MS 2021.202

Trong lúc trốn trại tâm thần về thăm các con, anh Học bị chấn thương nặng rồi qua đời. Hai đứa trẻ Nguyễn Đình Tròn, Nguyễn Đình Quả côi cút, không còn chỗ dựa.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Nam Sơn, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), nhiều người rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh hai em nhỏ lủi thủi chăm sóc nhau. Đó là em Nguyễn Đình Tròn (SN 2008) và Nguyễn Đình Quả (SN 2010). Bố các em, anh Nguyễn Văn Học (SN 1982) vừa qua đời cách đây 2 tháng.

Bố đột ngột qua đời, hai anh em Tròn, Quả phải tự nuôi nhau

Anh Học vốn chậm chạp, không được bình thường, lúc tỉnh lúc mê. Duyên số giúp anh lập gia đình, sinh được hai người con trai kháu khỉnh. Đau lòng thay, do hoàn cảnh khó khăn, bệnh tình của anh ngày một trở nặng khiến vợ anh không chịu nổi, dứt áo ra đi để lại con thơ cho người chồng "khờ" chăm sóc.

Vốn sức khoẻ yếu, lại hay ốm đau, bị tâm thần, anh Học không làm được gì ra tiền. Từ ngày vợ bỏ đi, ba bố con anh sống nương tựa vào ông bà nội già yếu, bữa đói bữa no, trông chờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi của bà.

Hai anh em bữa no bữa đói sống qua ngày

Cuộc sống chật vật của gia đình bất hạnh này cứ thế trôi qua thì đến năm 2019, bà nội Đậu Thị Hằng do tuổi cao sức yếu đã qua đời, không thể tiếp tục thay người con trai tâm thần gồng gánh các cháu. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ chưa thể đi làm kiếm ăn, nấu bữa cơm cũng chẳng vẹn tròn. Thương tình, hàng xóm mang cơm, gạo sang giúp các em vượt qua cơn đói lòng.

Mất đi chỗ dựa tinh thần là người mẹ, tình trạng bệnh của anh Học trầm trọng hơn. Nhiều lúc, anh không kiểm soát được bản thân, đi trộm vặt quanh xóm nên bị người dân đánh đập.

Ngôi nhà nơi các em đang ở đã cũ kỹ xuống cấp

Cuối năm 2020, anh em họ hàng cùng chính quyền địa phương đã đưa anh Học vào trại tâm thần điều trị. Cuối tháng 5/2021 vừa qua, vì quá nhớ các con, anh leo tường để trốn trại về nhà, không may bị chấn thương nặng. Dù được đưa vào bệnh viện cứu chữa nhưng anh vẫn không qua khỏi. Hai đứa trẻ Tròn, Quả chính thức trở thành trẻ mồ côi.

Từ ngày bố mất, hai anh em nương tựa vào nhau, cuộc sống nhờ vào lòng hảo tâm của xóm làng. Mới đây, Tròn được trung tâm hy vọng nhận vào nuôi dưỡng.

Hiện, em Quả đang ở với người bác Nguyễn Đình Hữu, tuy nhiên gia đình nhà bác cũng khó khăn. Những lúc rảnh rỗi, Quả phải đi mò cua bắt ốc, thậm chí đi nhặt ve chai kiếm thêm thu nhập. Tương lai đứa trẻ nghèo cứ mờ mịt, chẳng biết khi nào mới hết khổ.

Chia sẻ với chúng tôi, em Tròn bảo, bà và bố mất rồi, em muốn được ở nhà chăm sóc em trai và thắp hương cho bố, nhưng hai anh em không có tiền, không có cái ăn nên đành chia cách.

"Em Quả ở với bác, lúc rảnh rỗi phải đi nhặt ve chai, bắt cua ốc kiếm sống, thỉnh thoảng lại thay anh sang nhà thắp hương cho bố. Em chỉ mong mình lớn nhanh lên để đi làm kiếm tiền, lúc đó hai anh em sẽ được về ở với nhau", em Tròn nghẹn ngào.

Lê Dương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Em Nguyễn Đình Quả, thôn Nam Sơn, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa). SĐT Bác Hữu 0368411564

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.202 (anh em Tròn Quả)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436