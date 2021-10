MS 2021.296

Mới 4 tuổi, bé Nguyễn Trọng Tấn không may mắc phải căn bệnh ung thư ác tính hàng đầu ở trẻ em. Giờ đây tính mạng con liên tục bị đe doạ sau những cơn đau triền miên.

“Cháu cầu xin bác sĩ đấy. Các bác ơi cháu ngoan rồi. Các bác đừng tiêm cháu nữa. Cháu ngoan rồi mà các bác ơi…”, từng lời van xin của cậu bé Nguyễn Trọng Tấn (4 tuổi, ở thôn An Phú, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) khiến mẹ con, chị Nguyễn Thị Hạnh cảm thấy xót xa vô cùng.

Căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh đang đe dọa tính mạng của Tấn từng ngày

Cuộc sống gia đình chị Hạnh bị đảo lộn kể từ khi Tấn mắc bệnh ung thư nguyên bào thần kinh. Đầu tháng 4/2021, con xuất hiện những cơn đau chân, đau tay, không đi lại được. Thêm vào đó, Tấn còn bị sốt 2 ngày liên tiếp kèm theo những cơn đau cột sống lưng kéo đến dồn dập.

Chị Hạnh đưa con tới một phòng khám tư nhân trên địa bàn huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang). Qua siêu âm, bác sĩ phòng phát hiện thận của Tấn có một khối u bất thường, đề nghị gia đình nên đưa con đến bệnh viện tuyến trung ương để kiểm tra kỹ hơn.

Mới nghe đến chuyện con có khối u ở thận, người mẹ như “chết lặng". Chị dường như không dám tin vào sự thật nghiệt ngã bởi chị hiểu rằng, số phận con mình “lành ít dữ nhiều”.

Gạt những giọt nước mắt, chị đưa con đến một bệnh viện tuyến trung ương thăm khám. Qua một quá trình kiểm tra, các bác sĩ kết luận Tấn đã mắc căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn cuối, cần phải điều trị gấp.

Cơn bạo bệnh khiến đứa trẻ khoẻ mạnh ngày nào bị sút cân nghiêm trọng. Cơ thể dần hao mòn qua 10 đợt truyền hoá chất. Những lần thấy con sống trong cảnh đau đớn khiến chị Hạnh nhiều lúc muốn gục ngã. Chị chỉ ước được gánh chịu thay, trả lại tuổi thơ bình thường cho con.

Căn bệnh quái ác đang tàn phá sức khỏe, cơ thể của Tấn

Cần 500 triệu đồng níu giữ hy vọng cuối cùng

Ngày đưa con tới bệnh viện tuyến trung ương, chị Hạnh đã phải đi vay mượn đến hơn 120 triệu đồng. Số tiền này đều sử dụng vào việc điều trị cho Tấn. Dù được bảo hiểm hỗ trợ 100% song do căn bệnh cần thêm nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm, chi phí mỗi lần điều trị hết sức tốn kém.

Trung bình mỗi tháng, gia đình cần trả hơn 4 triệu đồng tiền thuốc. Cùng với đó, chi phí thuê trọ, đi lại, ăn uống phát sinh cũng là một khoản đáng kể. Đến nay, khoản tiền vay mượn đã hết sạch.

Trong khi đó, nhiều tháng nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, chồng chị không đi làm được. Kinh tế gia đình giảm sút nghiêm trọng.

Mới đây, Tấn đã hoàn thành đợt truyền hoá chất thứ 10. Qua đánh giá, bác sĩ tư vấn nếu đủ điều kiện có thể tiến hành ghép tuỷ cho con. Phương pháp ghép tủy tự thân, lấy tủy của chính mình để ghép, tỷ lệ thành công khoảng 40%.

Chi phí cho đợt ghép tủy khoảng 1 tỷ, trong đó chi phí ghép tủy là 400-500 triệu đồng, còn lại là dự phòng thuốc chống biến chứng và các biện pháp can thiệp trong quá trình thực hiện phẫu thuật. Thuốc phải mua từ nước ngoài, bắt buộc phải đặt mua trước.

Bé Tấn đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ để có cơ hội ghép tuỷ

Nghĩ đến cảnh con vật lộn cùng những cơn sinh tử, đồng thời đứng trước cơ hội có thể cứu con, chị Hạnh đã bàn với chồng trước mắt sẽ thế chấp sổ đỏ để đổi lấy một khoản tiền rất nhỏ, bởi mảnh đất gia đình chị không có giá trị lớn. Còn lại hơn 500 triệu đồng chị chưa biết xoay sở ra sao.

Thức dậy sau một ngày dài truyền hoá chất, Tấn hồn nhiên nói với mẹ: “Con nghe mọi người nói chuyện con biết mình bị bệnh u nguyên bào thần kinh rồi nhé. Mẹ cứu con với. Con muốn về với ông bà và bố mẹ”.

Bà Tô Thị Điểm, trưởng thôn An Phú (xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cho biết: “Gia đình cháu Tấn rất khó khăn. Ông bà nội cháu già yếu quá rồi. Cả chỉ trông vào 2 lao động chính. Bố cháu làm lao động tự do, trước đây mẹ cháu làm công nhân nhưng giờ nghỉ để chăm con. Nhìn hoàn cảnh cháu thương tâm lắm”.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hạnh, ở Thôn An Phú, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Số điện thoại: 0326556099.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.296 (Nguyễn Trọng Tấn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436