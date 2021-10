MS 2021.303

Bưng trên tay nồi cơm trắng, bà Ngâu ngần ngại chia sẻ: “Nhà hết tiền, nhưng có cơm trắng ăn với mắm cho no bụng là cũng tốt lắm rồi cô”.

Gia đình ông Nguyễn Văn Phồn (SN 1967) và bà Nguyễn Thị Ngâu (SN 1969, trú thôn Tân Lập, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả hai người con đều bị thiểu năng trí tuệ, bại não do ảnh hưởng chất độc da cam. Chưa kể, ông bà còn đèo bòng thêm người anh trai cũng bị thiểu năng.

Ông Phồn có “thâm niêm” làm nghề rà phế liệu. Từ trẻ, ông đã lăn lộn khắp các cánh rừng, tìm nguồn phế liệu nuôi sống cả nhà. Chỉ đến khi bị mảnh bom văng trúng mắt, ông mất sức lao động, buộc phải nghỉ nghề. Ông không thể ngờ rằng, chính việc đó đã khiến bản thân bị nhiễm chất độc da cam lúc nào không hay, để hai đứa con sau này chịu khổ.

Căn nhà cũ nát nơi gia đình ông Phồn, bà Ngâu cùng các con sinh sống

Gia cảnh vốn nghèo khó, vợ chồng ông bà phải cố gắng làm lụng vất vả mới lo đủ cái ăn cho cả nhà. Bất hạnh xảy đến khicon trai lớn là Nguyễn Văn Phú (SN 1990) đến 5 tuổi vẫn chưa biết nói, cũng không đi lại được. Bà Ngâu lo sợ nhưng bởi nhà không có tiền, bà không thể đưa con đi khám. Biết tình cảnh éo le, một vài người hàng xóm thương tình, gom góp cho một ít tiền. Nghe bác sĩ kết luận con bị thiểu năng trí tuệ, ông bà như rụng rời chân tay.

“Hai lần đưa hai đứa con đi khám thì bác sĩ đều nói con tôi bị khuyết tật trí tuệ do nhiễm chất độc điôxin. Lần nào tôi nghe xong cũng không đứng vững. Từ đó đến nay, tôi luôn sống trong trong nỗi mặc cảm và tủi nhục”, bà Ngâu lau nước mắt tâm sự.

Bữa cơm trắng ăn với mắm của gia đình nghèo

Ông Phồn có người anh ruột là Nguyễn Văn Chớng (SN 1966) cũng bị khuyết tật trí tuệ, không có ai chăm sóc. Thương tình, ông đưa ông Chớng về cưu mang. Lúc bệnh tình còn nhẹ, ông Chớng còn có thể phụ giúp việc vặt nhưng càng ngày, bệnh càng trở nặng.

Hiện, cả ba người khuyết tật này đều không có ý thức, hay lẻn ra khỏi nhà. Việc sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào bà Ngâu. Đặc biệt, một trong hai người con bà không quản được, bà buộc lòng phải nhốt lại trong cái lồng sắt đặt sau nhà, sống tách biệt với mọi người.

Một người con bị bệnh nặng, buộc phải nhốt vào lồng sắt

Gia đình có 5 người nhưng chỉ 2 người bình thường khiến cảnh khổ càng trở nên bi đát. Một tay bà Ngâu vừa lo cơm nước, sinh hoạt, thuốc men cho ba người từ sáng đến đêm. Chưa kể khi lên cơn, những người này gào thét, đập phá khiến ông bà không yên giấc. Người phụ nữ khốn khổ cho biết, kể cả ốm, bà cũng không dám đi viện chữa trị vì vừa không có tiền, vừa sợ không ai thay bà chăm sóc con cái.

Tài sản duy nhất của gia đình là hai con bò, hàng ngày, ông Phồn đi giữ bò. May mắn lắm mới có người gọi ông đi làm việc thời vụ rồi trả cho ít tiền. Cả đất ruộng và đất trồng hoa màu chưa đến 2 sào, chưa năm nào đủ ăn. Căn nhà cấp 4 đang sinh sống cũng xập xệ, không còn tài sản gì đáng giá ngoài chiếc giường và xe đạp hỏng.

Vừa khuyết tật trí tuệ, vừa bại não, hàng ngày người con thứ hai của bà sống tách biệt với bên ngoài.

“Tôi ngày càng yếu dần, không kham nổi nhiều việc như trước nữa. Tôi sợ nhỡ hai vợ chồng có mệnh hệ gì thì các con và anh trai không biết sẽ trông vào đâu. Nhiều năm qua, chi phí sinh hoạt của cả gia đình nhờ vào số tiền trợ cấp của ba người tật nguyền. Khoản tiền vốn ít ỏi lại phải chia năm xẻ bảy để mua gạo, thuốc, chi phí khám chữa bệnh,.. nên thường xuyên xảy ra cảnh túng thiếu”, bà Ngâu buồn bã.

Lãnh đạo xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) chia sẻ, gia đình bà Ngâu thuộc diện nghèo khó nhất trên địa bàn. Phía chính quyền luôn tạo điều kiện để hỗ trợ nhưng cũng không được bao nhiêu. Khẩn cầu các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa lưu tâm giúp đỡ để họ có thêm chi phí chăm lo cho ba người bị khuyết tật.

Hương Lài

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Nguyễn Thị Ngâu, thôn Tân Lập, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, Quảng Trị. Điện thoại: 038 551 2839

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.303 (gia đình bà Ngâu)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.