MS 2022.072

Chồng bị teo não, đứa con thứ hai lại bị bệnh tim bẩm sinh khiến gia đình chị Tiên kiệt quệ. Để kiếm tiền mua mắm muối cho gia đình có đến 5 miệng ăn, chị Tiên phải cõng đứa con út trên lưng để đi rửa bát thuê.

Người dân ở khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị đã quá quen thuộc với hình ảnh chị Nguyễn Thủy Tiên (SN 1995) đèo bồng đứa con trai 9 tháng tuổi trên lưng mỗi khi đi rửa bát thuê.

Mới 27 tuổi nhưng ngoại hình chị Tiên trông khắc khổ, gân guốc và già đi rất nhiều. Có lẽ vì quá nhiều gánh nặng đè lên đôi vai bé nhỏ mà trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy luôn thường trực nỗi buồn.

Xót xa cảnh bé trai ngủ gật được mẹ cõng đi rửa bát thuê để có tiền cứu bố và anh trai

Tai ương ập xuống gia đình nhỏ

Chị Tiên chia sẻ, năm 2015, chị lập gia đình với anh Nguyễn Viết Nhân (SN 1987). Hạnh phúc được nhân lên khi anh chị có đứa con đầu lòng là Nguyễn Hoài An.

Cả anh Nhân và chị Tiên đều có hoàn cảnh khó khăn, phải nghỉ học từ sớm lại không có việc làm ổn định nên cuộc sống khá chật vật. Hằng ngày, hễ thấy ai kêu làm gì thì anh chị đều nhận lời làm nấy, từ phụ hồ, chặt cây cho đến rửa chén, bát thuê,...

Bé Nguyễn Viết Tuấn Anh (9 tháng tuổi) được mẹ cõng trên lưng

Bất hạnh ập đến khi anh chị sinh bé trai thứ hai là Nguyễn Viết Khang (SN 2019). Từ khi lọt lòng, Khang đã bị tim bẩm sinh. Nhiều năm qua, hai anh chị khăn gói ôm con đi cầu cứu khắp nơi. Khi đã dùng hết tài sản tích cóp nhưng thấy bệnh tình của con không thuyên giảm, hai vợ chồng đành lủi thủi đưa con về nhà tìm cách xoay xở thêm tiền nong.

Trong lúc đang căng thẳng vay nóng thêm tiền đưa con đi điều trị ở bệnh viện thì anh Nhân đứng không vững, ôm đầu, kêu la thất thanh. Gia đình đưa anh đi khám, bác sĩ chẩn đoán anh bị bệnh teo não, phải phẫu thuật và uống thuốc điều trị hàng ngày. Nghe hung tin, chị Tiên cũng suy sụp và đổ bệnh, người gầy gò hẳn.

Tuấn Anh ngoan ngoãn nằm sau lưng mẹ, để chị Tiên có thể an tâm rửa bát kiếm thêm thu nhập

Từ đây, mọi gánh nặng trong gia đình dồn hết lên vai chị Tiên. Không những phải lo thuốc thang cho chồng bị teo não và chăm sóc con bị đau tim, chị còn phải kiếm tiền lo cho đủ 5 miệng ăn trong nhà.

Chưa kể những khi lên cơn, đứa bé 4 tuổi khóc nấc, đòi được dỗ dành thì anh Nhân cũng lên cơn hành hạ đủ kiểu, có khi còn đánh đập chị. Những lúc ấy, chị Tiên chỉ biết cắn răng cam chịu cho số phận hẩm hiu của mình.

Khang bị bệnh tim bẩm sinh từ khi mới lọt lòng. Nay đã 4 tuổi, em chỉ nặng 10 kg

Đứa con út của anh chị Nguyễn Viết Tuấn Anh mới 9 tháng tuổi, vì không có tiền đi học cũng không có ai chăm nom nên chị đành cõng bé trên lưng những lúc đi rửa bát thuê. Tay chị thoăn thoắt làm việc, khi đứng lên khi ngồi xuống khiến tư thế của đứa trẻ thay đổi liên tục. Nhiều khi đứa trẻ say sưa ngủ trên lưng mẹ khiến những người chứng kiến vô cùng xót xa.

Anh Nhân bị teo não và đứa con bị bệnh tim bẩm sinh

Ba đứa con của chị Tiên sống trong cảnh chật vật, nghèo khó

Chị Tiên khóc nấc, chia sẻ: “Biết cõng con khi đi rửa chén là tội con lắm nhưng tôi không còn cách nào khác. Một mình tôi đã làm việc cật lực nhưng cũng không lo đủ cho 5 miệng ăn. Công việc rửa bát thuê không ổn định, một ngày chỉ vài chục nghìn nên cứ thiếu trước hụt sau. Nếu tôi mua sữa thì không có tiền mua bỉm, tã cho con.

Hai vợ chồng tôi không có tài sản gì ngoài 3 con heo con vừa nuôi trong chuồng. Trước đây, vợ chồng tôi thuê một phòng trọ để ở nhưng rồi cuộc sống quá eo hẹp, không có tiền trả tiền trọ. Sau đó, có người thương tình cho gia đình tôi mượn ngôi nhà cấp bốn ở nhờ.”

Gia đình chị Tiên đang ở nhờ trong căn nhà xập xệ, đầy những vết nứt

Ông Nguyễn Đức Quốc, Trưởng khu phố 6, thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh) cho biết: “Gia đình chị Tiên thuộc diện hộ nghèo. Gia cảnh của chị quá bi đát khi cả chồng và con cùng lâm bệnh hiểm nghèo. Tất cả các khoản chi tiêu trong gia đình đều do một tay chị Tiên lo liệu. Mong các nhà hảo tâm đồng hành, giúp đỡ để chị Tiên có thêm chi phí lo thuốc thang điều trị cho chồng và đứa con đang bị bệnh tim”.

Hương Lài

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: chị Nguyễn Thủy Tiên (SN 1995), trú khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị. SĐT: 0977754300

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.072 (chị Thủy Tiên)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.