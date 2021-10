MS 2021.291

Trên đường về quê, anh Hạnh không may va chạm với chiếc xe ô tô đang dừng bên đường dẫn đến tử vong. Nghe tin dữ, người vợ cùng 3 đứa con thơ dại nơi quê nhà khóc than khôn xiết.

Trong căn nhà cũ kỹ, các cháu Trần Văn Đức (SN 2007), Trần Thị Như Quỳnh (SN 2009) và cháu Trần Thị Thuỳ Linh (SN 2012), đầu chít trắng khăn tang, đứng lặng người bên di ảnh của bố. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến một gia đình hạnh phúc bỗng chốc lâm cảnh tang thương.

Đầu tháng 10, anh Trần Văn Hạnh (41 tuổi) chở theo anh Nguyễn Sỹ Thành (44 tuổi), trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ đi xe máy từ Vũng Tàu về quê. Đến thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) thì va chạm với xe tải.

Tai nạn thương tâm khiến anh Hạnh tử vong tại chỗ. Thi thể anh được mọi người hỗ trợ góp tiền, thuê mướn xe chở về quê nhà an táng vào ngày 9/10.

Do trời hôm đó mưa to, mọi người dựng tạm chiếc bạt, lập vội bàn thờ để thắp hương cúng bái, chia buồn cùng người thân. Vợ anh Hạnh khóc cạn nước mắt mấy ngày qua, nằm bệt trên giường cố gượng dây ngồi tựa vào tường. Mọi người ai cũng xót xa khi chứng kiến cảnh con thơ mất cha, vợ trẻ mất chồng.

3 đứa con của anh Hạnh côi cút bên ban thờ của bố. Ảnh: Quốc Huy

Nhiều người đến hỏi thăm, động viên và chia sẻ cùng gia đình. Ảnh: Quốc Huy

Anh Trần Văn Sơn (anh trai anh Hạnh) chia sẻ: “Chú Hạnh đi đánh cá trên biển, mấy tháng nay thất nghiệp, không còn tiền. Hai người họ góp tiền mua một chiếc xe máy để đi về quê. Trong đó, Hạnh vay 5 triệu đồng của em út gửi vào”.

Khi nghe tin em trai bị nạn, anh Sơn cũng đang đi làm thuê ở ngoài thị trấn gần nhà: “Tôi nghe tin mà điếng cả người. Thương chú hơn 10 năm nay lênh đênh trên biển, gom được ít là gửi tiền về nuôi con. Vợ chồng, con cái biền biệt nhiều năm nay. Ai ngờ ngày về lại chết thảm thương thế này”.

Một số người đến động viên, chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Quốc Huy

‘Cơm không đồng họ nấu ăn ngon lắm’

Chít khăn tang ngồi thất thần ở góc giường, chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1988, vợ anh Hạnh) tâm sự, trong thời gian phong toả ở Vũng Tàu, anh Hạnh thường xuyên gọi điện thoại về hỏi thăm vợ con, mỗi ngày từ 15-20 cuộc điện thoại.

“Anh nói 4h sáng mai là hai anh em chạy xe máy về quê. Tiền mua xe 12 triệu đồng, hai anh em chung nhau. Gần 8h sáng chồng lại gọi cho em báo về đến ngoài này rồi. Anh kể, vợ ơi đi đường sướng lắm, cơm không đồng họ phát miễn phí. Cơm họ nấu ăn ngon lắm vợ ạ. Họ còn cho cả tiền, chồng nhận được 350 nghìn đồng…”, chị Nhung đau đớn nhớ lại những lời chồng kể trong hành trình về quê.

Chị Nhung tựa vào tường nhìn ra xa trong căn nhà từ nay không còn bóng dáng của người chồng...

4 mẹ con ở trong căn nhà cấp 4 nghèo khó. Ảnh: Quốc Huy

Trước đó, anh Hạnh bảo hết sạch tiền ăn và nhà trọ, phải làm thuê phụ hồ mấy ngày để lấy tiền đổ xăng về quê.

“Cứ 3 tháng anh gửi về 10 triệu đồng để nuôi con ăn học. Mấy tháng dịch bệnh anh mất việc, tiền tiêu hàng ngày còn không đủ dùng nên không gửi được đồng nào. Anh bảo không có tiền để tiêu hàng ngày, thậm chí mua bao thuốc cũng không còn”, chị Nhung rơi nước mắt.

Những đứa trẻ mỏi mòn chờ bố trở về nhà an toàn nhưng đã không thành hiện thực. Ảnh: Quốc Huy

Người chồng vốn là trụ cột lớn nhất trong gia đình, giờ anh ra đi để lại 3 đứa con thơ, gia cảnh lại nghèo khó, chị Nhung bế tắc không biết những ngày tháng tới sẽ xoay sở ra sao.

“Bố thường xuyên gọi điện thoại về gặp mẹ, gặp con và nói chuyện nhiều nhất với em út. Bố nói sớm mai 4h là bố về với con. Gần 12h trưa, khi con chuẩn bị đi học thì bố gọi điện bảo gặp mẹ. Đó là lần cuối cùng con nghe tiếng bố nói…”, Như Quỳnh rưng rưng khoé mắt.

Quốc Huy

