MS 2022.079

Bất hạnh liên tiếp ập xuống gia đình anh Phạm Văn Hoá (Quảng Xương, Thanh Hoá), đẩy những con người vốn đã khốn khổ nay chìm trong cảnh cơ cực, không lối thoát.

Vừa đưa vợ từ bệnh viện trở về, anh Phạm Văn Hoá (SN 1977, trú thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) vội vàng chạy vào trong nhà, bế con gái út bị bại não đang ú ớ gọi bố đưa đi vệ sinh.

Anh Hoá kết hôn cùng chị Lê Thị Nghĩa (SN 1987), lần lượt sinh được 3 người con gái là Phạm Thị Vân (đang học lớp 8), Phạm Thị Yến (đang học lớp 4) và Phạm Thị Hương (5 tuổi).

Anh Hóa chia sẻ, năm cháu Vân lên 6 tuổi thì phát hiện bị u nang mật chủ phải mổ, sức khoẻ về sau yếu hẳn, thường xuyên đau ốm. Nhưng bất hạnh hơn, con gái út của anh bị bại não bẩm sinh, năm nay đã 5 tuổi nhưng nhìn chỉ như đứa trẻ lên 3, chân tay co quắp, chỉ nằm một chỗ.

Chị Nghĩa bị ung thư bên đứa con út bại não

Vợ chồng anh Hóa vốn không có nghề nghiệp ổn định, chỉ có vài sào ruộng. Hàng ngày, chị Nghĩa ở nhà chăm sóc mấy đứa nhỏ, anh Hóa đi làm phụ hồ, được trả 150.000 đồng/ngày. Mọi sinh hoạt, thuốc men của con cũng trông chờ hết vào số tiền công ít ỏi này.

“Từ khi sinh cháu Hương, chúng tôi phải vay mượn khắp nơi để lo chữa trị cho con, tiền tôi làm ra bao nhiêu cũng dồn mua thuốc cho con", người cha ngậm ngùi.

Hơn 2 năm trở lại đây, các con của anh Hóa lớn hơn, ngoài giờ học có thể phụ mẹ nấu ăn, chăm sóc các em, nhờ đó mà chị Nghĩa cũng có chút thời gian tranh thủ đi làm công ty.

Đứa trẻ tội nghiệp chỉ có thể nằm một chỗ

Chị Nghĩa mới đi làm chưa được bao lâu, năm ngoái anh Hóa bất ngờ bị tai biến tụ máu não. Để cứu chồng, chị Nghĩa phải hỏi vay khắp nơi số tiền lên đến cả trăm triệu đồng. Mặc dù đã qua cơn nguy hiểm, nhưng do ảnh hưởng nặng nề, sức khoẻ anh không còn được như trước, không còn khả năng làm việc nặng, lúc nhớ lúc quên.

Trở thành chỗ dựa lo cho chồng con, chị Nghĩa cặm cụi làm việc không ngớt tay. Ngoài thời gian ở công ty, khi về nhà, chị lại tranh thủ ra đồng thăm ruộng, kiếm con cua, mớ ốc về làm thức ăn cho cả nhà.

Khoảng hơn một tháng qua, chị Nghĩa thấy đuối sức, lao lực. Ban đầu chị chỉ nghĩ do làm nhiều quá nên mệt, nhưng càng ngày sức khỏe càng xuống. Anh Hóa phải vận động mãi, chị Nghĩa mới chịu đi khám. Không ngờ một lần nữa tai họa ập xuống gia đình, bác sĩ kết luận chị bị ung thư trực tràng.

Gia đình anh Hoá liên tiếp gặp nhiều bất hạnh

“Còn nước còn tát, tôi đã đưa vợ đi mổ khối u. Vợ vừa mới về nhà được 5 ngày nay, hiện sức khỏe rất yếu. Nhìn các con đang tuổi ăn học mà bố mẹ lại bệnh tật, rồi không biết tương lai của các con sẽ ra sao, nhất là đứa út…”, anh Hóa bất lực.

Ông Lê Sĩ Nhất, trưởng thôn 3, xã Quảng Hòa chia sẻ, hoàn cảnh của gia đình anh Hóa quả thực rất khó khăn. Những năm trước hai vợ chồng đi làm thuê nuôi các con ăn học, bệnh tật đã vất vả lắm rồi. Nay chồng bị tai biến không làm được gì, vợ lại ung thư, khổ sở chồng chất.

“Những ngày qua, tôi cùng các đoàn thể trong xóm đã đi vận động bà con của ít lòng nhiều, người có rau góp rau, gạo góp gạo hỗ trợ được cho gia đình anh Hoá được chút nào hay chút đó. Năm nay thôn cũng sẽ đề xuất với các cấp chính quyền địa phương cho gia đình này hộ nghèo, nếu không các cháu sẽ khó có cơ hội đến trường”, ông Nhất cho biết.

Lê Dương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Phạm Văn Hóa, thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. SĐT 0333753765.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.079 (anh Phạm Văn Hoá)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.