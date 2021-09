Chú Nguyễn Bằng Việt phấn khởi thông báo đã nhận được phần quà từ chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet. Qua báo, chú gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, động viên.

Bấy lâu nay, dù cơ thể không khoẻ mạnh nhưng chú Nguyễn Bằng Việt (63 tuổi, quê Hải Dương, hiện đang trọ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM) vẫn cố đi làm nuôi bản thân. Sống tại TP.HCM đã 7 năm, chưa khi nào chú Việt cảm thấy TP "ốm" lâu như vậy.

Tháng 3/2021, chú Việt thất nghiệp, cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát dữ dội, TP buộc phải giãn cách kéo dài, người đàn ông bước vào độ tuổi xế chiều lo lắng, sợ không gắng gượng được lâu.

Chú Việt sống một mình trong căn nhà trọ

"Ngoài các bệnh già như tim mạch, tiểu đường, huyết áp ra thì đáng lo nhất hiện nay là chú cảm thấy có hiện tượng tê bì mất cảm giác nửa dưới cơ thể, lan dần lên trên. Tìm trên mạng họ bảo khả năng cao dễ đột quỵ,..", chú Việt lo sợ.

Để động viên chú vượt qua khó khăn trước mắt, Báo VietNamNet đã hỗ trợ chú phần quà trị giá 500.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm cần thiết. Dịch bệnh đang dần được kiểm soát nhưng những người lao động như chú Việt vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.

Những phần quà từ Báo VietNamNet tiếp sức thêm cho người lao động

Với mong muốn được hỗ trợ người dân kịp thời trong lúc chờ gói an sinh của Nhà nước, Báo VietNamNet phát động chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet.

Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ.

Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hỗ trợ trang thiết bị y tế đến các bệnh viện, các trung tâm cách ly, trung tâm y tế, lực lượng y, bác sĩ. Đồng thời cũng chung tay góp phần đảm bảo lương thực thực phẩm để người dân nghèo an tâm thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo trang thiết bị y tế cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đồng lòng cùng chống dịch Covid-19.

Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:

Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vn để đăng ký.

Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.

Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.

Danh sách bạn đọc ủng hộ chương trình ngày 23/9:

Ban Bạn đọc

Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”

- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet

STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X

CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

Swift code: ICBVVNVX126

Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:

- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.