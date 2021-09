Ngày 21/9, Báo VietNamNet đã chuyển khoản số tiền 75.830.500 đồng để đóng tạm ứng viện phí cho em Đỗ Thành Tài (17 tuổi, quê ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp).

Đỗ Thành Tài là nhân vật trong bài viết: “Không cha mẹ bên cạnh, cậu bé nghi mắc ung thư xương cầu cứu”, được báo VietNamNet đăng vào ngày 28/8 vừa qua. Đỗ Thành Tài vừa trải qua cuộc phẫu thuật tháo khớp vai trái tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Khi vừa sinh ra Tài đã không biết mặt cha, mẹ đi tìm hạnh phúc mới, em sống nhờ vào tình thương của dì ruột là chị Đỗ Thị Quyên (36 tuổi) làm nghề bán vé số dạo.

Em Đỗ Thành Tài

Cách đây 6 tháng, Tài phát hiện cánh tay trái của mình có dấu hiệu bất thường, sưng to, đau nhức. Ban đầu, em nghĩ do làm việc nặng nhọc, mua thuốc uống vài hôm sẽ khỏi. Phần do nghèo khó, không có bảo hiểm y tế nên Tài không dám vào bệnh viện khám.

"Đến khoảng 2 tháng trước nó nhức chịu hết nổi nên nói với tôi: 'Dì ba ơi, sao cánh tay con sưng bự quá, nhức dữ lắm'. Lúc đó, nhà đâu có tiền để đưa nó vô bệnh viện khám nên phải ra tiệm mua thuốc tiếp, có khi hết tiền còn phải mua chịu thuốc...", chị Quyên nghẹn ngào.

Chị Quyên vốn là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Hàng ngày, mấy mẹ con đi bán nghề bán vé số dạo mưu sinh, nhưng do dịch bệnh, vé số ngưng phát hành, chị cũng thất nghiệp mấy tháng qua.

Cuộc sống quá khó khăn, dịch Covid-19 kéo dài dẫn đến thất nghiệp, khi thấy cháu bệnh tình chị cũng không giúp được gì.

Bệnh của Tài ngày càng trở nặng, một nhà hảo tâm ở Đồng Tháp đã vận động được 7,5 triệu đồng đưa em vào bệnh viện. Chị Quyên cũng cầm cố xe máy mà Tài dùng đi làm để có tiền chữa bệnh.

Từ Bệnh viện ở Đồng Tháp, Tài được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào chiều 24/8 với cánh tay trái sưng nề to, hình ảnh hủy xương 1/3 và tăng sinh vỏ xương 1/3 dưới xương cánh tay trái.

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết mong bạn đọc chung tay giúp đỡ để cậu bé đáng thương này có tiền chữa trị bệnh, rất nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ thông qua tài khoản của Báo. Tổng số tiền bạn đọc chuyển khoản đến quỹ báo là 75.830.500 đồng.

Ngoài ra, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng vận động ủng hộ em Tài được 44.460.000 đồng.

“Thay mặt cháu Tài và gia đình, tôi xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp cháu tôi. Ngàn lần cám ơn mọi người đã cứu cháu Tài. Chân thành báo VietNamNet”, chị Đỗ Thị Quyên (dì ruột của cháu Tài chia sẻ).

Em Đỗ Thành Tài xúc động nói: “Sau khi báo VietNamNet đăng tải bài viết kêu gọi, em và gia đình nhận được nhiều cuộc gọi động viên, hỏi thăm của nhiều người. Em chân thành cám ơn quý nhà hảo tâm, bạn đọc và báo VietNamNet đã giúp đỡ em có điều kiện chữa bệnh”.

Theo các bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, em Tài bị ung thư xương cánh tay trái. Do bướu xương cánh tay đã xâm lấn nhiều mô cơ xung quanh nên bác sĩ đã quyết định phẫu thuật tháo khớp vai trái, khâu tạo hình mỏm cụt khớp vai cho bệnh nhân Tài.

Hiện, sức khỏe của em Tài ổn định và vẫn đang nằm theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

H.Thanh