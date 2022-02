MS 2022.045

Thời điểm con trai nằm viện hôn mê cũng là lúc chị Nhưng nhận tin chồng qua đời vì ung thư. Mất đi người bạn đời, kinh tế kiệt quệ sau hai lần trải qua biến cố, người phụ nữ như sức cùng lực kiệt trước tình cảnh khốn cùng.

Ngồi bên giường bệnh nhìn con trai hôn mê đã nhiều ngày dài, chẳng có chút phản xạ, chị Hoàng Thị Nhưng (45 tuổi, xóm 7 thôn Thanh Liên, xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) chỉ cầu mong một phép màu sẽ đến với con.

Phạm Minh Quân (19 tuổi) từng là một chàng sinh viên điển trai, năng động và yêu nghệ thuật. Vốn có tài năng âm nhạc, cậu quyết định theo học chuyên ngành Âm nhạc ứng dụng tại Trường ĐH Thăng Long với nhiều dự định, hoài bão cho tương lai. Thế rồi, chàng trai ấy chẳng ngờ rằng một ngày, tương lai của mình lại dang dở đến vậy.

Một lần trên đường đi làm thêm, Quân không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cậu nhập viện trong tình trạng nguy kịch, dập não, tràn dịch phổi. Dù đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật sọ não phức tạp, kéo dài nhiều giờ đồng hồ, tình trạng của Quân vẫn không có mấy tiến triển. Từ đó tới nay cũng đã gần 4 tháng.

Tai nạn bất ngờ xảy đến với Quân khiến gia đình lâm vào cảnh lao đao

“Trước đây, nhìn con nhanh nhẹn, năng nổ mà giờ nằm bất động một chỗ tôi đau lòng vô cùng. Nhà đã neo người, kinh tế lại khó khăn, giờ con lại thành ra thế này, gia đình chẳng biết làm thế nào để xoay xở được”, chị Nhưng không kìm được nước mắt.

Chị cho hay, kinh tế gia đình từ xưa tới nay cũng chẳng khi nào dư dả. Trước đây, chị làm công nhân nhà máy còn chồng là lái xe thuê, hai vợ chồng chỉ đủ lo cái ăn, cho hai đứa con học hành. Thế rồi cách đây hai năm, chồng chị – anh Phạm Văn Dương bất ngờ phát hiện mắc ung thư tuyến tụy. Cả gia đình khi ấy như rụng rời.

Từ ngày biết tin mắc bệnh quái ác, anh Dương vẫn gắng gượng đi làm thêm vài tháng, kiếm đồng ra đồng vào để trang trải thuốc thang. Thế nhưng bệnh tình ngày càng trở nặng khiến anh yếu dần, đành nằm nhà chữa trị, cơ thể một gầy đi.

Mọi gánh nặng từ ngày ấy đổ dồn lên vai chị Nhưng. Chị phải nghỉ làm ở công ty, dành toàn thời gian chăm sóc chồng. Tất cả số tiền tích góp được bao năm lần lượt đội nón ra đi. Chị cũng phải vay mượn bà con làng xóm để cùng chồng chiến đấu với căn bệnh quái ác, số tiền tới cả trăm triệu đồng.

Chứng kiến bố từng là trụ cột giờ ngã quỵ, mẹ thì vất vả lo toan chạy vạy khắp nơi, Quân cũng không thể đứng yên nhìn cha mẹ chật vật. Chàng trai quyết định xin ngừng học tại trường dù rất đam mê. Ban đầu, cậu mong muốn bảo lưu hồ sơ 2 năm để đi làm kiếm tiền rồi sẽ tiếp tục theo đuổi ngành học yêu thích. Thế nhưng, hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn, thêm việc bố mắc bệnh hiểm nghèo khiến kinh tế lao đao, Quân đành phải bỏ dở giữa chừng ước mơ ấy.

Quân xin làm thêm tại một cửa hàng kinh doanh đồ điện tử để đỡ đần gia đình, giúp bố có thêm chi phí điều trị. Thế nhưng không may gặp nạn bất ngờ, hôn mê bất tỉnh đã nhiều ngày qua. Tai ương một lần nữa ập đến với gia đình khi anh Dương qua đời ngay trước Tết, sau một thời gian chống chọi với đau đớn bệnh tật.

Chị Nhưng như ngã quỵ khi chồng đột ngột qua đời ngay những ngày giáp Tết Nhâm Dần

Lâm cảnh vợ chồng âm dương cách biệt, chị Nhưng dù đau đến thắt lòng nhưng vẫn cố gắng gượng chăm con, mong con sớm bình phục. Hai năm đằng đẵng xoay sở chăm chồng rồi tới chăm con, người phụ nữ như sức cùng lực kiệt. Nhà vắng bóng người, con gái nhỏ đang học 12, chị cũng đành gửi con đi xa ở nhà họ hàng để dành toàn thời gian cho Quân.

“Vợ chồng đi làm tích cóp bao nhiêu năm tới giờ cũng chẳng còn gì, chỉ còn cái nhà để không chẳng ai chăm lo”.

Chị Nhưng chia sẻ, phần bảo hiểm chi trả chẳng thấm tháp là bao, chủ yếu vẫn là thuốc dịch vụ ngoài danh mục bảo hiểm. Tính riêng mỗi hóa đơn thuốc cho 5 ngày đã ngốn tới cả chục triệu. Chị ước tính chi phí bỏ ra đã tới con số trăm triệu đồng nhưng giờ chẳng còn biết bấu víu vào đâu để vay mượn.

“Điều trị ở bệnh viện Việt Đức được 1 tháng rưỡi nhưng rồi tình hình dịch căng thẳng, hai mẹ con lại phải chuyển về bệnh viện tỉnh Hải Dương. Cứ ròng rã ở viện đã 4 tháng nay. Hiện giờ phần đầu của cháu vẫn tụ dịch, sưng phù, chẳng biết khi nào mới tiến triển”.

Hiện tại, Quân đã trải qua 2 lần phẫu thuật và đang chờ sức khoẻ phục hồi tốt hơn để tiến hành ghép sọ. Song, chi phí điều trị và phẫu thuật vô cùng tốn kém, vượt quá sức gồng gánh của chị Nhưng. Theo xác nhận của phòng Tổ chức xã hội Bệnh viện Việt Đức, hoàn cảnh của Quân là trường hợp đặc biệt khó khăn, đang cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng hơn bao giờ hết.

Nguyệt Hà

