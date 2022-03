MS 2022.071

Gần 20 năm sống trong cảnh đơn thân nuôi con, tai ương ập đến với chị Yến ngày phát hiện ra căn bệnh ung thư vú giai đoạn 3. Quãng thời gian đến bệnh viện chữa bệnh của chị gặp rất nhiều gian nan.

Vừa nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, chị Nguyễn Thị Yến (51 tuổi, ở Tổ dân phố số 9, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cảm thấy cay đắng trước số phận. Cuộc đời chị trở thành một chuỗi dài những đau khổ xen lẫn nước mắt khi bất hạnh liên tục xảy đến với mình.

Bị ung thư giai đoạn 3 và nhiễm Covid-19, chị Nguyễn Thị Yến đang gồng mình chiến đấu với bạo bệnh

Sinh ra trong một gia đình nghèo, chị Yến chỉ hy vọng có một cuộc sống bình an bên mái nhà yên ấm. Năm 1991, chị kết hôn rồi sinh con trai sau đó 1 năm. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của chị sớm tan vỡ vào năm 2006.

Từ ngày ly hôn chồng, chị một mình vò võ nuôi con, mong có thể bù đắp sự thiệt thòi khi con thiếu vắng đi tình thương của người cha bên cạnh.

Ngày ngày chứng kiến con khôn lớn, những tưởng mọi bất hạnh qua đi với chị. Nào ngờ, vào tháng 6/2021, chị Yến xuất hiện triệu chứng nổi hạch ở nách và phần ngực. Đến bệnh viện Thu Cúc (Hà Nội) kiểm tra, chị không dám tin khi các bác sĩ thông báo nguy cơ mắc bệnh ung thư vú di căn hạch.

Chị tiếp tục đến bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) để làm thêm các xét nghiệm. Lần này, kết quả giải phẫu bệnh khẳng định chị mắc chứng ung thư vú giai đoạn 3. Cầm kết quả xét nghiệm, nước mắt người phụ nữ mang khuôn mặt khắc khổ tuôn trào vì những tủi nhục.

Biết tin mẹ mắc căn bệnh quái ác, con trai chị động viên mẹ cố gắng đi chữa trị. Ngày 25/8/2021, chị vào bệnh viện K Tân Triều điều trị. Trải qua 8 đợt truyền hoá chất, tế bào ung thư tạm thời được khống chế.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bên vú phải rồi chỉ định chị làm xạ trị. Tuy nhiên, khi mới bước vào quá trình xạ trị chưa được bao lâu, chị Yến bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Vốn dĩ sức khoẻ đã yếu nay lại mắc Covid-19 khiến chị vô cùng lo lắng cho tính mạng mình.

Không còn khả năng lo tiền thuốc

Những ngày điều trị cả ung thư lẫn Covid-19 trở thành nỗi thống khổ đối với người phụ nữ ấy. Do quê quá xa lại không còn nổi một đồng thuê xe cấp cứu về, có lúc chị tưởng rằng mình sẽ phải lang thang ngoài đường. Cảm thương cho số phận chị, một số nhà hảo tâm đã cho chị ở nhờ để tự điều trị, cách ly.

Do mắc bệnh nền nặng, chị Yến hết sức lo lắng suốt những ngày điều trị Covid-19. Dù rất thương mẹ, con trai chị không thể lên thăm vì bận chăm con nhỏ ở quê. Điều kiện kinh tế con chị cũng bi đát vì cháu làm nghề cắt tóc thuê, lại đang vướng dịch bệnh nên đành nghỉ việc không lương.

Điều kiện kinh tế không đảm bảo khiến chị Yến phải chạy vạy khắp nơi, đến nay số tiền chị nợ lên đến hơn 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đó đã hết sạch trong những quãng ngày điều trị bệnh ở Hà Nội suốt từ giữa năm 2021 đến nay.

Hoàn cảnh của chị Yến lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Ngoài chi trả khoản phí điều trị, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả lên đến hơn 10 triệu đồng/đợt, mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng 3 ngày. Truyền xong hóa chất, chị lại phải ra ngoài phòng trọ nên cũng rất tốn kém. Chưa kể tiền phẫu thuật hết hơn 20 triệu đồng sau khi đã trừ các chi phí bảo hiểm y tế thanh toán.

Nghĩ đến cảnh mình bị nhiễm Covid-19 rồi không biết sau khi khỏi bệnh có thể kiếm đâu ra tiền để tiếp tục xạ trị khiến chị Yến ngày đêm u sầu. Cái nghèo đeo bám, bệnh tật triền miên khiến nhà chị trở nên xơ xác, đìu hiu. Lúc này đây, người phụ nữ khắc khổ ấy đang rất cần sự chung tay từ cộng đồng để vượt qua bệnh tật.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Yến. Địa chỉ: Tổ dân phố số 9, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 0353680229.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.071 (chị Nguyễn Thị Yến)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.