Mừng rỡ vì con được cứu giúp, chị My đã đóng 36 triệu đồng tạm ứng viện phí. Số tiền còn lại, chị xin cầm về để mua 1 chiếc xe bán nước mía, kiếm tiền chữa bệnh lâu dài cho con.

Khi chúng tôi có mặt tại phòng Công tác xã hội Bệnh viện Ung bướu để trao tiền, bất ngờ một đứa trẻ chạy sà vào lòng. Con là Hồ Thị Tường Vy, 4 tuổi, bị bướu nguyên bào thần kinh vùng mắt đã 3 năm nay. Nhìn đứa trẻ bầu bĩnh, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn mà gặp bất hạnh khiến ai cũng xót xa lòng.

Bé Tường Vy bị bướu nguyên bào thần kinh dẫn đến mù lòa 2 mắt

Chị Võ Thị My, mẹ của Tường Vy bùi ngùi kể, lúc con sinh ra cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, tiếng khóc oe oe thể hiện một sức sống mạnh mẽ. Sự khác thường bắt đầu khi con được 9 tháng tuổi, mắt con hơi lé. Vì gia đình khó khăn, lại thấy biểu hiện bên ngoài của con cũng không nguy hiểm nên chẳng đưa đi khám. Chỉ khi lên 13 tháng, thấy mắt Tường Vy không nhìn về hướng có tiếng gọi, gia đình mới tá hỏa đưa con đi khám thì hay, mắt con vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng được nữa.

Căn bệnh bướu nguyên bào thần kinh mắt vốn thật lạ lẫm với những người dân miền quê nghèo Long An. Thế nhưng thật không may lại xảy ra với đứa con gái nhỏ bé của vợ chồng chị My.

Nén nỗi đau đớn tột cùng, vợ chồng chị Võ Thị My chạy vạy đưa con đi khắp các bệnh viện để giữ mạng sống cho con. Sau nhiều năm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, con đã phải vào nhiều toa thuốc hóa trị. Trong đó, có nhiều toa phải sử dụng thuốc đặc trị, ngoài danh mục bảo hiểm y tế, tốn kém cả chục triệu đồng mỗi toa.

Nhà vốn chẳng dư dả, từ ngày con bệnh, vợ chồng chị máy mắn được người thân, hàng xóm ở địa phương giúp đỡ. Nhưng số tiền ấy chẳng thấm là bao với chi phí thuốc thang chữa bệnh, tiền xe cộ đi lại. Đến lúc dịch covid bùng phát, công việc bị ngưng, mọi người xung quanh cũng lâm vào khốn khó, vợ chồng chị My chẳng con đường cậy nhờ.

Cha mẹ khó khăn khiến bé Tường Vy khó lòng chữa bệnh

Sau khi hoàn cảnh của gia đình chị My được đăng tải trên Báo VietNamNet, nhiều độc giả thương xót, đã chia sẻ, ủng hộ cả mặt tinh thần lẫn vật chất cho gia đình. Số tiền 56.318.000 đồng được gửi tặng thông qua tài khoản đã được đại diện của báo trao lại để chị My đóng viện phí cho con gái.

Xúc động khi nhận được những tấm lòng thơm thảo của các mạnh thường quân, chị Võ Thị My chia sẻ: “Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Báo VietNamNet và bạn đọc đã giúp đỡ. Có số tiền này, con gái chúng tôi đã có thể tiếp tục điều trị theo đúng tiến trình của bác sĩ”.

Không có ý định ỷ lại vào tiền xin từ các nhà hảo tâm, chị My mạnh dạn đề xuất xin giữ lại 20 triệu đồng, về quê mua một chiếc xe bán nước mía để kiếm tiền cho con gái chữa bệnh lâu dài.

