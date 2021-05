MS 2021.126

Cơ hội duy nhất của Hữu Hòa là ghép thận, nhưng chi phí quá lớn, cha mẹ con không lo nổi. Cậu bé đáng thương sống mòn mỏi suốt một năm nay.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp Hữu Hòa, cậu bé 13 tuổi có làn da trắng hồng, mịn màng ấy chẳng mảy may để lại ấn tượng gì, bởi trong bệnh viện, tôi gặp rất nhiều những em bé đang khổ sở cần được giúp đỡ. Nhưng cứ mỗi lần gặp lại sau đó, cậu bé vẫn ngoan ngoãn chào, còn chúng tôi thì hốt hoảng vì sự thay đổi quá nhanh của con.

Khi mới nhập viện, Hữu Hòa là cậu bé đẹp nhất phòng chạy thận.

Hữu Hòa bây giờ đen nhẻm, gầy trơ xương, héo hon, đôi mắt của con không còn trong và sáng rỡ như trước, thay vào đó là một màu u ám. Căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối ập đến quá đột ngột dường như đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần của con.

Chị Phan Thị Long Sen buồn bã: “Nghe bác sĩ nói con bị suy thận mãn giai đoạn cuối mà vợ chồng tôi choáng váng. Trước đó, con trai tôi luôn khỏe mạnh, chưa từng phải tốn một đồng tiền mua thuốc. Nhìn thằng bé mập mạp, hồng hào, ai tới nhà cũng khen, đùng một cái phát bệnh ở giai đoạn cuối luôn rồi”.

Bệnh viện ở Phú Yên không điều trị cho bệnh nhi suy thận, chị phải đưa con trai vào Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại đây, bác sĩ tư vấn cho chị về 3 phương án điều trị.

Ghép thận là phương pháp hiệu quả nhất, nhưng chi phí quá lớn, gia đình chị bán hết nhà cửa cũng không lo xuể. Phương pháp thẩm phân phúc mạc lại yêu cầu gia đình phải có chỗ ở đảm bảo vệ sinh con, nhưng căn nhà cấp 4 cũng đã xuống cấp lắm, vợ chồng chị làm gì có tiền để xây nhà mới nữa. Vậy là chỉ còn cách đưa con vào bệnh viện để chạy thận nhân tạo.

Từ khi Hữu Hòa biết mình bị bệnh, con suy sụp tinh thần, ăn uống không được. “Cứ hễ nhìn thấy đồ ăn là con buồn ói giống như phụ nữ có bầu bị ốm nghén đó cô. Mà tôi không có tiền, nhiều khi con muốn ăn món gì đó đắt quá thì tôi cũng chẳng mua nổi. Càng ngày con càng gầy còm, từ 60kg giảm xuống còn 34kg. Tôi nhìn mà đứt cả ruột gan”, chị Sen bùi ngùi.

Cậu bé đang kiệt quệ cả sức khỏe và tinh thần.

Con rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

Vài lần không chịu được sự giày vò, chị muốn khẩn cầu bác sĩ lấy thận của chị cho con, nhưng rồi lại quay mặt đi lau nước mắt, chi phí 600-700 triệu đồng kia, vợ chồng chị biết đào ở đâu.

Ở quê, gia đình chị làm vài sào lúa. Lúc Hữu Hòa chưa bị bệnh, vợ chồng chị thường đi làm mướn để kiếm thêm thu nhập, cuộc sống cũng tạm ổn. Thế nhưng khoảng một năm nay, 2 mẹ con chị phải vào TP.HCM, thuê phòng trọ để Hữu Hòa chạy thận. Tiền dành dụm, tiền vay mượn của họ hàng, người quen nhanh chóng bay sạch. Vợ chồng chị xin vay ngân hàng được 55 triệu đồng cũng đã hết.

“Mình khổ vậy rồi mà ông trời còn không thương cô ạ. Đầu năm nay, một bên vú của tôi bị sưng nổi cục, phải đi mổ ở Bệnh viện Ung bướu, bác sĩ hẹn ngày 9/5 đi tái khám, mà đến giờ tôi vẫn chưa đi vì không có tiền. Đã vậy, tháng 3 vừa rồi, trộm còn lẻn vào khu trọ, lấy mất chiếc xe máy tôi mang từ Phú Yên vào để đưa con đi chạy thận. Khốn nạn quá cô ơi”, chị Sen đau đớn.

Người mẹ bần thần cầm lấy bàn tay gầy gò của con trai. Với chi phí khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng cho Hữu Hòa, một mình chồng chị ở quê đã chẳng thể nào lo nổi được nữa. Sức khỏe của con quá yếu, chị chẳng dám để ở phòng trọ một mình mà đi tìm việc. Cái khó đã "bó" hết đường thoát của một đứa trẻ khốn khổ.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

