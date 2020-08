Ngày 1/8, Báo VietNamNet phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tổ chức chương trình “Báo VietNamNet kết nối ước mơ”, trao học bổng cho 50 em học sinh nghèo vượt khó ở 5 huyện, thị xã khu vực giáp biên giới Campuchia.

Tham dự buổi lễ trao học bổng có bà Lê Thị Song An, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An; ông Đặng Ngọc Chính, đại diện lãnh đạo Báo VietNamNet; ông Nguyễn Huy Thiêm, đại diện Him Lam Land và rất nhiều các thầy cô giáo Trường THPT Kiến Tường cùng 50 học sinh nhận học bổng và nhiều phụ huynh học sinh.

Ông Đặng Ngọc Chính, đại diện Báo VietNamNet chia sẻ, đây là một chương trình ý nghĩa, nhằm hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần cho các em học sinh và gia đình. Đặc biệt là các em học sinh lớp 12 đang chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Ông Đặng Ngọc Chính, đại diện lãnh đạo Báo VietNamNet, bà Lê Thị Song An, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Long An, ông Nguyễn Huy Thiêm, đại diện Him Lam Land trao học bổng cho các em học sinh.

Đợt trao học bổng này được tổ chức tại Trường THPT Kiến Tường (Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An), điểm trung tâm của 5 huyện, thị xã giáp biên giới Campuchia, bao gồm: Đức Huệ, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường.

Trong số 50 em được nhận học bổng, 13 em học sinh lớp 12 đang chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2020. Số còn lại là học sinh lớp 8 đến lớp 11, các em đang trong tâm thế chuẩn bị cho quá trình vượt những “vũ môn” quan trọng.

Bà Lê Thị Song An, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An phát biểu tại buổi lễ: “Tôi vô cùng xúc động khi thấy 50 học sinh của Long An được nhận học bổng của Báo VietNamNet. Tôi cũng cảm ơn sự trân quý mà Quý Báo và đại diện công ty cổ phần Him Lam đã không quản ngại đường xa tới dự buổi lễ. Từ những món quà ý nghĩa này, các em học sinh có thể khắc phục những khó khăn để tiếp tục học hành.

Đối với các em học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp, cố gắng học tập để đạt kết quả tốt nhất. Còn các em lớp 11 trở xuống, cố gắng cùng gia đình phát huy những phẩm chất tốt của mình. Tôi rất mong từ nay, Báo VietnamNet sẽ cùng ngành giáo dục tỉnh Long An tiếp tục có nhiều lần trao học bổng cho các em học sinh khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập”.

Bà Lê Thị Song An đại diện ngành giáo dục tỉnh Long Anh trao tặng hoa cho các nhà tài trợ.

50 suất học bổng được trao cho các em, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Toàn bộ số tiền 100 triệu đồng trong chương trình “Báo VietNamNet kết nối ước mơ” tại Long An do Him Lam land tài trợ. Để thể hiện sự trân quý đối với chương trình trao học bổng cho các em học sinh nghèo vùng biên giới, ông Nguyễn Huy Thiêm, đại diện Him Lam Land đã không quản ngại từ TP. Hà Nội vào Long An tham dự.

Ông Thiêm tâm sự trong buổi lễ: “Có rất nhiều người thầy khắc ghi dấu ấn đối với học sinh của mình. Dấu ấn ấy góp phần thúc đẩy, dẫn dắt cho các em nỗ lực, tiến bộ từng ngày. Tôi may mắn gặp được một người thầy như vậy, rất hi vọng tương lai của các em cũng sẽ tốt đẹp như mình. Thực sự, đã lâu lắm rồi tôi mới được quay lại mái trường, quay lại với những cảm xúc thời non trẻ. Ở lứa tuổi của các em bây giờ, tôi hiểu các em cần có sự chỉ đường, dẫn lối sát sao của các thầy cô. Vì vậy, những nỗ lực của các thầy cô ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của các em sau này. Tôi rất cảm ơn Báo VietNamNet và Sở Giáo dục và Đào tạo đã kết nối để ngày hôm nay tôi có mặt ở đây, cũng rất mong sắp tới Quý Báo có nhiều hoạt động ý nghĩa tương tự, để chúng tôi tiếp tục được đồng hành”.

Khánh Hòa