“Lửa bốc lên từ bình xăng xe máy, cứ thế thiêu rụi hết sạch vốn liếng. Vợ chồng tôi bị phỏng nặng đã đành, còn chưa biết phải làm sao để đền cho người ta”, chú Phụng đờ đẫn.

Tai họa bất ngờ

Hôm ấy, chú Phạm Hữu Phụng đi chợ như thường lệ, vừa về đến nhà, nghe vợ giục giã, chú vội vàng đá chân chống dựng xe máy xuống. Bất ngờ xe đổ, xăng từ xe tràn ra, bén lửa từ bếp ga du lịch vợ chú đang nấu. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, “táp” vào hàng hóa, rồi thiêu rụi cả ki ốt.

Dù la hoán nhưng cả hai vợ chồng chú Phụng chẳng thể dập tắt “cơn thịnh nộ của bà hỏa”. Người dân xung quanh cũng cố gắng sang cứu giúp nhưng không thành.

Đau đớn vì vết bỏng, chú Phụng lại thêm bất an về tinh thần, bởi chi phí điều trị quá lớn và phải bồi thường cho chủ ki ốt.

Trận hỏa hoạn khiến chú Phụng bị phỏng 36% cơ thể, tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật lần 1, cắt lọc những phần da chết, nhưng những vết thương vẫn rỉ dịch, mủ khiến người đàn ông gần 70 tuổi phải cắn răng chịu đựng. Sắp tới chú Phụng sẽ còn phải thực hiện phẫu thuật cắt ghép da lần 2.

Từ khi nhập viện, chú Phụng vẫn chưa được nhìn thấy vợ lần nào, chỉ nghe các bác sĩ nói, vợ của chú bị tổn thương nặng, phải điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt cả tuần nay.

Cô Hồng vừa được chuyển ra từ phòng điều trị cho bệnh nhân bị phỏng nặng, nằm ngay cạnh phòng của chú Phụng. Khuôn mặt cô vẫn còn “nham nhở” vết bỏng, hai bàn tay bị tổn thương nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Khoa Phỏng – Tạo hình (Bệnh viện Chợ Rẫy), cô Hồng nhập viện trong tình trạng bị sốc. Đường hô hấp bị phỏng và có nhiều mảng bụi than, phải đặt ống thở. Hơn 1 tuần điều trị, sức khỏe của cô đã tạm ổn định, được cai máy thở và chuyển ra phòng bệnh chung. Sắp tới cô sẽ trải qua các ca phẫu thuật cắt lọc da chết và hoại tử.

Gương mặt bị cháy xém của cô Hồng. Đến nay, dù sức khỏe đang dần hồi phục, nhưng cô vẫn chưa lấy lại được sự cân bằng về tâm lý.

“Bệnh nhân bị phỏng cần thời gian chăm sóc khá dài, và dinh dưỡng là yếu tố quan trọng đối với quá trình phục hồi. Cần phải chăm sóc kỹ lưỡng”, bác sĩ cho biết.

Thế nhưng giờ đây, cả gia đình chú Phụng như “ngồi trên đống lửa”, vừa phải lo khoản chi phí điều trị tốn kém, vừa phải lo đền bù cho chủ ki ốt, mà sức người có hạn.

Vợ chồng già kiệt quệ

Chú Phụng năm nay 67 tuổi, còn cô Hồng 58 tuổi. Gần 4 năm trước, họ phải bán căn nhà ở Hậu Giang, phần để trả những khoản nợ vay mượn trước đó, phần để có vốn “khởi nghiệp” lại.

Ba người con trai đều đi làm công nhân xa, lấy vợ rồi nương nhờ quê vợ. Chỉ còn hai vợ chồng, chú Phụng và cô Hồng cũng dắt díu nhau lên khu công nghiệp Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, mướn 1 ki ốt để bán hàng tạp hóa cho công nhân. Cuộc sống ở tuổi xế chiều không mấy dư dả, nhưng ổn định hơn trước.

“Thu nhập tuy không nhiều, nhưng chúng tôi tự lo được cho mình. Giờ cháy hết rồi, bao nhiều vốn liếng đều bị lửa thiêu rụi cả”, chú Phụng khó khăn cất lời.

Từ ngày xảy ra chuyện, anh Quốc phải nghỉ làm để túc trực chăm sóc cha mẹ, còn 2 người anh trai lo chạy vạy chí phí nhưng chẳng xuể.

Cô Hồng ở căn phòng bên cạnh dường như chẳng còn tâm trạng để trò chuyện. Mọi câu hỏi đều chỉ được cô trả lời bằng cái gật đầu hoặc lắc đầu. Rồi cô chìm trong im lặng. Có lẽ mọi từ ngữ lúc này đều không diễn tả hết được sự bất lực trong lòng.

Không có bảo hiểm y tế, chỉ trong vòng hơn một tuần, chi phí điều trị cho vợ chồng chú đã lên tới 100 triệu đồng. Các con đi làm công nhân chẳng thể lo xuể, phải chạy vạy nhờ vả khắp anh em, họ hàng cũng chỉ được hơn 60 triệu.

Sắp tới, chú Phụng và cô Hồng sẽ còn phải trải qua những đợt phẫu thuật cắt ghép da. Thời gian điều trị dự kiến kéo dài khoảng 2-3 tuần, mỗi ngày khoảng 6 triệu đồng, tổng số tiền lên tới cả trăm triệu đồng.

“Người ta bắt đền vì cha mẹ tôi gây hỏa hoạn, nhưng đến tiền điều trị chúng tôi còn chưa lo được, biết đào đâu tiền để trả cho người ta”, anh Phạm Hữu Quốc, con trai của chú Phụng cúi đầu bất lực.

Khánh Hòa

