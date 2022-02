MS 2022.042

Chồng bị ung thư vòm họng ác tính, bà Hạ phải bán hết lúa, gia súc, gia cầm trong nhà. Gia đình có nuôi 2 con chó vừa làm bạn vừa giữ nhà, bà cũng đành đem bán để có chi phí đưa chồng đi bệnh viện.

Một gia đình bi đát

Vừa đưa chồng là ông Trương Quang Hiền đi chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế về, bà Trương Thị Hạ (SN 1969, trú tại thôn Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, Quảng Trị) đã nằm vật xuống giữa nhà vì kiệt sức.

Bà cho hay, đã hơn 3 tháng nay, kể từ ngày hay tin ông Hiền bị u ác tính, bà chưa ngày nào được ngủ ngon giấc. Vì cứ nhắm mắt là lại suy nghĩ về số phận hẩm hiu của mình.

Suốt nhiều tháng nay, ông Hiền bị u ác tính

Bà Hạ tâm sự, vợ chồng gặp nhau ở độ tuổi đã xế chiều. Lúc đó, cả hai người đều không có công việc ổn định, vì vậy, hễ ai cần thuê việc gì thì hai vợ chồng làm nấy. Ông Hiền thường đi làm sắt, còn bà Hạ thường đi cấy, làm cỏ thuê hoặc đi thu mua ve chai,... Những công việc này cũng chỉ là thời vụ nên thu nhập khá bấp bênh mà chẳng được bao nhiêu.

Về sau, cả bà Hạ và ông Hiền đều gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Hàng tháng, hai vợ chồng đến bệnh viện đều như đi chợ nên cũng không tích cóp được gì.

Bao nhiêu tiền bạc đều đổ dồn vào lo thuốc thang, nay gia đình đã khánh kiệt

Ở tuổi đã lớn, hai ông bà ao ước sinh được một mụn con để có người chăm sóc lúc về già. Thế rồi mãi cho đến năm 2005, hai vợ chồng mừng rỡ chào đón đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc vừa chớm nở thì cũng là lúc gia đình nhận hung tin, con của ông bà vừa sinh ra đã bị bệnh down nặng.

Em là Trương Thị Lành, hiện học tại Trường khuyết tật tỉnh Quảng Trị. Hằng ngày, Lành chỉ có thể tự vệ sinh cá nhân, còn những việc khác em không làm được.

Gia đình bà Hạ thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Hàng tháng, chi tiêu của gia đình chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp bệnh tật của em Lành và ông Hiền.

Tai ương ập đến

Ông Hiền cho biết, năm 2020 đến khoảng đầu năm 2021, vì thấy trong người không được khỏe, tính tình cáu gắt nên quyết định ở nhà nghỉ ngơi. Đến khi đau quá, không chịu đựng được, ông mới khăn gói đến nhiều bệnh viện để kiểm tra.

Khi nghe bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế chẩn đoán ông Hiền bị ung thư vòm họng ác tính, cả nhà ai nấy đều như rụng rời.

Bà Hạ vội vàng về nhà bán hết những thứ có giá trị như: lúa, gà, vịt, heo. Hai con chó được ông bà nuôi bấy lâu để vừa làm bạn vừa giữ nhà, dù rất thương chúng nhưng cũng bà đành cắn răng bán đi để có chi phí chữa bệnh cho chồng.

Ngôi nhà tình nghĩa là tài sản duy nhất của đôi vợ chồng già

Ngôi nhà đại đoàn kết tỉnh Quảng Trị vừa ủng hộ xây dựng

Ông Hiền chia sẻ, từ ngày ông điều trị ở bệnh viện, căn bệnh quái ác luôn giày vò chẳng lúc nào nguôi. Vòm miệng trong tình trạng đau nhức, ăn uống khó khăn nên ông chỉ có thể ăn rất ít. Đêm đến, căn bệnh hành hạ khiến ông không ngủ được, cơ thể cũng vì thế mà gầy rộc hẳn đi. Từ ngày vào viện điều trị bệnh, ông đã giảm hơn 10kg.

Đứa con lại mắc bệnh Down

Bà Hạ chia sẻ, dù có bảo hiểm y tế nhưng danh mục thuốc thang dịch vụ rất nhiều. “Lúc chồng tôi mới có biểu hiện của căn bệnh ung thư vòm họng, anh đau nhức nên thường xuyên kêu rên, có khi lại la hét thất thanh khiến ai nấy rùng mình. Nhưng vì không có tiền nên cả hai đều cắn răng mà chịu.

Đến khi chồng không chịu đựng được nữa, tôi đành vay mượn tiền mọi người xung quanh để đưa chồng đi khám. Ngày hai vợ chồng khăn gói lên viện, tôi mượn bà con xóm giềng được hơn 30 triệu đồng. Đến nay, chi phí đã cạn kiệt mà căn bệnh chưa hề thuyên giảm. Sắp tới chồng tôi còn phải hóa trị nữa. Tôi không biết phải làm thế nào”, bà Hạ lấy tay lau nước mắt chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Gio Mai (huyện Gio Linh) cho biết, gia đình bà Hạ thuộc diện đặc biệt khó khăn khi có con bị bệnh down, hai vợ chồng không có công việc ổn định lại hay đau ốm. Nay khó khăn càng chồng chất khi ông Hiền bị ung thư vòm họng, bà Hạ phải túc trực để chăm nuôi. Mong bạn đọc giúp đỡ để gia đình ông bà có thêm chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo.

Hương Lài

