 2020.194 ( em Nguyen Thi Thuy Dung )

10-08-2020 06:35:21 500,000 Ung ho MS 2020.194(Nguyen Thi Thuy Dung)Dinh Quang chuyen tien

10-08-2020 06:53:13 500,000 ung ho MS 2020.194 (em Nguyen Thi Thuy Dung)

10-08-2020 07:57:48 100,000 CT DEN:022300372573 Ung ho Ms 2020.194 Hoi huong cong duc ong Cao Van Nhiep

10-08-2020 08:06:32 300,000 ung hoMS 2020.194(em Nguyen Thi Thuy Dung)

10-08-2020 08:09:49 100,000 CT DEN:022308073309 giup chau Nguyen Thi Thuy Dung

10-08-2020 08:21:23 200,000 ung hoMS 2020.194(em Nguyen Thi Thuy Dung)

10-08-2020 08:42:10 500,000 CT DEN:083522198812 Vietinbank 114000161718 NCHCCCL Tran Thai Long 0932424978

10-08-2020 08:43:34 200,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so 2020.194

10-08-2020 09:15:56 50,000 ung ho MC 2020.193 ( e ha nhat minh)

10-08-2020 09:56:49 300,000 CT DEN:022302500429 Ung ho MS 2020.194

10-08-2020 10:12:14 200,000 CT DEN:022303515822 MS 2020.194 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

10-08-2020 10:54:49 100,000 CT DEN:022310342396 MS 2020 194

10-08-2020 13:19:48 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

10-08-2020 14:10:53 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS : 2020.193 , 2020.194

10-08-2020 15:54:09 50,000 ung ho MS 2020.194 ( em nguyen thi thuy dung)

10-08-2020 17:17:07 250,000 MS 2020.193 (Em Ha Nhat Minh)

10-08-2020 17:20:44 500,000 CT DEN:022317023875 NgTienLenUngHoNCHCCCL