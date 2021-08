MS 2021.225

Cô Lê Thị Thanh Chiên, giáo viên Trường mầm non Sơn Trung (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn khi người chồng là trụ cột của gia đình bất ngờ tử nạn.

Cô Chiên đã đi dạy gần 30 năm nhưng cách đây 10 năm mới được vào biên chế nên mức lương còn thấp. Một mình cô chăm lo cho bố mẹ chồng già yếu, bệnh tật cùng 3 người con.

Cháu Nguyễn Văn Nhật (SN 2002), con trai đầu của cô Chiên bị liệt, nằm một chỗ từ nhỏ, mọi sinh hoạt phải dựa vào người khác.

Người con trai đầu là cháu Nguyễn Văn Nhật (SN 2002) bị liệt, từ nhỏ đã phải nằm một chỗ. Hai cháu sau là Nguyễn Mỹ Hằng (SN 2006) và Nguyễn Quang Huy (SN 2011) đang độ tuổi ăn học.

Cô Chiên cho biết, bản thân đi dạy từ năm 1996 nhưng mãi đến năm 2011, cô mới được vào biên chế nên lương thấp.

Được biên chế, cô Chiên xúc động vì tưởng cuộc sống của gia đình sẽ khấm khá hơn. Thêm vào đó, chồng đi làm phụ hồ cũng đỡ đần được phần nào về kinh tế và chăm lo việc nhà, bởi là giáo viên mầm non nên phần lớn thời gian của cô là ở lớp, ở trường.

Cuộc sống của 3 mẹ con cô giáo và bố mẹ chồng rơi vào bế tắc kể từ ngày anh Sỹ qua đời Các cháu nhỏ bên bàn thờ bố.

Tối 26/7 vừa qua, sau một ngày phụ hồ, anh Nguyễn Tiến Sỹ bơi qua sông Ngàn Phố để trở về nhà, không may tử nạn. Mất đi trụ cột khiến cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn nay càng chật vật hơn.

“Hiện tại tôi cũng chưa biết làm cách nào để lo cho bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi, bệnh tật. Đứa con đầu bị liệt từ nhỏ, mọi sinh hoạt phải dựa vào người khác. Hai cháu sau vẫn đang tuổi ăn tuổi học. Nhà thì ở nơi có địa hình thấp nên hầu như năm nào nước lũ cũng tràn vào. Năm trước hai vợ chồng tích góp rồi vay thêm người thân để nâng nền nhà lên. Nay anh Sỹ đã mất tiền công thợ vẫn còn chưa trả hết”, cô Chiên nghẹn ngào.

Hiện tai cô giáo vẫn chưa biết xoay xở ra sao để ổn định cuộc sống.

Anh Phùng Quốc Tiến, một người hàng xóm chia sẻ, hoàn cảnh gia đình cô giáo Chiên thuộc diện khó khăn nhất của xóm.

“Ngày đám tang chồng cô Chiên cũng phải nhờ đến bà con lối xóm đứng ra lo liệu chứ không đủ sức làm”, anh Tiến thông tin thêm.

Cô Phạm Thị Nguyên, Chủ tịch Công đoàn Trường mầm non Sơn Trung cho biết, cô Chiên là giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện nhà trường và công đoàn ngành cũng đang vận động, kêu gọi đồng nghiệp và mọi người giúp đỡ để cô Chiên sớm ổn định cuộc sống.

Sỹ Thông

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Cô Lê Thị Thanh Chiên, xóm Trung Thịnh, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; SĐT: 0367487642

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.225 (cô Lê Thị Thanh Chiên)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436