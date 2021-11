MS 2021.324

Người đàn ông trụ cột bất ngờ gặp tai nạn dẫn đến dập tuỷ, mất hoàn toàn khả năng lao động. Thậm chí, anh phải nằm liệt giường suốt hơn 10 năm nay.

Nằm trên giường, anh Phạm Văn Phương (47 tuổi, quê Nam Định) đau đáu nhìn theo cậu con trai đang xoa bóp chân tay cho mình. Kể từ ngày tai nạn kinh hoàng ấy xảy ra, cuộc sống gia đình anh chìm vào khổ cực.

Anh Phạm Văn Phương bị tai nạn, nằm liệt giường suốt hơn 10 năm

Vợ chồng anh Phạm Văn Phương (xóm Lâm Tiến, xã Giao Phong, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) có 3 người con nên để có tiền trang trải cuộc sống, lo cho các con ăn học, cách đây hơn 10 năm, anh Phương quyết định vào Quảng Nam đào vàng mong có chút vốn liếng mang về quê.

Hy vọng thoát nghèo chưa kịp thực hiện thì anh bất ngờ gặp tai nạn. Khi đi đào vàng, anh bị cây đổ đè lên người dẫn đến dập tuỷ, liệt tứ chi. Dù được những người làm cùng đưa đến Bệnh viện đa khoa thành phố Đà Nẵng cấp cứu song do vết thương quá nặng, anh Phương mất khả năng hồi phục hoàn toàn.

Kể từ ngày gặp nạn, anh Phương bị liệt, mọi sinh hoạt đều dựa vào vợ con. Do nằm quá nhiều, cơ thể anh lở loét phần lưng, viêm nhiễm. Có những lúc, người đàn ông ấy không thiết sống nữa vì không muốn làm khổ vợ con.

Niềm an ủi duy nhất đối với anh chính là việc con gái lớn thi đỗ chuyên ngành Y ở TP.HCM. Các con anh đều biết nghĩ và ngoan ngoãn dù hoàn cảnh gia đình cơ cực.

Hơn 10 năm qua, chị Hoài trở thành trụ cột trong nhà, phải đi làm đủ mọi nghề để mưu sinh. Công việc thời vụ cũng không đủ để duy trì cuộc sống, cái nghèo đeo bám quẩn quanh, con gái thứ hai của anh chị quyết định bỏ học đi làm công nhân giày da, phụ giúp cha mẹ.

Vết lở loét trên cơ thể ngày càng lan rộng gây đau đớn, khổ sở, hàng tháng anh cần phải mua thuốc, tốn hết 3 triệu đồng. Tính cả chi phí bông băng, bỉm, mỗi tháng gia đình cần tốn hơn 5 triệu đồng lo cho anh.

Suốt 11 năm, anh Phương nằm liệt giường, các con và vợ phải thay nhau chăm sóc

Cùng chừng ấy thời gian, vợ chồng anh Phương phải đi vay số tiền lên đến hơn 200 triệu đồng, trong đó vay ngân hàng 50 triệu đồng. Nhiều lúc, chị Hoài tính bán nốt căn nhà đang ở để lo chi phí thuốc men cho chồng nhưng anh Phương không đồng ý.

Người đàn ông bất hạnh không muốn mất đi nơi trú ngụ duy nhất của vợ chồng mình. Anh bảo lại vợ: “Vay mãi cũng không được vì mình không trả nổi cho người ta. Anh không muốn chữa nữa. Anh không mắc bệnh mà đây là tai nạn. Cái nhà em phải để lại cho các con ăn ở".

Nghe chồng nói, chị Hoài rơi nước mắt vì xót xa và bất lực. Dịch Covid-19 bủa vây khiến kinh tế gia đình họ càng suy kiệt trầm trọng. Cả nhà có lúc ăn dè xẻn, chịu đói vì không đủ tiền xoay sở.

Ông Nguyễn Văn Thủ, trưởng xóm Lâm Tiến cho biết: "Gia đình anh Phương thuộc vào diện hộ cận nghèo nhiều năm nay. Anh Phương là lao động chính trong nhà, đi làm ăn xa không may bị tai nạn, nằm liệt giường đã hơn 10 năm nay. Hiện tại, một mình chị Hoài gồng gánh thuốc thang, sinh hoạt. Rất mong hoàn cảnh của họ được nhiều người giúp đỡ".

Phạm Bắc

