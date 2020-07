Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

11-07-2020 01:42:50 100,000 NCHCCCL Le Giang Duy 0972222926; thoi gian GD:10/07/2020 23:10:35

11-07-2020 02:24:31 100,000 NCHCCCL Vi Anh 0913524898 chau la sv; cua it long nhieu a

11-07-2020 06:11:09 50,000 ung ho ma so 2020.167 (be Hua Thi Thu Hoai)

11-07-2020 06:14:25 50,000 ung ho ma so 2020.162 (be Le Minh Quang)

11-07-2020 06:18:03 200,000 2020 167 HUA THI THU HOAI

11-07-2020 06:49:28 200,000 Ung ho Ms 2020167 be Hua thi Thu Hoai

11-07-2020 06:58:13 300,000 Ung ho MS 2020.167 be Huathithuhoai

11-07-2020 06:58:21 200,000 CT DEN:019306374896 NCHCCCL HOANG KIM 0947291889 FT20193030266487

11-07-2020 07:04:06 200,000 CT DEN:019307240804 Ms 2020153 be tran duc duy

11-07-2020 07:18:14 200,000 MS 2020.167

11-07-2020 07:24:03 200,000 CT DEN:019300938228 ung ho be Hoai MS 2020.167

11-07-2020 07:36:19 100,000 ubg ho ms 2020.167(be Hua Thi Thu Hoai)

11-07-2020 07:46:42 200,000 Le Nguyen Tuan Anh chuyen tien ung ho be Hoai (bi benh)

11-07-2020 07:48:19 200,000 DANG VU SON Chuyen tien ung ho be hoai bi benh ung thu luoi

11-07-2020 07:51:18 500,000 NCHCCCL Pham Thanh Dat 0932157123

11-07-2020 08:02:45 200,000 MS 2020.166 ung ho beTtan Trung Hoang

11-07-2020 08:03:02 200,000 CT DEN:019308390594 Nguyen ngoc son 0966904792 FT20193340928802

11-07-2020 08:32:08 200,000 Ung ho MS 2020.167 (be Hua Thi Thu Hoai)

11-07-2020 10:13:14 50,000 CT DEN:019310592980 GIUP BE HUA THI HOAI THU 110720 10 13 13 592980

11-07-2020 10:20:13 100,000 CT DEN:019310238517 MS 2020 167 ung ho chau Hua Thi Thu Hoai

11-07-2020 11:09:27 100,000 CT DEN:019304004563 ung ho ms 2020.160 vo chong anh nin

11-07-2020 12:24:46 100,000 MS 2020.167

11-07-2020 12:32:36 100,000 CT DEN:019312547104 Ung ho MS 2020.167 be Hua Thi Thu Hoai FT20193990182967

11-07-2020 12:44:24 200,000 NCHCCCL_TRAN THI DUYEN_0964735134

11-07-2020 15:06:07 100,000 NCHCCCL DUONG MINH THANH 0963965233

11-07-2020 15:21:35 100,000 CT DEN:019315558296 NCHCCCL Tran Ngoc Anh 0374296627

11-07-2020 15:33:29 500,000 CT DEN:019308217846 Chuyen tien ung chau Hoai ma so 2020.167

11-07-2020 15:34:41 100,000 Ung ho MS 2020.167 chau Hua Thi Thu Hoai

11-07-2020 15:53:15 100,000 ung ho ma so 2020.148 (be Le Tan Tri)

11-07-2020 16:33:20 50,000 LPT ung ho MS 2020167 be Hua Thi Thu Hoai

11-07-2020 21:49:59 200,000 CT DEN:019300081762 MBVCB.461708307.604363.MS2020.167 hua thi thu hoai .CT tu 0351000999548 VU DANG HOAN toi 1140001617

12-07-2020 02:02:24 500,000 CT DEN:200712461496 NCHCCCL NGUYEN HA KHANH AN 0987368200

12-07-2020 06:37:58 40,000 ung ho ma so 2020.168 (em Luong Tien Thanh)

12-07-2020 09:01:54 500,000 CT DEN:019402518735 Chuyen tien ung ho e Luong tien Thanh ma so 2020.168

12-07-2020 09:05:10 300,000 CT DEN:085929359569 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020168

12-07-2020 09:43:50 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

12-07-2020 10:39:02 100,000 CT DEN:019410678764 NCHCCCL NGOC PHUONG 0906.372.634 120720 10 38 59 678764

12-07-2020 10:45:57 100,000 CT DEN:019403572837 ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly

12-07-2020 11:07:38 200,000 ung ho MS 2020.168 (em Luong Tien Thanh)

12-07-2020 11:39:16 50,000 LPT ung ho MS 2020168 em Luong Tien Thanh

12-07-2020 14:23:12 100,000 ms 2020.168( em luong tien thanh)

12-07-2020 16:51:04 200,000 CT DEN:200712462060 LE DUY HOANG ung ho MS 2020.168 em Luong Tien Thanh

12-07-2020 17:23:55 100,000 CT DEN:019410746245 NCHCCCL LE SY DUY 0368793796

12-07-2020 22:03:34 150,000 STA ungho ms2020.168 (em Luong Tien Thanh)

13-07-2020 00:51:52 200,000 CT DEN:019423234747 NCHCCCL Phan xxx668 FT20195260561625; thoi gian GD:12/07/2020 23:51:34

13-07-2020 06:01:41 100,000 Ung ho MS 2020.169 (be Vo Minh Huy)

13-07-2020 06:18:30 100,000 CT DEN:019506727023 NCHCCCL_PHAM THI HONG HANH_0356772079 130720 06 18 29 727023

13-07-2020 06:32:57 100,000 CT DEN:019523919488 Chuyen tien

13-07-2020 06:36:56 2,000,000 ung ho ma so 2020169 be Vo Minh Huy thuong be lam

13-07-2020 07:21:55 300,000 MS 2020.169

13-07-2020 07:49:51 500,000 CT DEN:019500944963 Chuyen tien ung ho chau Minh Huy. ma so 2020.169

13-07-2020 07:56:08 200,000 Ung ho MS 2020.167 (Be Hua Thi Thu Hoai)

13-07-2020 09:17:41 200,000 MS 2020.169(be Vo Minh Huy)

13-07-2020 09:18:20 200,000 So GD goc: 10002426 TC:505426402.Ung ho MS 2020.159 cha con anh Hoan

13-07-2020 10:23:06 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS : 2020.166 , 2020.167

13-07-2020 11:01:31 500,000 ung ho MS 2020.169 (be Vo Minh Huy)

13-07-2020 11:52:29 1,000,000 CT DEN:019511405461 Ung ho MS 2020.169 be Vo Minh Huy FT20195787690501

13-07-2020 12:26:24 500,000 ung ho MS 2020169 be Vo Minh Huy

13-07-2020 14:57:16 300,000 ung ho MS 2020.169 (be Vo Minh Huy) chuc con mau khoe

13-07-2020 15:52:43 100,000 CT DEN:019515872850 NCHCCCL Duong Thi Thanh Hang0373175500 FT20195487870880

13-07-2020 16:00:26 200,000 CT DEN:019516552221 Nchcccl Truong Duc Cuong 0946631213 FT20195762210127

13-07-2020 18:01:33 500,000 ung ho MS 2020.169

13-07-2020 18:05:42 500,000 ung ho MS 2020.168

13-07-2020 18:44:42 100,000 NCHCCCL Do Ngoc Anh 0906302526

13-07-2020 21:40:38 1,000,000 CT DEN:019521840366 MS 2020.154 GIA DINH HOAN VAN GUI TANG 130720 21 40 37 840366

13-07-2020 22:28:54 50,000 LPT ung ho MS 2020169 be Vo Minh Huy

14-07-2020 05:42:59 100,000 CT DEN:053757800682 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020170 Pham Thi Nhu Nguyet

14-07-2020 05:59:42 1,000,000 Nguyen Mau Trong chuyen tien ung ho 2 chau pham thi nhu nguyet va chau pham thanh An . tho xuan

14-07-2020 06:18:07 50,000 CT DEN:019606772888 Ung ho chau nguyet va an MS2020170 FT20196876079758

14-07-2020 06:34:16 100,000 ung ho ma 2020.170( pham thi nhu nguyet)

14-07-2020 06:56:45 200,000 CT DEN:019623637042 Chuyen tien ung ho 2020.170 chau Pham Thi Nhu Nguyet

14-07-2020 07:19:23 1,000,000 CT DEN:019600144767 NGUYEN THI HONG CAM UNG HO MS 2020.170 CHAU PHAM THI NHU NGUYET

14-07-2020 07:29:17 200,000 UNG HO MS 2020.170 chau Pham Thi Nhu Nguyet

14-07-2020 08:40:14 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.168

14-07-2020 08:41:57 200,000 ung ho MS 2020.170 chau Pham Thi Nhu Nguyet

14-07-2020 09:05:57 500,000 CT DEN:090047257561 Vietinbank 114000161718 Ung ho MS 2020170 chau Pham Thi Nhu Nguyet

14-07-2020 09:37:11 50,000 LPT ung ho MS 2020170 chau Pham Thi Nhu Nguyet

14-07-2020 09:42:08 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

14-07-2020 09:46:16 500,000 CT DEN:019602745447 Ma 2020.170 chau Pham Thi Nhu Nguyet

14-07-2020 10:30:35 300,000 CT DEN:019610264773 MS 2020 170 UH chau Nguyet va An

14-07-2020 10:44:50 300,000 NCHCCCL Le Quynh Anh 0919535955

14-07-2020 11:28:14 1,000,000 Nguyen Thi My Huong ung ho MS.2020.167 ( be Hua Thi Thu Hoai)

14-07-2020 11:42:27 100,000 NCHCCCL Nguyen Hoang Anh 0767039243

14-07-2020 11:51:20 200,000 CT DEN:019604845457 ung ho MS 2020.170 Chau Pham thi nhu Nguyet

14-07-2020 12:13:53 100,000 CT DEN:019600643337 ISL20200714121328064 KIM THANH UNG HO NCHCCCL

14-07-2020 12:19:04 100,000 CT DEN:019612948602 Ung ho MS 2020.169 be Vo Minh Huy FT20196924060049

14-07-2020 14:40:22 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.170

14-07-2020 15:49:55 300,000 CT DEN:019615072219 Ung ho MS 2020.67 be Hua Thi Thu Hoai Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20196799809789

14-07-2020 16:07:16 50,000 CT DEN:019616920048 UNG HO CHAU NHU NGUYET 140720 16 07 13 920048

14-07-2020 16:11:53 100,000 CT DEN:019609147521 ung ho ms 2020.166 be tran trung hoang

14-07-2020 18:01:29 100,000 DUONG NGOC MINH Chuyen tien

14-07-2020 18:12:31 100,000 Ung ho NCHCCCL

15-07-2020 07:14:39 50,000 LPT ung ho MS 2020171 be Nguyen Thanh Khang

15-07-2020 07:42:21 200,000 MS 2020.171 ung ho be Nguyen Thanh Khang

15-07-2020 08:24:17 500,000 VO HUU DANH UNG HO HS2020 159 ( CHA CON ANH HOAN ) CHUC ANH LUON KHOE VUOT QUA MOI KHO KHAN TRONG CUOC SONG

15-07-2020 08:50:00 200,000 CT DEN:019701463166 IBFT unghoMS2020.171 Nguyen Thanh Khang

15-07-2020 08:53:40 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

15-07-2020 08:57:24 200,000 UNG HO MS2020171 NGUYEN THANH KHANG

15-07-2020 09:12:13 500,000 Ung ho MS 2020171 Nguyen Thanh Khang

15-07-2020 10:02:44 500,000 Ung ho MS 2020.171 (be Nguyen Thanh Khang)

15-07-2020 10:03:06 500,000 NCHCCCL BAO QUYEN 0384455222

15-07-2020 10:07:48 200,000 NGUYEN THI THANH THAO ung ho MS 2020.171 be Nguyen Thanh Khang

15-07-2020 10:14:28 200,000 CT DEN:019703101356 ung ho be Nguyen Thanh Khang

15-07-2020 10:17:04 200,000 CT DEN:019710431948 Ung ho MS 2020.171 be nguyen thanh Khang FT20197928352003

15-07-2020 10:50:59 1,000,000 ung ho MS 2020167 be Hua Thi Thu Hoai

15-07-2020 10:53:00 1,000,000 ung ho MS 2020171 be Nguyen Thanh Khang

15-07-2020 10:56:06 200,000 ung ho MS.2020.171(Be Nguyen Thanh Khang)

15-07-2020 12:49:10 100,000 CT DEN:019705922910 MoMo 0912918504 ung ho MS 2020170 chau pham thi nhu nguyet 6308623301

15-07-2020 14:33:50 150,008 CT DEN:150064592862 NCHCCCL Ngo Xuan Duoc 0976439462

15-07-2020 14:57:24 100,000 So GD goc: 995220071535862 995220071535862 - Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho be Huynh Van Nhon Ms 2020 158

15-07-2020 16:54:39 2,000,000 ung ho ma so 2020171 be Nguyen Thanh Khang thuong be lam

15-07-2020 17:00:22 2,000,000 ung ho ma so 2020170 be Pham Thi Nhu Nguyet thuong hai be lam

15-07-2020 18:15:06 100,000 MS 2020.154

15-07-2020 18:53:37 200,000 CT DEN:019718782440 Ung ho MS 2020.171 be Nguyen Thanh Khang FT20197736292099

15-07-2020 20:54:24 200,000 CT DEN:204927276404 Vietinbank 114000161718 Ung ho be thanh thien

15-07-2020 21:35:10 150,000 Ung ho MS 2020.166

15-07-2020 21:38:10 200,000 Ung ho MS 2020. 163 (be Tran Thanh Binh)

15-07-2020 22:06:54 100,000 CT DEN:019715266025 NCHCCCL NGO THI HUONG HUYEN 0936864518

15-07-2020 22:11:30 200,000 CT DEN:019722165404 NCHCCCL LE QUANG ANH 0396230592

15-07-2020 22:38:15 500,000 CT DEN:019722209189 UngHoNCHCCCL

16-07-2020 01:12:18 200,000 CT DEN:019723904650 Ung ho MS 2020.170 chau Pham Thi Nhu Nguyet FT20198038637943; thoi gian GD:15/07/2020 23:01:46

16-07-2020 01:15:02 50,000 NCHCCCL_NGUYEN LE THUY DUNG_0986575518; thoi gian GD:15/07/2020 23:28:36

16-07-2020 01:15:07 500,000 UNG HO MS 2020.171 BE NGUYEN THANH KHANG NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT; thoi gian GD:15/07/2020 23:29:21

16-07-2020 01:15:26 200,000 UNG HO MS 2020.170 CHAU PHAM THI NHU NGUYET NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT; thoi gian GD:15/07/2020 23:32:40

16-07-2020 01:16:39 200,000 CT DEN:234336284727 Vietinbank 114000161718 nchcccl nguyen thuy minh 0973343569; thoi gian GD:15/07/2020 23:48:39

16-07-2020 05:23:41 20,000 MS 2020.172(Chi Pham Thi Hai)

16-07-2020 07:12:07 300,000 Ung ho MS 2020171 be Nguyen Thanh Khang

16-07-2020 08:12:21 200,000 MS 2020.172 ung ho chi Pham thi Hai

16-07-2020 08:16:08 50,000 ung ho MS 2020.172 (chi Pham Thi Hai)

16-07-2020 08:21:56 100,000 CT DEN:019800836762 ung ho gd chi Pham Thi Hai

16-07-2020 08:40:15 300,000 NCHCCCL Nguyen Thi Thanh Thanh 0976250560

16-07-2020 08:44:42 300,000 CT DEN:019808304923 Ung ho MS 2020.172

16-07-2020 08:46:10 500,000 CT DEN:019801101756 ung ho Ms 2020.171 be nguyen thanh khang

16-07-2020 09:05:23 1,000,000 So GD goc: 10000687 Ho tro MS 2020172 Pham Thi Hai

16-07-2020 09:22:01 100,000 CT DEN:019809661207 MoMoT01225050134T6318671922T970415TMS 2020172 Chi Pham Thi Hai

16-07-2020 09:37:15 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS 2020.174 , 2020.172

16-07-2020 09:49:45 200,000 CT DEN:019800070453 MBVCB.465982976.694720.Ung ho MS 2020.172 chi Pham Thi Hai.CT tu 0321000874033 TRAN THANH TAM toi 11

16-07-2020 09:58:59 200,000 CT DEN:019800072106 MBVCB.465989987.696421.ung ho MS 2029.172.CT tu 0701000397696 PHAM THI THU PHUONG toi 114000161718 B

16-07-2020 10:05:03 500,000 NCHCCCL TRAN THI THU NGUYET 0935804277

16-07-2020 10:49:56 500,000 Ung ho MS 2020.172(Chi Pham Thi Hai) Le Dinh Quang chuyen tien

16-07-2020 11:00:42 200,000 Bui Anh The ung ho MS 2020.172 mong anh som binh phuc

16-07-2020 11:28:07 500,000 ung ho be bi ung thu mau

16-07-2020 11:39:30 1,000,000 CT DEN:019804249092 c thuy ung ho pham thi hai ma so 2020172

16-07-2020 11:54:13 50,000 LPT ung ho MS 2020172 Chi Pham Thi Hai

16-07-2020 11:56:53 100,000 CT DEN:019804867401 CASHOUT247 01672918067 6322724946 100000

16-07-2020 12:03:01 100,000 CT DEN:019805868298 CASHOUT247 01672918067 6322869829 100000

16-07-2020 12:10:50 100,000 CT DEN:019805869366 CASHOUT247 01672918067 6322998688 100000

16-07-2020 12:24:39 500,000 CT DEN:019805278088 Chuyen tien ung ho ma so 2020.172. c pham thi Hai

16-07-2020 12:52:56 300,000 UNG HO MS 2020.169 EM VO MINH HUY

16-07-2020 13:15:52 500,000 Ung ho MS 2020.172( Chi Phan Thi Hai)

16-07-2020 13:22:01 300,000 LAM VAN DAT Chuyen tien ung ho MS 2020.172

16-07-2020 13:27:55 100,000 MS 2020.NCHCCCL

16-07-2020 14:04:44 100,000 CT DEN:019807331151 ung ho MS 2020.172 chi pham thi hai

16-07-2020 14:22:23 200,000 Ung ho MS 2020.172 ( Chi Pham Thi Hai)

16-07-2020 14:55:11 500,000 CT DEN:019807369655 Chuyen tien ung ho MS 2020.169 be Vo Minh Huy

16-07-2020 14:56:14 500,000 CT DEN:019807370647 Chuyen tien ung ho MS 2020.168 em Luong Tien Thanh

16-07-2020 14:56:53 500,000 NCHCCCL Ta Quang Binh 0989988477

16-07-2020 14:57:03 500,000 CT DEN:019807371343 Chuyen tien ung ho MS 2020.167 be Hua Thi Hoai Thu

16-07-2020 15:09:37 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

16-07-2020 15:37:44 50,000 ung ho MS 2020 172 chi Pham Thi Hai, tai BankPlus REQID 200716215544325

17-07-2020 01:06:01 500,000 MS 2020 172 pham thi hai; thoi gian GD:16/07/2020 22:52:12

17-07-2020 01:07:36 300,000 ung ho ms 2020.172 pham thi hai; thoi gian GD:16/07/2020 23:05:40

17-07-2020 01:07:37 150,000 CT DEN:019823468146 NCHCCCL Giang FT20199626098104; thoi gian GD:16/07/2020 23:05:47

17-07-2020 06:41:36 100,000 NGUYEN HOANG HAI ung ho ms 2020.170

17-07-2020 08:21:11 50,000 LPT ung ho MS 2020173 co Ha Thi Thu

17-07-2020 08:36:00 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

17-07-2020 09:15:36 200,000 CT DEN:019909154813 MS 2020173

17-07-2020 09:26:44 200,000 ms 2020.173(co ha thi thu)

17-07-2020 09:38:00 200,000 CT DEN:019902981066 200717000020243 Ung ho co Ha Thi Thu MS 2020.173 ZP5MHK8NQ458

17-07-2020 09:51:54 500,000 NCHCCCL nguyen thi hanh 0984706277

17-07-2020 10:06:28 3,000,000 ung ho ma so 2020173 co Ha Thi Thu thuong co lam

17-07-2020 10:16:48 100,000 CT DEN:019903284115 ung ho ms 2020.173 co ha thi thu

17-07-2020 10:21:58 200,000 UNG HO MS2020173 HA THI THU

17-07-2020 10:32:01 500,000 CT DEN:019903756298 Nguoi Sai Gon giup do Co Ha Thi Thu

17-07-2020 11:11:34 100,000 MS 2020.173( co ha thi thu)

17-07-2020 12:14:20 400,000 Ung ho 2020.173 Co Ha Thi Thu

17-07-2020 12:52:08 200,000 JD ung ho MS 2020-173 co Ha Thi Thu

17-07-2020 12:53:40 200,000 JD - ung ho MS 2020-172 Chi Pham Thi Hai

17-07-2020 13:39:03 200,000 ung ho ms 2020.173 (co Ha Thi Thu)

17-07-2020 13:56:30 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.173

17-07-2020 14:02:32 200,000 ms 2020.172 chi hai

17-07-2020 14:04:54 200,000 ms 2020.173 co thu

17-07-2020 14:08:20 100,000 ms 2020.170 chau nguyet

17-07-2020 14:21:20 100,000 CT DEN:142224330596 ung ho co Ha thi Thu

17-07-2020 15:45:32 300,000 ung ho MS 2020173 co Ha Thi Thu

17-07-2020 15:48:21 300,000 ung ho MS 2020 170 Chau Pham Thi Nhu Nguyet

17-07-2020 15:50:18 400,000 ung ho Ms 2020 167 be Hua Thi Thu Hoai

17-07-2020 15:57:20 200,000 CT DEN:019915797094 Ung ho MS 2020.173 co Ha Thi Thu FT20199319650048

17-07-2020 16:10:08 1,000,000 CT DEN:019916177727 NCHCCCL Nguyen Thanh Nhan 0913033972

17-07-2020 16:35:44 200,000 DINH THANH NHAN Chuyen tien ung ho MS 2020.004

18-07-2020 01:00:07 500,000 CT DEN:019923020711 NCHCCCL NTKLIEN 0938986608; thoi gian GD:17/07/2020 23:07:51

18-07-2020 06:40:26 1,000,000 CT DEN:019923416539 CK HOANG PHUOC LOC

18-07-2020 07:21:23 100,000 ung ho ms 2020.174 (be Hoang Phuoc Loc)

18-07-2020 07:25:50 100,000 ung ho ms 2020.169 (be Vo Minh Huy)

18-07-2020 07:46:03 50,000 LPT ung ho MS 2020174 be Hoang Phuoc Loc

18-07-2020 08:05:47 600,000 CT DEN:020001101522 200718000009575 ung ho MS 2020.174 be Hoang Phuoc Loc ZP5MHL6HF16O

18-07-2020 08:10:38 500,000 CT DEN:020001006679 phamthehuu huong khe ha tinh

18-07-2020 08:41:37 200,000 CT DEN:083632472463 Vietinbank 114000161718 Ung ho MS 2020 174 Be HOANG PHUOC LOC

18-07-2020 09:06:39 500,000 CT DEN:020002467022 Chuyen tien ung ho chau Phuoc Loc ma so 2020.174

18-07-2020 09:11:41 1,000,000 Nguyen Thi Ngoc Diep chuyen tien ung ho be H P Loc MS 2020.174

18-07-2020 09:33:46 1,000,000 ung ho ms 2020.174

18-07-2020 09:34:09 100,000 CT DEN:020002331739 ung ho ms 2020.174 be hoang phuoc loc

18-07-2020 10:31:26 50,000 ung hoMS 2020.174(be Hoang Phuoc Loc

18-07-2020 15:55:20 50,000 Ung ho MS 2020.174 be Hoang Phuoc Loc

18-07-2020 16:58:08 100,000 UNG HO MS 2020.174 be HOANG PHUOC LOC

18-07-2020 17:16:03 200,000 CT DEN:020010746070 MS 2020.170 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

19-07-2020 08:12:14 500,000 CT DEN:020101960713 Chuyen tien ung ho gia dinh ba Phing ma so 2020.157

19-07-2020 09:13:52 50,000 LPT ung ho MS 2020157 vo chong ba Phong

19-07-2020 11:50:21 200,000 MS 2020104

19-07-2020 12:52:47 100,000 CT DEN:020112785753 MS 2020 138 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

19-07-2020 13:08:04 100,000 CT DEN:020113785825 MS 2020 157 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

19-07-2020 16:17:54 50,000 NCHCCCL

19-07-2020 17:17:53 500,000 ung ho ms 2020.157

19-07-2020 18:31:43 500,000 ung ho ms 2020.173

20-07-2020 07:08:06 500,000 ung ho ms 2020.175

20-07-2020 08:10:05 200,000 So GD goc: 10001043 ung ho MS 2020.173

20-07-2020 08:45:22 300,000 CT DEN:020200005710 MBVCB.466963982.952763.ung ho chau Tuan.CT tu 0071004137307 TRAN THI THU THUY toi 114000161718 BAO V

20-07-2020 08:56:35 100,000 So GD goc: 995220072030299 995220072030299 - MS 2020.175 HOANGDUC TUAN

20-07-2020 09:52:34 100,000 Le Phuong Anh chuyen tien ung ho chau Hoang Duc Tuan con trai co Hoang Thi Huyen ky anh Ha Tinh

20-07-2020 10:08:27 500,000 Vu Thi Thuy Nga chuyen tien ung ho MS 2020.175 (em Hoang Duc Tuan)

20-07-2020 10:33:08 200,000 NCHCCCL VO TRUYEN THANH 0911728388

20-07-2020 12:15:45 300,000 LAM VAN DAT Chuyen tien ung ho MS 2020.175

20-07-2020 15:47:31 50,000 LPT ung ho MS 2020175 em Hoang Duc Tuan

20-07-2020 15:51:28 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS: 2020.174,2020.175

20-07-2020 16:03:36 100,000 So GD goc: 995220072062758 995220072062758 - Ung ho MS 2020.175 Em Hoang Duc Tuan

20-07-2020 16:49:32 10,000 Le Duc Anh chuyen tien

20-07-2020 17:53:34 50,000 Ung ho MS 2020.175 em Hoang Duc Tuan