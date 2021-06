PV Báo VietNamNet vừa trao số tiền 163.859.020 đồng đến tận tay gia đình bé Bùi Ngọc Diễm My (5 tuổi) bị bỏng cồn, quê ở xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Trải qua nhiều lần ghép da, giành giật sự sống trong phòng cấp cứu, vừa qua bé Diễm My đã được chuyển lên Khoa Nhi tiếp tục điều trị phục hồi vết bỏng. Bé hồi phục như ngày hôm nay là nhờ sự tận tụy hết lòng của các y, bác sĩ và sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Báo VietNamNet.

Bé Diễm My bị bỏng cồn đang dần hồi phục

Không còn đau đớn như những ngày đầu nhập viện, sau nhiều lần ghép da thành công, hiện những vết bỏng trên cơ thể bé gần như đang trong quá trình bình phục, những vết sẹo trên khuôn mặt vẫn cần phải phẫu thuật thẩm mỹ. Cả gia đình đón chúng tôi bằng nụ cười tươi rạng rỡ.

“Lúc đầu gia đình tôi không ai nghĩ cháu lại bình phục được nhanh đến thế, bởi những vết bỏng nặng diện rộng và rất phức tạp. Vậy mà phép màu kì diệu đã đến với cháu. Tất cả những điều đó đều nhờ vào sự quan tâm, tận tình cứu chữa của các bác sĩ trong bệnh viện cùng sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước”. chị Huê, mẹ bé My chia sẻ.

Như trước đó báo VietNamNet đã đưa tin, bé Bùi Ngọc Diễm My (5 tuổi, ở khu gò Chàm, xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) gặp tai nạn bỏng nghiêm trọng. Tối ngày 25/5, bố mẹ đi làm về muộn, Diễm My ở nhà cùng 2 anh chị, trong đó anh lớn mới học lớp 7, chị kế tiếp đang học lớp 4. Trẻ nhỏ hiếu động chưa biết chuyện, ba anh em đã đổ cồn ra nghịch rồi châm bật lửa. Ngọn lửa bùng cháy, bao trùm lên người Diễm My khiến bé bị bỏng nặng toàn thân

Từ lúc con gặp nạn, vợ chồng chị Huê phải chạy đôn đáo khắp nơi vay mượn, lo tiền viện phí, thuốc men cho con. Cả hai vợ chồng quanh năm chỉ có mấy sào ruộng và mảnh ngô nhỏ, nguồn thu của gia đình chỉ đủ bữa ăn qua ngày. Bởi vậy khi con bị bỏng nặng phải trải qua nhiều lần ghép da, điều trị khiến, kinh tế gia đình lâm vào khánh kiệt.

Số tiền 163. 859.020 đồng tấm lòng của bạn đọc được Báo VietNamNet trao đến tận tay gia đình

Sau khi được báo VietNamNet kêu gọi giúp đỡ, gia đình nhận được nhiều sự quan tâm, động viên của bạn đọc. Ngoài số tiền 163.859.020 đồng mà các nhà hảo tâm ủng hộ qua báo VietNamNet, gia đình còn nhận được hơn 150 triệu đồng gửi về trực tiếp.

Chị Huê cho biết thêm, mặc dù sức khỏe và những vết bỏng của My đã ổn định, nhưng những vết sẹo do di chứng bỏng để lại vẫn còn phải điều trị một thời gian dài. Sau này bé phải tập phục hồi chức năng và làm thẩm mỹ.