Hoàn cảnh đáng thương của Thành Nhân được nhiều bạn đọc VietNamNet chia sẻ, động viên và gửi lời cầu chúc cho con chóng vượt qua bệnh tật.

Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã tới Bệnh viện Ung bướu để trao số tiền 36.280.000 đồng cho bé Nguyễn Thành Nhân, nhân vật trong bài viết “Giọt nước mắt tủi hờn của em bé bị u não mồ côi cha, mẹ có gia đình mới”.

Cha của Thành Nhân mất từ khi con còn nhỏ. Đứa trẻ chẳng biết mặt cha, cũng chẳng cảm nhận được hơi ấm vòng tay cha. Một mình mẹ con vừa đi làm vừa chăm con quá vất vả, phải gửi về nhà ngoại nhờ đỡ đần. Thế rồi mẹ con có gia đình mới. Thành Nhân càng thiệt thòi hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Xót xa cho số phận của đứa trẻ khi đang học lớp 2 thì con phát hiện bị u não. Căn bệnh khiến con phải đau đớn, khổ sở. Ấy vậy mà, mẹ còn bận em nhỏ, điều kiện gia đình mới cũng khó khăn, chẳng thể ở lại chăm con được ngày nào.

Bé Thành Nhân được bạn đọc ủng hộ hơn 36 triệu đồng để tiếp tục chữa bệnh.

Nằm trong viện, nước mắt của Thành Nhân cứ tuôn chảy không ngừng khiến bà ngoại của con “tan nát” cả ruột gan. Gia đình bà Oanh vốn là hộ nghèo của địa phương. Tài sản chẳng có gì đáng giá. Căn nhà lụp xụp cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Thế nên khi cháu ngoại mắc bệnh. Bà đi cầu cứu khắp nơi. Anh em họ hàng thương xót đỡ đần, nhưng cũng chẳng được là bao.

Những tưởng phải đưa cháu về, đến khi hoàn cảnh túng quẫn của 2 bà cháu được đăng tải trên Báo VietNamNet, ai cũng xót xa thay cho đứa trẻ. Nhiều bạn đọc đã gửi lời động viên, cầu chúc cho Thành Nhân chóng khỏe.

Xúc động trước những tấm lòng vàng, thông qua Báo VietNamNet, bà Oanh gửi lời cảm ơn chân thành tới các mạnh thường quân. Có số tiền, Thành Nhân sẽ tiếp tục được chữa trị tại bệnh viện. Tuy nhiên với tình trạng bệnh còn kéo dài nguy hiểm, bé rất cần được bạn đọc tiếp tục ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Tống Thị Kim Oanh; Địa chỉ: ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre; Điện thoại: 0979174179 .

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.138 (Ghi rõ Ủng hộ bé Thành Nhân)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.