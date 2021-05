MS 2021.112

Làm cha đơn thân đã 10 năm nay, chưa bao giờ anh Lê Minh Tài lại bất lực đến thế. Người đàn ông vốn là trụ cột trong gia đình, nuôi mẹ già, con nhỏ, giờ đây phải nằm trên giường bệnh, nợ nần chồng chất.

“Cô ơi, đừng chụp mặt con bé lên nghe cô! Tôi sợ nó xấu hổ với bạn bè”. Nghe anh Tài nói, tôi xúc động vô cùng, cảm phục một người cha dành hết tình thương cho con, kể cả khi đang đau đớn, kiệt quệ.

Anh Lê Minh Tài năm nay 42 tuổi, làm nghề chạy xe ôm công nghệ, bị tai nạn gãy chân, điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Bệnh viện Quận 2 cũ).

Trước đó, mỗi ngày, anh chạy xe từ Nhơn Trạch, Đồng Nai sang TP.HCM để bắt khách, khoảng 22 giờ mới trở về.

Tai nạn xảy ra vào một đêm đầu tháng 4, sau một ngày làm việc cật lực, anh không nhìn rõ con đường nên tự ngã, chân đập vào con lươn trên đường.

Người tài xế nghèo đã vay đủ tiền mổ đợt 1, nhưng sắp tới anh vẫn còn phải mổ 2 đợt nữa, và phải nghỉ thời gian dài chờ bình phục.

“Bình thường khoảng 22 giờ là tôi nghỉ không bắt khách nữa, nhưng hôm ấy có khách bắt xe muộn nên ráng chạy. Nghĩ là có thêm chút tiền cải thiện bữa ăn cho 2 bà cháu ở nhà, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy”, anh Tài ngậm ngùi.

Anh bị gãy 2 xương cẳng chân trái. Đưa vào bệnh viện Lê Văn Thịnh, bác sĩ nói cần phải phẫu thuật gấp, nhưng chi phí dự kiến lên tới 50 triệu đồng. Ban đầu anh từ chối, vì vét sạch túi cũng chỉ có vài trăm nghìn đồng vừa kiếm được trong ngày. Tiền chạy xe trước đó chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt và tiền học của con gái.

Thế nhưng nghe giọng nghèn nghẹn của mẹ già 80 tuổi và tiếng hỏi han non nớt của con gái, cùng với sự động viên của các bác sĩ, anh mới cắn răng tìm cách vay mượn để chạy chữa.

Ở bệnh viện, ai cũng xót xa cho cảnh neo đơn của anh. Từ ngày nhập viện, mẹ thì già yếu, không thể đi xa, con gái đang học lớp 9, muốn nghỉ học để vào bệnh viện chăm sóc nhưng anh không đồng ý.

“Con bé đang học dở lớp 9, nếu giờ nghỉ học cả tháng trời để chăm tôi thì khác nào con phải nghỉ học luôn. Tôi phải động viên mãi, rồi có hàng xóm thương cho hoàn cảnh mà đi chăm giúp, con bé mới chịu nghe cô ạ. Cứ cuối tuần là con không học thêm gì cả, nhất định đòi xuống chăm cha”, người cha 10 năm cứng rắn bất chợt đỏ hoe đôi mắt.

Tài xế nghèo bị tai nạn gãy chân, mẹ già khóc mờ mắt, con gái đòi bỏ học

Anh thương con gái từ nhỏ đã thiệt thòi vì không có mẹ ở bên, nên bằng mọi giá chỉ muốn con được học hành đến nơi đến chốn.

Anh Tài được hàng xóm nhận xét là người chịu thương chịu khó, hiếu kính với mẹ, lại thương con gái sớm phải chịu thiệt thòi. Khoảng 10 năm trước, vợ chồng anh ly hôn vì cuộc sống có nhiều bất đồng, anh nhận nuôi con gái nhỏ dại khi ấy mới 5 tuổi. Anh vừa làm cha, vừa làm mẹ, dù khó khăn đến mấy cũng chưa từng có ý định gửi con gái về nhà vợ cũ.

“Mình khổ nhưng nếu cố thêm một chút mà nuôi được con thì đáng lắm. Giờ con bé ngoan và hiếu thảo như vậy thì còn mong gì hơn đâu cô”. Nằm trên giường bệnh, anh Tài vẫn không khỏi lo cho con gái. Rôi anh đau lòng nghĩ đến người mẹ ở nhà, mấy ngày này bà đã khóc mờ cả đôi mắt.

Nhà vốn chẳng có gì, khi bất ngờ xảy ra chuyện không may, anh em, hàng xóm cũng gom góp được chút ít, còn lại, anh nhờ người vay mượn mới đủ tiền để mổ. Nhưng sắp tới, anh vẫn còn phải trải qua 2 đợt mổ, chi phí dự kiến cũng phải 30 triệu đồng, chưa kể chi phí sinh hoạt trong khi chờ cái chân anh lành lặn hoàn toàn. Khoản này, anh đã hỏi vay mượn nhiều nơi mà chưa được. Nhưng anh không muốn bỏ cuộc, bởi mẹ già và con gái còn phải dựa vào anh những ngày tháng sau này.

Thông qua Báo VietNamNet, anh Tài khẩn cầu các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình anh có thể vượt qua cơn túng quẫn này.

Khánh Hòa

