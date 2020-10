Thể lệ quyên góp Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến cho phụ nữ vùng bão lũ thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với nội dung "viphunumiengtrung2020". Thời gian ủng hộ từ ngày 13/10 - 12/12/2020. Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm có thể chia sẻ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ theo các cách sau: - Ủng hộ qua tài khoản tiếp nhận tiền trong nước: Tên tài khoản: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Số tài khoản: 124 02 02 005 348 (VNĐ) và 124 02 02 018198 (USD) và 124 02 02 006862 (EUR) Tại Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hoàng Ma, 127 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Swift code: VBAAVNVX418 Ủng hộ qua tài khoản tiếp nhận bằng ngoại tệ: Account name: Vietnam Red Cross Account number: 124 02 02 005 348 (VNĐ) and 124 02 02 018198 (USD), 124 02 02 006862 (EUR) Bene bank: Vietnam bank for Agriculture and Rural development, Hoang Mai branch, 127 Lo Duc, Hai Ba Trung district, Hanoi city. Swift code: VBAAVNVX418 - Ủng hộ trực tiếp: Tại trụ sở Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, số 82, đường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel. 0243 822 4030 (số lẻ 104); 0243 942 2201 Fax: 0243 942 4285 E.mail: international@redcross.org.vn hoặc banqlth@gmail.com Mobile: 0973657676 (Ông Trần Sĩ Pha) - Ủng hộ trực tiếp tại cơ quan đại diện phía Nam Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, số 201, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM Tel. 083 839 1271 Fax: 083 8322 298 Email: ctdpn@yahoo.com Mobile: 0913847027 (Ông Nguyễn Trọng Nghĩa).