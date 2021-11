MS 2021.314

Những cơn đau kéo đến dồn dập trong quá trình điều trị khiến cậu bé Tân kiệt sức, muốn từ bỏ việc chữa bệnh.

“Đằng nào con cũng chết, mẹ cứ đưa con về đi, ở lại đây làm gì nữa”, câu nói tuyệt vọng của cậu bé Đặng Thiên Tân (8 tuổi, ở thôn Thôm Luông, xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) như cứa vào trái tim những người xung quanh. Ngồi cạnh con, chị Đặng Thị Mấy (SN 1990) nước mắt ròng ròng.

Cháu bé người dân tộc Dao đòi chết vì mắc ung thư máu nặng

Gia đình chị Mấy thuộc diện hộ nghèo trong vùng. Hơn 2 năm nay, căn nhà của chị ngày một xác xơ hơn qua từng đợt đưa con đi chữa bệnh.

Tai ương ập đến vào khoảng tháng 9/2019, cháu Tân xuất hiện triệu chứng nổi hạch ở tai, cằm, không ăn được gì khiến cơ thể gầy đi trông thấy. Đưa con đến bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh Tuyên Quang vẫn không tìm ra nguyên nhân, uống thuốc không đỡ, chị đành lặn lội đưa con xuống Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương thăm khám.

Tại đây, qua xét nghiệm, bác sĩ kết luận Tân mắc bệnh ung thư máu. Nghe tin dữ, chị Mấy như sụp đổ. Chị vật nài bác sĩ hỏi cách chữa bệnh cho con, mong con thoát khỏi "lưỡi hái tử thần". Tuy nhiên, bởi kinh tế có hạn, cháu Tân chỉ có thể duy trì việc điều trị được 3 tháng thì phải dừng lại.

Sau 9 tháng, tình trạng bệnh tiến triển nặng hơn. Cháu bị nổi hạch ở khắp nơi như nách, đầu, háng. Chị Mấy hoảng loạn đưa con ra Hà Nội một lần nữa, tìm kiếm hy vọng cuối cùng. Từ tháng 9/2020 đến nay, cứ 20 ngày, Tân phải tới bệnh viện truyền hoá chất một lần.

Gia đình kiệt quệ

Toàn bộ tài sản có thể bán được, chị Mấy đều bán đi để cứu con. Tuy nhiên, nhà chị vốn khó khăn, những gì bán được đều bán sạch vẫn không gom đủ tiền, chị phải vay Ngân hàng chính sách diện hộ nghèo thêm 70 triệu đồng và vay bạn bè hơn 30 triệu đồng nữa.

Chi phí cho mỗi lần đi viện của Tân hết 2 triệu đồng tiền xe, 7 triệu tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm và 2 triệu đồng tiền thuốc uống duy trì. Trong khi đó, chị Mấy bị hen suyễn, theo con đi viện không thể kiếm tiền. Ở nhà cuộc sống phụ thuộc vào nương rẫy, số tiền 11 triệu đồng trên khiến gia đình khổ sở.

Cậu bé Đặng Thiên Tân đang rất cần giúp đỡ từ cộng đồng

Anh Hoàng Văn Sinh, trưởng thôn Luông cho biết, vợ chồng chị Đặng Thị Mấy vốn làm nông, con trai mắc bệnh ung thư nên gia đình phải đi vay mượn khắp nơi cho con xuống bệnh viện dưới Hà Nội điều trị. Nay họ đã lâm vào cảnh cùng cực, rất mong được bạn đọc giúp đỡ.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Đặng Thị Mấy, ở thôn Thôn Luông, xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0375783987.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.314 (Đặng Thiên Tân)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.